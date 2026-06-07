Парламентские выборы начались в Армении: граждане выбирают курс страны – ближе к ЕС или РФ
В воскресенье, 7 июня, граждане Армении голосуют на парламентских выборах, которые определят, сможет ли премьер-министр Никол Пашинян получить мандат на радикальную переориентацию страны на ЕС на фоне обострения напряженности в отношениях с Россией.
Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
Детали
Избирательные участки открываются в 8 утра по местному времени и закрываются в 20:00, предварительные результаты ожидаются уже вечером.
- За как минимум 101 место в Национальном собрании Армении борются 18 партий. Отдельные партии должны набрать 4% голосов, чтобы пройти в парламент, тогда как коалиции, в зависимости от их размера, должны набрать от 8% до 10%.
Почти 2,5 миллиона человек имеют право голоса на выборах, которые оппозиционные партии позиционируют как референдум по кампании Пашиняна, направленной на уменьшение зависимости Армении от Москвы и углубление связей с Европейским Союзом и США.
Конкуренты Пашиняна
Среди конкурентов партии Пашиняна "Гражданский договор" — блок "Сильная Армения" во главе с российско-армянским миллиардером Самвелом Карапетяном и "Альянс Армении" во главе с экс-президентом Робертом Кочаряном. Карапетян стремится сохранить тесные связи Армении с Россией, которая является ключевым поставщиком энергоносителей и потребителем армянского экспорта.
Пашинян, сблизив Армению с Западом и отдалившись от традиционного "покровителя" — России, вызвал гнев Москвы. В то же время некоторые обвиняют действующего премьера в чрезмерных уступках в стремлении заключить мирное соглашение с Азербайджаном.
Опросы показывают, что "Гражданский договор" Пашиняна лидирует, имея поддержку до 32% избирателей, а пророссийская партия "Сильная Армения" занимает второе место с результатом до 11%.
Во время выборов будут работать 13 местных наблюдательных миссий с почти 2700 наблюдателями.
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