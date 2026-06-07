Пашинян отверг угрозы об "украинском сценарии" для Армении: Это несерьезно

7 июня в Армении официально открылись избирательные участки для голосования на очередных парламентских выборах. Действующий премьер-министр Никол Пашинян одним из первых проголосовал и отреагировал на попытки запугивания со стороны Минска в связи с возможным изменением внешнеполитического курса.

Пашинян после голосования на избирательном участке ответил на вопросы журналистов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Ответ Лукашенко

Журналисты попросили Пашиняна прокомментировать недавние агрессивные выпады белорусского диктатора Александра Лукашенко. В конце мая тот публично предостерег армян, призвав их быть "очень осторожными", чтобы якобы "не повторить то, что произошло в Украине" из-за сближения Еревана с Западом.

В ответ на это Пашинян заявил: "Знаете, это несерьезно".

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Членство в ЕАЭС

Пашинян также заявил, что Армения не может быть лишена статуса члена ЕАЭС. Он отметил, что референдум по выбору между членством в ЕАЭС и ЕС "состоится тогда, когда появится предмет референдума".

"Для этого Армения должна официально обратиться с вопросом о членстве в ЕС или должна иметь статус кандидата. На данный момент ни того, ни другого нет", – сказал он.

Пашинян также заявил, что "коллеги в ЕАЭС немного тактически неправильно подходят к вопросу".

"Вместо того, чтобы повысить привлекательность ЕАЭС в нашей стране, все делают наоборот. Ведь потом люди будут решать, а не я", — добавил он.

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