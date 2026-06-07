Пашинян відкинув погрози про "український сценарій" для Вірменії: Це несерйозно
7 червня у Вірменії офіційно відкрилися виборчі дільниці для голосування на чергових парламентських виборах. Чинний прем'єр-міністр Нікол Пашинян одним із перших віддав свій голос і відреагував на спроби залякування з боку Мінська через можливу зміну зовнішньополітичного курсу.
Пашинян після голосування на виборчій дільниці відповів на запитання журналістів, інформує Цензор.НЕТ.
Відповідь Лукашенку
Журналісти попросили Пашиняна прокоментувати нещодавні агресивні випади білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Наприкінці травня той публічно застеріг вірмен, закликавши їх бути "дуже обережними", щоб нібито "не повторити те, що сталося в Україні" через зближення Єревана із Заходом.
У відповідь на це Пашинян заявив: "Знаєте, це несерйозно".
Членство в ЄАЕС
Пашинян також заявив, що Вірменія не може бути позбавлена статусу члена ЄАЕС. Він зазначив, що референдум щодо вибору між членством у ЄАЕС та ЄС "відбудеться тоді, коли з’явиться предмет референдуму".
"Для цього Вірменія офіційно повинна звернутися з питання членства в ЄС або повинна мати статус кандидата. На цей час ні того, ні іншого немає", - сказав він.
Пашинян також заявив, що "колеги в ЄАЕС трохи тактично неправильно підходять до питання".
"Замість того, щоб підвищити привабливість ЄАЕС у нашій країні, всі роблять навпаки. Адже потім люди будуть вирішувати, а не я", - додав він.
- Нагадаємо, у неділю, 7 червня, громадяни Вірменії голосують на парламентських виборах, які визначать, чи зможе прем’єр-міністр Нікол Пашинян отримати мандат на радикальну переорієнтацію країни на ЄС на тлі загострення напруженості у відносинах із Росією.
- Головна боротьба розгортається між правлячою партією Пашиняна "Цивільний договір", яка веде кампанію під гаслами євроінтеграції, та опозиційними силами, які фінансуються та підтримуються Москвою.
- За день до виборів у Вірменії затримали шістьох кандидатів від проросійського блоку "Сильна Вірменія". Їм висунули звинувачення у рамках розслідування ймовірного відмивання грошей.
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Дежавю, один такий разом з цім висловом щось ще і про "шашлики" бравурно промовляв. Зараз маємо..
"Український сценарій"-це рос.проект нс.
Так само вважали перед виборами ЄС і Батьківщина,говорили те саме,поки не стало пізно.
Цей контингент укомплектований важким озброєнням, ********* системами протиповітряної оборони та авіацією, включно з винищувачами МіГ-29. [https://tsn.ua/svit/rosiia-posyliuye-bazu-u-virmeniyi-koho-moze-zachepyty-tsey-krok-2866346.html 1]" Якщо ***** спробує почпти "денацифікацію" Вірменії то тих 5000 ушльопків вірмени швидко знищать.