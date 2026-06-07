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Новини Відносини РФ та Вірменії Вибори у Вірменії
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Пашинян заявив, що не бачить напруженості у відносинах з Росією

Пашинян назвав штучною напруженість у відносинах між Вірменією та РФ

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що не бачить напруженості у відносинах з РФ.

Його заяву цитує News.Am, інформує Цензор.НЕТ.

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Відносини з РФ

Пашинян заявив, що напруженість між Вірменією та РФ є штучною. 

"Відносини з РФ мають інституційну основу та ґрунтуються на взаємній повазі. Деякі сили, що діють у Вірменії, намагаються створити напруженість у вірмено-російських відносинах. Ця напруженість не виникає з тієї простої причини, що у нас із президентом РФ дуже тісні відносини", - сказав прем’єр-міністр Вірменії.

Вплив виборів у Вірменії на регіон

"Вважаю, що демократія завжди працює на регіональну співпрацю, і демократія є інструментом для регіонального миру", - заявив у бесіді з журналістами після голосування на виборах 7 червня Пашинян, відповідаючи на запитання про те, як впливатимуть ці вибори на регіон.

Читайте також: Парламентські вибори почалися у Вірменії: громадяни обирають курс країни – ближче до ЄС чи РФ

Відносини з іншими країнами

"Я впевнений у нашому мирному регіональному майбутньому, бо, на щастя, ми маємо мир з Азербайджаном. Ми маємо дуже глибокі відносини з Грузією. Я чекаю на встановлення дипломатичних відносин з Туреччиною. Я впевнений, що найближчим часом відкриються також залізниця та автосполучення з Туреччиною", - заявив глава уряду Вірменії.

Парламентські вибори у Вірменії

  • Нагадаємо, у неділю, 7 червня, громадяни Вірменії голосують на парламентських виборах, які визначать, чи зможе прем’єр-міністр Нікол Пашинян отримати мандат на радикальну переорієнтацію країни на ЄС на тлі загострення напруженості у відносинах із Росією.
  • Головна боротьба розгортається між правлячою партією Пашиняна "Цивільний договір", яка веде кампанію під гаслами євроінтеграції, та опозиційними силами, які фінансуються та підтримуються Москвою.
  • За день до виборів у Вірменії затримали шістьох кандидатів від проросійського блоку "Сильна Вірменія". Їм висунули звинувачення у рамках розслідування ймовірного відмивання грошей.

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Вірменія (754) вибори (6783) росія (70347)
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Топ коментарі
+10
Я тоже не вижу. И, если дойдет до оккупации, тоже не увижу(строго ***** на "дружественную" Армению).
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07.06.2026 18:53 Відповісти
+3
Самий хитрий із армян ( знаю що треба писати "вірмен",прошу не поправляти,бо рифми не буде), це Микола Пашинян!
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07.06.2026 19:13 Відповісти
+3
Коля,їж побільше моркви,бо їз зором у тебе біда.Будеш такий оранжевий і успішний як і один притрушений дід із за океану. Тільки май на увазі-морква слабить,і за тобою прийдеться носити валізку-як за другим півтораметровим дідом,з яким у тебе "дуже тісні відносини".
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07.06.2026 19:22 Відповісти
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Я тоже не вижу. И, если дойдет до оккупации, тоже не увижу(строго ***** на "дружественную" Армению).
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07.06.2026 18:53 Відповісти
..ну тоді які повинні бути у нас проблеми..коли на Україну буде пох..й Польщі...Франції..Німеччині...разом з США..і всім іншим? Чого ми тоді хочемо від інших країн? Всім пох..й на нас..а нам пох..й на всіх. Довго протягнемо?
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07.06.2026 19:49 Відповісти
Все перечисленные страны помогали Украине в той или иной степени. Армения в их число не входит. Не стоит так упрощать.
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07.06.2026 19:52 Відповісти
у мєня с владіміром такіє же хорошие отношенія как і у нєго с трампом ))
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07.06.2026 18:57 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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07.06.2026 18:59 Відповісти
Поки що немає. Тільки рипнитесь вліво або вправо тоді побачити . Вода ваша куйова,помідори ну то таке.
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07.06.2026 19:11 Відповісти
Зеля тоже не видел, даже на шашлыки приглашал. ДумойтЕ
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07.06.2026 19:12 Відповісти
Самий хитрий із армян ( знаю що треба писати "вірмен",прошу не поправляти,бо рифми не буде), це Микола Пашинян!
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07.06.2026 19:13 Відповісти
Коля,їж побільше моркви,бо їз зором у тебе біда.Будеш такий оранжевий і успішний як і один притрушений дід із за океану. Тільки май на увазі-морква слабить,і за тобою прийдеться носити валізку-як за другим півтораметровим дідом,з яким у тебе "дуже тісні відносини".
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07.06.2026 19:22 Відповісти
Ніхто тих вірмен чіпати не буде, тим паче це невеличкий християнський народ навколо великої кількості мусульман. Якщо путін почне грати за мусульман, тоді одразу слово православ'я можна вичеркнути з історії рф.
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07.06.2026 20:02 Відповісти
царь играет за себя. Ведет войну против преимущественно православной Украины, а ему еще и осанну в местных храмах воспевают.
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07.06.2026 20:21 Відповісти
Саме тому що Україна є країною Християнства, більшість православна, захід більш католичний, саме через мусульманський Крим там була автономія... зара йде війна між бандами, які не дуже розуміють, що вона може перерости в священну. Путін вийшов з кгб, де релігія вважалась лише засобом впливу і погано читав історію, коли російський цар женився на останній візантійській дочці, щоб одягти на себе корону Візантії, але у військовому плані вони були здатні лише на війну з хворобами в умовах болот.
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07.06.2026 20:32 Відповісти
 
 