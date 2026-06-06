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Новости Выборы в Армении
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ЦИК Армении отказалась снимать с выборов пророссийский блок, противостоящий Пашиняну

выборы в Армении
Фото: Hayk Baghdasaryan/Photolure via REUTERS

Центральная избирательная комиссия Армении на заседании в субботу, 6 июня — за день до парламентских выборов в стране — отказалась снимать с выборов оппозиционный блок "Сильная Армения", который связывают с Москвой.

Об этом пишет "Настоящее время", передает Цензор.НЕТ.

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В ЦИК обратилась проевропейская партия "Республика"

Накануне с обращением в ЦИК по поводу дисквалификации "Сильной Армении" обратилась правая проевропейская партия "Республика".

Свое требование она обосновала выдвинутыми в отношении ряда кандидатов от "Сильной Армении" обвинениями в подкупе избирателей.

Отмечается, что заявление в ЦИК было подано после теледебатов с участием премьер-министра страны Никола Пашиняна. Глава правительства упомянул об обвинениях в адрес "Сильной Армении", однако отметил, что его собственная политическая сила не будет обращаться в ЦИК, чтобы не создавать почву для упреков в том, что она хочет снять оппонентов с выборов из-за страха поражения. 

В то же время Пашинян заметил, что, если обращение в ЦИК хочет подать "Республика", она может это сделать.

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Подозрения в адрес кандидатов от "Сильной Армении" 

Также в субботу, 6 июня, стало известно, что шесть кандидатов в депутаты от "Сильной Армении" по решению суда были арестованы по обвинениям в отмывании денег и других преступлениях.

Ранее было возбуждено уголовное дело против лидера списка "Сильной Армении" Нарека Карапетяна, которого обвинили в сокрытии российского гражданства.

  • Выборы в Армении состоятся в воскресенье, 7 июня. 
  • Они проходят в условиях обострения отношений между Москвой и Ереваном, в основном из-за сближения правительства Пашиняна с Западом.

Что предшествовало?

  • Ранее Путин прибег к откровенному экономическому шантажу. По его словам, в случае продолжения европейского курса Россия отменит для Армении льготы на энергоносители (что приведет к потере 14% армянского ВВП) и закроет свой рынок для ее сельхозпродукции. Кроме того, кремлевский диктатор пообещал создать проблемы для армянских гастарбайтеров в РФ, заставив их покупать дорогие патенты.
  • Агентство Reuters писало, что Кремль мог готовить масштабную операцию для влияния на парламентские выборы в Армении, в частности через организованную перевозку избирателей из России и кампании дезинформации.
  • В Еврокомиссии заявляли, что Россия может пытаться повлиять на результаты парламентских выборов в Армении, используя гибридные методы давления и информационные манипуляции.

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Автор: 

Армения (835) выборы (24146) Пашинян Никол (131)
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Топ комментарии
+6
А дарма! тепер кацапи зроблять з Вірменії свою шістку тіпа Грузії. а був шанс стати Вірменії як і колтсь Грузії , цивілізованою країною
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06.06.2026 21:10 Ответить
+4
Кацапи купили ЦВК, бо це простіше ніж завозити 100 тисяч промоскальських армян, як спочатку вони планували.
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06.06.2026 21:14 Ответить
+3
А ви думали як Ху'йло захоплюватиме Армянію не маючи кордону з нею. Да Ху'уйло просто купить Армянію за три копійки на виборах і це буде в 100 разів дешевше ніж воювати
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06.06.2026 21:27 Ответить
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А дарма! тепер кацапи зроблять з Вірменії свою шістку тіпа Грузії. а був шанс стати Вірменії як і колтсь Грузії , цивілізованою країною
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06.06.2026 21:10 Ответить
Кацапи купили ЦВК, бо це простіше ніж завозити 100 тисяч промоскальських армян, як спочатку вони планували.
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06.06.2026 21:14 Ответить
У них же економіка падає, як пишуть всякі іксперти.
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06.06.2026 21:29 Ответить
на це гроші знайдуть
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06.06.2026 21:35 Ответить
вірмени скажуть своє слово на виборах.
щє слава богу що NSDAP туди не втулили.
німці років 80 тому не дуже вірмен від євревїв відлічяли....
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06.06.2026 21:16 Ответить
Значить потрібно змінити ЦВК
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06.06.2026 21:21 Ответить
Не можна гратися в демократію коли є загроза існування держави...потім так звана опозиція скориставшись тою ж сраною демократією проходить на виборах узрпує владу і їх вже не позбутися
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06.06.2026 21:24 Ответить
Саме так. Я писала на фейсбук Пороху перед виборами: вводьте воєнний стан і відміняйте вибори, бо просремо країну, тоді буде не до демократії. Але може він і не читав, може якийсь працівник веде акаунт.
І що то за демократія, коли вона не має захисних механізмів від виродків. Гірко і боляче дивитись куди котиться світ.
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06.06.2026 21:38 Ответить
А хто визначає хто виродок, хто ні? Виродок той у кого альтернативний погляд чи думку що не співпадає з вашою? Вітаю, ви автократ.
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06.06.2026 21:53 Ответить
От ви наче й праві, але зеленого покидька було видно ще до виборів, і всі притомні люди писали що це за чмо, і до чого воно приведе країну. І як бачте не помилялись. Ну от і ржемо тепер разом з тими **********, які скакали по сцені перед Порохом, як півні. Ну хіба вам не боляче усвідомлювати скільки людей полягло, залишились каліками, втратили рідних, домівки…
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06.06.2026 22:30 Ответить
От через таких і з'являються диктатори і тирани. Демократія або ж, або нема. Відмінив її один раз з посиланням на "загрозу державі" її вже не повернеш, тому що навіть якщо загрози не буде, її будуть вигадувати ті хто дорвався до абсолютної влади.
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06.06.2026 21:51 Ответить
Ага і завдяки демократії вже хрєн зна кілька років сидить Лукашенка...а він пройшов повністю демократичним шляхом, навіть Єльцин не зміг нічого вдіяти фінансуючи москаля Кебича
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06.06.2026 22:12 Ответить
А ви думали як Ху'йло захоплюватиме Армянію не маючи кордону з нею. Да Ху'уйло просто купить Армянію за три копійки на виборах і це буде в 100 разів дешевше ніж воювати
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06.06.2026 21:27 Ответить
tel:+100500 +100500!
Америку вже має з допомогою рудого чма. Хіба що восени пролетить, але є сумніви.
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06.06.2026 21:31 Ответить
Може в тій цвк сидить пʼята колона? Їх у бувшому совку, шо грязі. У нас мабуть чи не півкраїни такого добра.
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06.06.2026 21:28 Ответить
Дайте Вірменії патріоти
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06.06.2026 21:34 Ответить
 
 