Пашинян отверг угрозы об "украинском сценарии" для Армении: Это несерьезно
7 июня в Армении официально открылись избирательные участки для голосования на очередных парламентских выборах. Действующий премьер-министр Никол Пашинян одним из первых проголосовал и отреагировал на попытки запугивания со стороны Минска в связи с возможным изменением внешнеполитического курса.
Пашинян после голосования на избирательном участке ответил на вопросы журналистов, сообщает Цензор.НЕТ.
Ответ Лукашенко
Журналисты попросили Пашиняна прокомментировать недавние агрессивные выпады белорусского диктатора Александра Лукашенко. В конце мая тот публично предостерег армян, призвав их быть "очень осторожными", чтобы якобы "не повторить то, что произошло в Украине" из-за сближения Еревана с Западом.
В ответ на это Пашинян заявил: "Знаете, это несерьезно".
Членство в ЕАЭС
Пашинян также заявил, что Армения не может быть лишена статуса члена ЕАЭС. Он отметил, что референдум по выбору между членством в ЕАЭС и ЕС "состоится тогда, когда появится предмет референдума".
"Для этого Армения должна официально обратиться с вопросом о членстве в ЕС или должна иметь статус кандидата. На данный момент ни того, ни другого нет", – сказал он.
Пашинян также заявил, что "коллеги в ЕАЭС немного тактически неправильно подходят к вопросу".
"Вместо того, чтобы повысить привлекательность ЕАЭС в нашей стране, все делают наоборот. Ведь потом люди будут решать, а не я", — добавил он.
- Напомним, в воскресенье, 7 июня, граждане Армении голосуют на парламентских выборах, которые определят, сможет ли премьер-министр Никол Пашинян получить мандат на радикальную переориентацию страны на ЕС на фоне обострения напряженности в отношениях с Россией.
- Главная борьба разворачивается между правящей партией Пашиняна "Гражданский договор", которая ведет кампанию под лозунгами евроинтеграции, и оппозиционными силами, финансируемыми и поддерживаемыми Москвой.
- За день до выборов в Армении задержали шестерых кандидатов от пророссийского блока "Сильная Армения". Им предъявили обвинения в рамках расследования возможного отмывания денег.
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Дежавю, один такий разом з цім висловом щось ще і про "шашлики" бравурно промовляв. Зараз маємо..
"Український сценарій"-це рос.проект нс.
Так само вважали перед виборами ЄС і Батьківщина,говорили те саме,поки не стало пізно.