Парламентські вибори почалися у Вірменії: громадяни обирають курс країни – ближче до ЄС чи РФ

У неділю, 7 червня, громадяни Вірменії голосують на парламентських виборах, які визначать, чи зможе прем’єр-міністр Нікол Пашинян отримати мандат на радикальну переорієнтацію країни на ЄС на тлі загострення напруженості у відносинах із Росією.

Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

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Деталі

Виборчі дільниці відкриваються о 8 ранку за місцевим часом і закриваються о 20:00, попередні результати очікуються вже ввечері.

За щонайменше 101 місце в Національних зборах Вірменії змагаються 18 партій. Окремі партії повинні набрати 4% голосів, щоб пройти до парламенту, тоді як коаліції, залежно від їхнього розміру, повинні набрати від 8% до 10%.

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Майже 2,5 мільйона людей мають право голосу на виборах, які опозиційні партії позиціонують як референдум щодо кампанії Пашиняна з метою зменшення залежності Вірменії від Москви та поглиблення зв’язків із Європейським Союзом і США.

Конкуренти Пашиняна

Серед конкурентів партії Пашиняна "Громадянський договір" — блок "Сильна Вірменія" на чолі з російсько-вірменським мільярдером Самвелом Карапетяном та "Альянс Вірменії" на чолі з експрезидентом Робертом Кочаряном. Карапетян прагне зберегти тісні зв’язки Вірменії з Росією, яка є ключовим постачальником енергоносіїв та споживачем вірменського експорту.

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Пашинян, зблизивши Вірменію із Заходом та віддалившись від традиційного "покровителя" — Росії, викликав гнів Москви. Водночас дехто звинувачує чинного прем’єра у надмірних поступках у прагненні укласти мирну угоду з Азербайджаном.

Опитування показують, що "Громадянський договір" Пашиняна лідирує, маючи підтримку до 32% виборців, а проросійська партія "Сильна Вірменія" посідає друге місце з результатом до 11%.

Під час виборів працюватимуть 13 місцевих спостережних місій з майже 2700 спостерігачами.

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