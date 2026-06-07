Пашинян заявив, що не бачить напруженості у відносинах з Росією

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що не бачить напруженості у відносинах з РФ.

Його заяву цитує News.Am, інформує Цензор.НЕТ.

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Відносини з РФ

Пашинян заявив, що напруженість між Вірменією та РФ є штучною.

"Відносини з РФ мають інституційну основу та ґрунтуються на взаємній повазі. Деякі сили, що діють у Вірменії, намагаються створити напруженість у вірмено-російських відносинах. Ця напруженість не виникає з тієї простої причини, що у нас із президентом РФ дуже тісні відносини", - сказав прем’єр-міністр Вірменії.

Вплив виборів у Вірменії на регіон

"Вважаю, що демократія завжди працює на регіональну співпрацю, і демократія є інструментом для регіонального миру", - заявив у бесіді з журналістами після голосування на виборах 7 червня Пашинян, відповідаючи на запитання про те, як впливатимуть ці вибори на регіон.

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Відносини з іншими країнами

"Я впевнений у нашому мирному регіональному майбутньому, бо, на щастя, ми маємо мир з Азербайджаном. Ми маємо дуже глибокі відносини з Грузією. Я чекаю на встановлення дипломатичних відносин з Туреччиною. Я впевнений, що найближчим часом відкриються також залізниця та автосполучення з Туреччиною", - заявив глава уряду Вірменії.

Парламентські вибори у Вірменії

Нагадаємо, у неділю, 7 червня, громадяни Вірменії голосують на парламентських виборах, які визначать, чи зможе прем’єр-міністр Нікол Пашинян отримати мандат на радикальну переорієнтацію країни на ЄС на тлі загострення напруженості у відносинах із Росією.

Головна боротьба розгортається між правлячою партією Пашиняна "Цивільний договір", яка веде кампанію під гаслами євроінтеграції, та опозиційними силами, які фінансуються та підтримуються Москвою.

За день до виборів у Вірменії затримали шістьох кандидатів від проросійського блоку "Сильна Вірменія". Їм висунули звинувачення у рамках розслідування ймовірного відмивання грошей.

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