Пашинян заявил, что не видит напряженности в отношениях с Россией
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не видит напряженности в отношениях с РФ.
Его заявление цитирует News.Am, сообщает Цензор.НЕТ.
Отношения с РФ
Пашинян заявил, что напряженность между Арменией и РФ является искусственной.
"Отношения с РФ имеют институциональную основу и основываются на взаимном уважении. Некоторые силы, действующие в Армении, пытаются создать напряженность в армяно-российских отношениях. Эта напряженность не возникает по той простой причине, что у нас с президентом РФ очень тесные отношения", - сказал премьер-министр Армении.
Влияние выборов в Армении на регион
"Считаю, что демократия всегда работает на региональное сотрудничество, и демократия является инструментом для регионального мира", - заявил в беседе с журналистами после голосования на выборах 7 июня Пашинян, отвечая на вопрос о том, как повлияют эти выборы на регион.
Отношения с другими странами
"Я уверен в нашем мирном региональном будущем, потому что, к счастью, у нас мир с Азербайджаном. У нас очень глубокие отношения с Грузией. Я жду установления дипломатических отношений с Турцией. Я уверен, что в ближайшее время откроются также железнодорожное и автомобильное сообщение с Турцией", – заявил глава правительства Армении.
Парламентские выборы в Армении
- Напомним, в воскресенье, 7 июня, граждане Армении голосуют на парламентских выборах, которые определят, сможет ли премьер-министр Никол Пашинян получить мандат на радикальную переориентацию страны на ЕС на фоне обострения напряженности в отношениях с Россией.
- Главная борьба разворачивается между правящей партией Пашиняна "Гражданский договор", которая ведет кампанию под лозунгами евроинтеграции, и оппозиционными силами, финансируемыми и поддерживаемыми Москвой.
- За день до выборов в Армении задержали шестерых кандидатов от пророссийского блока "Сильная Армения". Им предъявили обвинения в рамках расследования возможного отмывания денег.
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