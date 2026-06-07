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Новости Выборы в Армении
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Парламентские выборы начались в Армении: граждане выбирают курс страны – ближе к ЕС или РФ

В Армении стартуют парламентские выборы

В воскресенье, 7 июня, граждане Армении голосуют на парламентских выборах, которые определят, сможет ли премьер-министр Никол Пашинян получить мандат на радикальную переориентацию страны на ЕС на фоне обострения напряженности в отношениях с Россией.

Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

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Детали

Избирательные участки открываются в 8 утра по местному времени и закрываются в 20:00, предварительные результаты ожидаются уже вечером.

  • За как минимум 101 место в Национальном собрании Армении борются 18 партий. Отдельные партии должны набрать 4% голосов, чтобы пройти в парламент, тогда как коалиции, в зависимости от их размера, должны набрать от 8% до 10%.

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Почти 2,5 миллиона человек имеют право голоса на выборах, которые оппозиционные партии позиционируют как референдум по кампании Пашиняна, направленной на уменьшение зависимости Армении от Москвы и углубление связей с Европейским Союзом и США.

Конкуренты Пашиняна

Среди конкурентов партии Пашиняна "Гражданский договор" — блок "Сильная Армения" во главе с российско-армянским миллиардером Самвелом Карапетяном и "Альянс Армении" во главе с экс-президентом Робертом Кочаряном. Карапетян стремится сохранить тесные связи Армении с Россией, которая является ключевым поставщиком энергоносителей и потребителем армянского экспорта.

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Пашинян, сблизив Армению с Западом и отдалившись от традиционного "покровителя" — России, вызвал гнев Москвы. В то же время некоторые обвиняют действующего премьера в чрезмерных уступках в стремлении заключить мирное соглашение с Азербайджаном.

Опросы показывают, что "Гражданский договор" Пашиняна лидирует, имея поддержку до 32% избирателей, а пророссийская партия "Сильная Армения" занимает второе место с результатом до 11%.

Во время выборов будут работать 13 местных наблюдательных миссий с почти 2700 наблюдателями.

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Автор: 

Армения (836) выборы (24146) Пашинян Никол (131)
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Страна на границах которой кишат фээсбэшники,которая дала свою землю под путинскую военную базу,с аэродромов которой взлетали путинские бомбардировщики бомбить Грузию собралась в Евросоюз - не смешите бутылки с метиловым спиртом под названием армконьяк.
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07.06.2026 09:19 Ответить
зате в світі всі технічні винаходи та кулінарні блюда створені виключно армянами! ))
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07.06.2026 09:41 Ответить
Христианство по миру тоже они разнесли,плюс миллионы маршалов и фельдмаршалов и они древнее динозавров,это мы знаем.
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07.06.2026 10:02 Ответить
та да. ще й францію заснували!! )))
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07.06.2026 10:07 Ответить
Всё течет, всё меняется.
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07.06.2026 09:42 Ответить
Кацапські пердаки на межі ядерного вибуху.
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07.06.2026 09:41 Ответить
Питання треба ставити інакше: чи зможе рашка вплинути на результат виборів, як це вона провернула в Україні та Америці.
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07.06.2026 09:53 Ответить
Насправді - по#уй: армян у Франції більше, ніж у самій вірменії. Дякуючи туркам. Та і н@хєра вони в ЄС разом з грузинами? Торгаші ср@ні
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07.06.2026 10:03 Ответить
Тільки грузіни, перед тим як торгувати, спочатку "чистять" хати, і крадуть машини))
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07.06.2026 11:20 Ответить
Пох.
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07.06.2026 10:06 Ответить
 
 