"Пашинян відкинув погрози про "український сценарій" для Вірменії: Це несерйозно".

7 червня у Вірменії офіційно відкрилися виборчі дільниці для голосування на чергових парламентських виборах. Чинний прем'єр-міністр Нікол Пашинян одним із перших віддав свій голос і відреагував на спроби залякування з боку Мінська через можливу зміну зовнішньополітичного курсу.

Пашинян після голосування на виборчій дільниці відповів на запитання журналістів, інформує Цензор.НЕТ.

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Відповідь Лукашенку

Журналісти попросили Пашиняна прокоментувати нещодавні агресивні випади білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Наприкінці травня той публічно застеріг вірмен, закликавши їх бути "дуже обережними", щоб нібито "не повторити те, що сталося в Україні" через зближення Єревана із Заходом.

У відповідь на це Пашинян заявив: "Знаєте, це несерйозно".

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Членство в ЄАЕС

Пашинян також заявив, що Вірменія не може бути позбавлена статусу члена ЄАЕС. Він зазначив, що референдум щодо вибору між членством у ЄАЕС та ЄС "відбудеться тоді, коли з’явиться предмет референдуму".

"Для цього Вірменія офіційно повинна звернутися з питання членства в ЄС або повинна мати статус кандидата. На цей час ні того, ні іншого немає", - сказав він.

Пашинян також заявив, що "колеги в ЄАЕС трохи тактично неправильно підходять до питання".

"Замість того, щоб підвищити привабливість ЄАЕС у нашій країні, всі роблять навпаки. Адже потім люди будуть вирішувати, а не я", - додав він.

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