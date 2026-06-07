Парламентские выборы начались в Армении: граждане выбирают курс страны – ближе к ЕС или РФ

В воскресенье, 7 июня, граждане Армении голосуют на парламентских выборах, которые определят, сможет ли премьер-министр Никол Пашинян получить мандат на радикальную переориентацию страны на ЕС на фоне обострения напряженности в отношениях с Россией.

Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

Избирательные участки открываются в 8 утра по местному времени и закрываются в 20:00, предварительные результаты ожидаются уже вечером.

За как минимум 101 место в Национальном собрании Армении борются 18 партий. Отдельные партии должны набрать 4% голосов, чтобы пройти в парламент, тогда как коалиции, в зависимости от их размера, должны набрать от 8% до 10%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЦИК Армении отказалась снимать с выборов пророссийский блок, противостоящий Пашиняну

Почти 2,5 миллиона человек имеют право голоса на выборах, которые оппозиционные партии позиционируют как референдум по кампании Пашиняна, направленной на уменьшение зависимости Армении от Москвы и углубление связей с Европейским Союзом и США.

Конкуренты Пашиняна

Среди конкурентов партии Пашиняна "Гражданский договор" — блок "Сильная Армения" во главе с российско-армянским миллиардером Самвелом Карапетяном и "Альянс Армении" во главе с экс-президентом Робертом Кочаряном. Карапетян стремится сохранить тесные связи Армении с Россией, которая является ключевым поставщиком энергоносителей и потребителем армянского экспорта.

Читайте также: ЕС выделит Армении 50 миллионов евро из-за экономического давления России

Пашинян, сблизив Армению с Западом и отдалившись от традиционного "покровителя" — России, вызвал гнев Москвы. В то же время некоторые обвиняют действующего премьера в чрезмерных уступках в стремлении заключить мирное соглашение с Азербайджаном.

Опросы показывают, что "Гражданский договор" Пашиняна лидирует, имея поддержку до 32% избирателей, а пророссийская партия "Сильная Армения" занимает второе место с результатом до 11%.

Во время выборов будут работать 13 местных наблюдательных миссий с почти 2700 наблюдателями.

Читайте также: В Армении пригрозили военными сборами гражданам, которые приедут из России на выборы