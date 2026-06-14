В Армении завершили подсчет голосов на парламентских выборах: лидирует партия Пашиняна
Центральная избирательная комиссия Армении объявила окончательные результаты парламентских выборов, состоявшихся 7 июня.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в данных ЦИК.
Итоги выборов и распределение голосов
По официальным данным, в парламент проходят три политические силы. Партия действующего премьер-министра Николы Пашиняна "Гражданский договор" получила 49,7456% голосов и может самостоятельно сформировать правительство.
Блок "Сильная Армения" бизнесмена Самвела Карапетяна набрал 23,2710% голосов. Блок "Армения" бывшего президента Роберта Кочаряна получил 9,9231%.
Партия "Процветающая Армения" не преодолела проходной барьер, получив 3,893% голосов. Явка избирателей составила 58,9%.
Реакция и ситуация после объявления результатов
После обнародования результатов перед зданием ЦИК в Ереване проходит акция протеста оппозиционных сил. Участники требуют повторного голосования и заявляют о нарушениях.
Ранее президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Армении Николу Пашиняна с результатами его партии на выборах.
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