ЦВК Вірменії відмовилася знімати з виборів проросійський блок, який протистоїть Пашиняну

Фото: Hayk Baghdasaryan/Photolure via REUTERS

Центральна виборча комісія Вірменії на засіданні в суботу, 6 червня — за день до парламентських виборів у країні — відмовилася знімати з виборів опозиційний блок "Сильна Вірменія", який пов'язують із Москвою.

Про це пише "Настоящее время", передає Цензор.НЕТ.

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До ЦВК звернулася проєвропейська партія "Республіка"

Напередодні зі зверненням до ЦВК щодо дискваліфікації "Сильної Вірменії" звернулася права проєвропейська партія "Республіка".

Свою вимогу вона обґрунтувала висунутими щодо низки кандидатів від "Сильної Вірменії" звинуваченнями в підкупі виборців.

Зазначається, що заяву до ЦВК було подано після теледебатів за участю прем'єр-міністра країни Нікола Пашиняна. Очільник уряду згадав про звинувачення на адресу "Сильної Вірменії", однак зазначив, що його власна політична сила не звертатиметься до ЦВК, щоб не створювати підґрунтя для закидів, що вона хоче зняти опонентів з виборів через страх поразки.

Водночас Пашинян зауважив, що, якщо звернення до ЦВК хоче подати "Республіка", вона може це зробити.

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Підозри проти кандидатів від "Сильної Вірменії"

Також у суботу, 6 червня, стало відомо, що шістьох кандидатів у депутати від "Сильної Вірменії" за рішенням суду було заарештовано за звинуваченнями у відмиванні грошей та інших злочинах.

Раніше було порушено кримінальну справу проти лідера списку "Сильної Вірменії" Нарека Карапетяна, якого звинуватили в приховуванні громадянства Росії.

Вибори у Вірменії відбудуться в неділю 7 червня.

Вони відбуваються в умовах загострення відносин між Москвою та Єреваном, здебільшого через зближення уряду Пашиняна із Заходом.

Що передувало?

Раніше Путін вдався до відвертого економічного шантажу. За його словами, у разі продовження європейського курсу Росія скасує для Вірменії пільги на енергоносії (що призведе до втрати 14% вірменського ВВП) та закриє свій ринок для її сільгосппродукції. Крім того, кремлівський диктатор пообіцяв створити проблеми для вірменських заробітчан у РФ, змусивши їх купувати дорогі патенти.

Агентство Reuters писало, що Кремль міг готувати масштабну операцію для впливу на парламентські вибори у Вірменії, зокрема через організоване перевезення виборців із Росії та кампанії дезінформації.

У Єврокомісії заявляли, що Росія може намагатися вплинути на результати парламентських виборів у Вірменії, використовуючи гібридні методи тиску та інформаційні маніпуляції.

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