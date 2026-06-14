У Вірменії завершили підрахунок голосів на парламентських виборах: перемогла партія Пашиняна

Центральна виборча комісія Вірменії оголосила остаточні результати парламентських виборів, що відбулися 7 червня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у даних ЦВК.

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Підсумки виборів і розподіл голосів

За офіційними даними, до парламенту проходять три політичні сили. Партія чинного прем’єр-міністра Ніколи Пашиняна "Громадянський договір" отримала 49,7456% голосів і може самостійно сформувати уряд.

Блок "Сильна Вірменія" бізнесмена Самвела Карапетяна набрав 23,2710% голосів. Блок "Вірменія" колишнього президента Роберта Кочаряна отримав 9,9231%.

Партія "Процвітаюча Вірменія" не подолала прохідний бар’єр, отримавши 3,893% голосів. Явка виборців становила 58,9%.

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Реакція та ситуація після оголошення результатів

Після оприлюднення результатів перед будівлею ЦВК у Єревані відбувається акція протесту опозиційних сил. Учасники вимагають повторного голосування та заявляють про порушення.

Раніше президент США Дональд Трамп привітав прем’єр-міністра Вірменії Ніколи Пашиняна з результатами його партії на виборах.

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