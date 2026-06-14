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Новини Вибори у Вірменії
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У Вірменії завершили підрахунок голосів на парламентських виборах: перемогла партія Пашиняна

ЦВК Вірменії: партія Пашиняна отримала право формувати уряд

Центральна виборча комісія Вірменії оголосила остаточні результати парламентських виборів, що відбулися 7 червня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у даних ЦВК.

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Підсумки виборів і розподіл голосів

За офіційними даними, до парламенту проходять три політичні сили. Партія чинного прем’єр-міністра Ніколи Пашиняна "Громадянський договір" отримала 49,7456% голосів і може самостійно сформувати уряд.

Блок "Сильна Вірменія" бізнесмена Самвела Карапетяна набрав 23,2710% голосів. Блок "Вірменія" колишнього президента Роберта Кочаряна отримав 9,9231%.

Партія "Процвітаюча Вірменія" не подолала прохідний бар’єр, отримавши 3,893% голосів. Явка виборців становила 58,9%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибори у Вірменії: Рубіо привітав Пашиняна з перемогою

Реакція та ситуація після оголошення результатів

Після оприлюднення результатів перед будівлею ЦВК у Єревані відбувається акція протесту опозиційних сил. Учасники вимагають повторного голосування та заявляють про порушення.

Раніше президент США Дональд Трамп привітав прем’єр-міністра Вірменії Ніколи Пашиняна з результатами його партії на виборах.

Також читайте: Пашинян заявив, що не бачить напруженості у відносинах з Росією

Автор: 

Вірменія (760) вибори (6788) Пашинян Нікол (144)
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Топ коментарі
+9
,Тобто ***** і тут по губам поводили?
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14.06.2026 20:58 Відповісти
+7
Армению в Европу, ********* в жопу!
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14.06.2026 21:30 Відповісти
+5
Послали парашу в парашу? Яке горе....
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14.06.2026 21:23 Відповісти
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Держава на зламі а вірмен яким все пох догуя
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14.06.2026 20:50 Відповісти
Послали парашу в парашу? Яке горе....
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14.06.2026 21:23 Відповісти
Ну бвчиш, вже із Вірменії вас тряпками погнали. Ти до речі на вірменських реурсах також працюєш?
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14.06.2026 22:18 Відповісти
Гониш?
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14.06.2026 22:35 Відповісти
,Тобто ***** і тут по губам поводили?
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14.06.2026 20:58 Відповісти
Альє, цей колгоспник голова Вірменії вже вісім років. Що змінилося? Що за радісні воплi.
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14.06.2026 21:05 Відповісти
Так, колгоспник. Якщо не вміє грати фуєм на піаніно і казати гундосим голосом - Вийди розбійнику!
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14.06.2026 21:20 Відповісти
По перше, Пашинян журналіст. По друге, на відміну від вашого карло- пу, що вже 26 років сидить без реальних виборів у кріслі сцаря, Пашинян пройшрв конкурентні вибори.
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14.06.2026 22:22 Відповісти
Армению в Европу, ********* в жопу!
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14.06.2026 21:30 Відповісти
відсоток перемоги пашиняна, це сила гучного хорового співу вірмен, з піснею-пропозицією кацапії бігти за кораблем!
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14.06.2026 21:49 Відповісти
Ваще то Пашинян расчитывал получить больше, ближе к 60%
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14.06.2026 22:23 Відповісти
пашинян тобі особисто сповідувався перед виборами?
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14.06.2026 22:35 Відповісти
Надіюсь всі помітили як швидко рахують голоси в всіх країнах, тільки в Україні, Сірьога Підрахуй рахує декілька тижнів.
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14.06.2026 21:49 Відповісти
ви мабуть застрягли десь у 2004-му зі своїм підрахуєм...
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14.06.2026 22:34 Відповісти
Як в анекдоті- ... не розумію, путін- геополітик, чи звичайний 3.14***ас?
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14.06.2026 22:00 Відповісти
 
 