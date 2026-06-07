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Новини Вибори у Вірменії
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Пашинян відкинув погрози про "український сценарій" для Вірменії: Це несерйозно

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян

7 червня у Вірменії офіційно відкрилися виборчі дільниці для голосування на чергових парламентських виборах. Чинний прем'єр-міністр Нікол Пашинян одним із перших віддав свій голос і відреагував на спроби залякування з боку Мінська через можливу зміну зовнішньополітичного курсу.

Пашинян після голосування на виборчій дільниці відповів на запитання журналістів, інформує Цензор.НЕТ.

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Відповідь Лукашенку

Журналісти попросили Пашиняна прокоментувати нещодавні агресивні випади білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Наприкінці травня той публічно застеріг вірмен, закликавши їх бути "дуже обережними", щоб нібито "не повторити те, що сталося в Україні" через зближення Єревана із Заходом.

У відповідь на це Пашинян заявив: "Знаєте, це несерйозно".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Парламентські вибори почалися у Вірменії: громадяни обирають курс країни – ближче до ЄС чи РФ

Членство в ЄАЕС

Пашинян також заявив, що Вірменія не може бути позбавлена статусу члена ЄАЕС. Він зазначив, що референдум щодо вибору між членством у ЄАЕС та ЄС "відбудеться тоді, коли з’явиться предмет референдуму".

"Для цього Вірменія офіційно повинна звернутися з питання членства в ЄС або повинна мати статус кандидата. На цей час ні того, ні іншого немає", - сказав він.

Пашинян також заявив, що "колеги в ЄАЕС трохи тактично неправильно підходять до питання".

"Замість того, щоб підвищити привабливість ЄАЕС у нашій країні, всі роблять навпаки. Адже потім люди будуть вирішувати, а не я", - додав він.

Читайте також: Пашинян відкинув вимогу Путіна провести референдум щодо вступу до ЄС, - росЗМІ

  • Нагадаємо, у неділю, 7 червня, громадяни Вірменії голосують на парламентських виборах, які визначать, чи зможе прем’єр-міністр Нікол Пашинян отримати мандат на радикальну переорієнтацію країни на ЄС на тлі загострення напруженості у відносинах із Росією.
  • Головна боротьба розгортається між правлячою партією Пашиняна "Цивільний договір", яка веде кампанію під гаслами євроінтеграції, та опозиційними силами, які фінансуються та підтримуються Москвою.
  • За день до виборів у Вірменії затримали шістьох кандидатів від проросійського блоку "Сильна Вірменія". Їм висунули звинувачення у рамках розслідування ймовірного відмивання грошей.

Автор: 

Вірменія (751) погрози (531) Пашинян Нікол (138)
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Топ коментарі
+13
Головне, щоб не "російський сценарій".
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07.06.2026 10:35 Відповісти
+9
Успіху "Громадянському договорові" Пашиняна!
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07.06.2026 10:44 Відповісти
+5
"Це несерйозно".
Дежавю, один такий разом з цім висловом щось ще і про "шашлики" бравурно промовляв. Зараз маємо..
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07.06.2026 11:01 Відповісти
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самий хитрий із армян це Паша Пашенян
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07.06.2026 10:34 Відповісти
Він жеж Нікол (Микола по нашому). А хто такий Паша?
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07.06.2026 11:31 Відповісти
Головне, щоб не "російський сценарій".
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07.06.2026 10:35 Відповісти
Успіху "Громадянському договорові" Пашиняна!
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07.06.2026 10:44 Відповісти
В кого ще та членоголова істота з парашастпном не намагалась залякати
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07.06.2026 10:50 Відповісти
"Це несерйозно".
Дежавю, один такий разом з цім висловом щось ще і про "шашлики" бравурно промовляв. Зараз маємо..
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07.06.2026 11:01 Відповісти
Нехай, нехай, почнеться
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07.06.2026 11:09 Відповісти
пора на шашлыки
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07.06.2026 11:12 Відповісти
Російськомовних росія захищає лише в Україні...російськомовні...як ви це поясните?
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07.06.2026 11:14 Відповісти
"Пашинян відкинув погрози про "український сценарій" для Вірменії: Це несерйозно".
"Український сценарій"-це рос.проект нс.
Так само вважали перед виборами ЄС і Батьківщина,говорили те саме,поки не стало пізно.
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07.06.2026 11:19 Відповісти
Кацапня сама створює ці сценарії і ними ж і погрожує. Покидьки.
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07.06.2026 11:21 Відповісти
Одно радует, что у армян нет общей границы, московитами. А вояк болотных там как в приднестровье.
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07.06.2026 11:31 Відповісти
"На території Вірменії налічується до 5 000 російських військовослужбовців, які дислокуються переважно на 102-й військовій базі у місті Ґюмрі (за 126 км від Єревана). [https://uk.wikipedia.org/wiki/102-%D0%B3%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0_(%D0%A0%D0%A4) 1, https://tsn.ua/svit/rosiia-posyliuye-bazu-u-virmeniyi-koho-moze-zachepyty-tsey-krok-2866346.html 2]
Цей контингент укомплектований важким озброєнням, ********* системами протиповітряної оборони та авіацією, включно з винищувачами МіГ-29. [https://tsn.ua/svit/rosiia-posyliuye-bazu-u-virmeniyi-koho-moze-zachepyty-tsey-krok-2866346.html 1]" Якщо ***** спробує почпти "денацифікацію" Вірменії то тих 5000 ушльопків вірмени швидко знищать.
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07.06.2026 11:50 Відповісти
Якщо Вірменію приймуть в ЄС турки зійдуть з розуму.
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07.06.2026 11:56 Відповісти
Вай вай ара...
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07.06.2026 12:35 Відповісти
 
 