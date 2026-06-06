ЦИК Армении отказалась снимать с выборов пророссийский блок, противостоящий Пашиняну

Фото: Hayk Baghdasaryan/Photolure via REUTERS

Центральная избирательная комиссия Армении на заседании в субботу, 6 июня — за день до парламентских выборов в стране — отказалась снимать с выборов оппозиционный блок "Сильная Армения", который связывают с Москвой.

Об этом пишет "Настоящее время", передает Цензор.НЕТ.

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В ЦИК обратилась проевропейская партия "Республика"

Накануне с обращением в ЦИК по поводу дисквалификации "Сильной Армении" обратилась правая проевропейская партия "Республика".

Свое требование она обосновала выдвинутыми в отношении ряда кандидатов от "Сильной Армении" обвинениями в подкупе избирателей.

Отмечается, что заявление в ЦИК было подано после теледебатов с участием премьер-министра страны Никола Пашиняна. Глава правительства упомянул об обвинениях в адрес "Сильной Армении", однако отметил, что его собственная политическая сила не будет обращаться в ЦИК, чтобы не создавать почву для упреков в том, что она хочет снять оппонентов с выборов из-за страха поражения.

В то же время Пашинян заметил, что, если обращение в ЦИК хочет подать "Республика", она может это сделать.

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Подозрения в адрес кандидатов от "Сильной Армении"

Также в субботу, 6 июня, стало известно, что шесть кандидатов в депутаты от "Сильной Армении" по решению суда были арестованы по обвинениям в отмывании денег и других преступлениях.

Ранее было возбуждено уголовное дело против лидера списка "Сильной Армении" Нарека Карапетяна, которого обвинили в сокрытии российского гражданства.

Выборы в Армении состоятся в воскресенье, 7 июня.

Они проходят в условиях обострения отношений между Москвой и Ереваном, в основном из-за сближения правительства Пашиняна с Западом.

Что предшествовало?

Ранее Путин прибег к откровенному экономическому шантажу. По его словам, в случае продолжения европейского курса Россия отменит для Армении льготы на энергоносители (что приведет к потере 14% армянского ВВП) и закроет свой рынок для ее сельхозпродукции. Кроме того, кремлевский диктатор пообещал создать проблемы для армянских гастарбайтеров в РФ, заставив их покупать дорогие патенты.

Агентство Reuters писало, что Кремль мог готовить масштабную операцию для влияния на парламентские выборы в Армении, в частности через организованную перевозку избирателей из России и кампании дезинформации.

В Еврокомиссии заявляли, что Россия может пытаться повлиять на результаты парламентских выборов в Армении, используя гибридные методы давления и информационные манипуляции.

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