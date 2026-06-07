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Новости Выборы в Армении
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Пашинян отверг угрозы об "украинском сценарии" для Армении: Это несерьезно

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

7 июня в Армении официально открылись избирательные участки для голосования на очередных парламентских выборах. Действующий премьер-министр Никол Пашинян одним из первых проголосовал и отреагировал на попытки запугивания со стороны Минска в связи с возможным изменением внешнеполитического курса.

Пашинян после голосования на избирательном участке ответил на вопросы журналистов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Ответ Лукашенко

Журналисты попросили Пашиняна прокомментировать недавние агрессивные выпады белорусского диктатора Александра Лукашенко. В конце мая тот публично предостерег армян, призвав их быть "очень осторожными", чтобы якобы "не повторить то, что произошло в Украине" из-за сближения Еревана с Западом.

В ответ на это Пашинян заявил: "Знаете, это несерьезно".

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Членство в ЕАЭС

Пашинян также заявил, что Армения не может быть лишена статуса члена ЕАЭС. Он отметил, что референдум по выбору между членством в ЕАЭС и ЕС "состоится тогда, когда появится предмет референдума".

"Для этого Армения должна официально обратиться с вопросом о членстве в ЕС или должна иметь статус кандидата. На данный момент ни того, ни другого нет", – сказал он.

Пашинян также заявил, что "коллеги в ЕАЭС немного тактически неправильно подходят к вопросу".

"Вместо того, чтобы повысить привлекательность ЕАЭС в нашей стране, все делают наоборот. Ведь потом люди будут решать, а не я", — добавил он.

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  • Напомним, в воскресенье, 7 июня, граждане Армении голосуют на парламентских выборах, которые определят, сможет ли премьер-министр Никол Пашинян получить мандат на радикальную переориентацию страны на ЕС на фоне обострения напряженности в отношениях с Россией.
  • Главная борьба разворачивается между правящей партией Пашиняна "Гражданский договор", которая ведет кампанию под лозунгами евроинтеграции, и оппозиционными силами, финансируемыми и поддерживаемыми Москвой.
  • За день до выборов в Армении задержали шестерых кандидатов от пророссийского блока "Сильная Армения". Им предъявили обвинения в рамках расследования возможного отмывания денег.

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Армения (836) угрозы (878) Пашинян Никол (131)
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самий хитрий із армян це Паша Пашенян
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07.06.2026 10:34 Ответить
Головне, щоб не "російський сценарій".
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07.06.2026 10:35 Ответить
Успіху "Громадянському договорові" Пашиняна!
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07.06.2026 10:44 Ответить
В кого ще та членоголова істота з парашастпном не намагалась залякати
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07.06.2026 10:50 Ответить
"Це несерйозно".
Дежавю, один такий разом з цім висловом щось ще і про "шашлики" бравурно промовляв. Зараз маємо..
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07.06.2026 11:01 Ответить
Нехай, нехай, почнеться
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07.06.2026 11:09 Ответить
пора на шашлыки
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07.06.2026 11:12 Ответить
Російськомовних росія захищає лише в Україні...російськомовні...як ви це поясните?
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07.06.2026 11:14 Ответить
"Пашинян відкинув погрози про "український сценарій" для Вірменії: Це несерйозно".
"Український сценарій"-це рос.проект нс.
Так само вважали перед виборами ЄС і Батьківщина,говорили те саме,поки не стало пізно.
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07.06.2026 11:19 Ответить
Кацапня сама створює ці сценарії і ними ж і погрожує. Покидьки.
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07.06.2026 11:21 Ответить
 
 