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Новости Отношения РФ и Армении Выборы в Армении
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Пашинян заявил, что не видит напряженности в отношениях с Россией

Пашинян назвал искусственной напряженность в отношениях между Арменией и РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не видит напряженности в отношениях с РФ.

Его заявление цитирует News.Am, сообщает Цензор.НЕТ.

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Отношения с РФ

Пашинян заявил, что напряженность между Арменией и РФ является искусственной. 

"Отношения с РФ имеют институциональную основу и основываются на взаимном уважении. Некоторые силы, действующие в Армении, пытаются создать напряженность в армяно-российских отношениях. Эта напряженность не возникает по той простой причине, что у нас с президентом РФ очень тесные отношения", - сказал премьер-министр Армении.

Влияние выборов в Армении на регион

"Считаю, что демократия всегда работает на региональное сотрудничество, и демократия является инструментом для регионального мира", - заявил в беседе с журналистами после голосования на выборах 7 июня Пашинян, отвечая на вопрос о том, как повлияют эти выборы на регион.

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Отношения с другими странами

"Я уверен в нашем мирном региональном будущем, потому что, к счастью, у нас мир с Азербайджаном. У нас очень глубокие отношения с Грузией. Я жду установления дипломатических отношений с Турцией. Я уверен, что в ближайшее время откроются также железнодорожное и автомобильное сообщение с Турцией", – заявил глава правительства Армении.

Парламентские выборы в Армении

  • Напомним, в воскресенье, 7 июня, граждане Армении голосуют на парламентских выборах, которые определят, сможет ли премьер-министр Никол Пашинян получить мандат на радикальную переориентацию страны на ЕС на фоне обострения напряженности в отношениях с Россией.
  • Главная борьба разворачивается между правящей партией Пашиняна "Гражданский договор", которая ведет кампанию под лозунгами евроинтеграции, и оппозиционными силами, финансируемыми и поддерживаемыми Москвой.
  • За день до выборов в Армении задержали шестерых кандидатов от пророссийского блока "Сильная Армения". Им предъявили обвинения в рамках расследования возможного отмывания денег.

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Я тоже не вижу. И, если дойдет до оккупации, тоже не увижу(строго ***** на "дружественную" Армению).
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07.06.2026 18:53 Ответить
у мєня с владіміром такіє же хорошие отношенія как і у нєго с трампом ))
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07.06.2026 18:57 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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07.06.2026 18:59 Ответить
Поки що немає. Тільки рипнитесь вліво або вправо тоді побачити . Вода ваша куйова,помідори ну то таке.
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07.06.2026 19:11 Ответить
Зеля тоже не видел, даже на шашлыки приглашал. ДумойтЕ
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07.06.2026 19:12 Ответить
Самий хитрий із армян ( знаю що треба писати "вірмен",прошу не поправляти,бо рифми не буде), це Микола Пашинян!
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07.06.2026 19:13 Ответить
 
 