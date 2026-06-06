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Новини Вибори у Вірменії
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ЦВК Вірменії відмовилася знімати з виборів проросійський блок, який протистоїть Пашиняну

вибори у Вірменії
Фото: Hayk Baghdasaryan/Photolure via REUTERS

Центральна виборча комісія Вірменії на засіданні в суботу, 6 червня — за день до парламентських виборів у країні — відмовилася знімати з виборів опозиційний блок "Сильна Вірменія", який пов'язують із Москвою.

Про це пише "Настоящее время", передає Цензор.НЕТ.

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До ЦВК звернулася проєвропейська партія "Республіка"

Напередодні зі зверненням до ЦВК щодо дискваліфікації "Сильної Вірменії" звернулася права проєвропейська партія "Республіка".

Свою вимогу вона обґрунтувала висунутими щодо низки кандидатів від "Сильної Вірменії" звинуваченнями в підкупі виборців.

Зазначається, що заяву до ЦВК було подано після теледебатів за участю прем'єр-міністра країни Нікола Пашиняна. Очільник уряду згадав про звинувачення на адресу "Сильної Вірменії", однак зазначив, що його власна політична сила не звертатиметься до ЦВК, щоб не створювати підґрунтя для закидів, що вона хоче зняти опонентів з виборів через страх поразки. 

Водночас Пашинян зауважив, що, якщо звернення до ЦВК хоче подати "Республіка", вона може це зробити.

Читайте також: РФ прагне вплинути на результати парламентських виборів у Вірменії,- Єврокомісія

Підозри проти кандидатів від "Сильної Вірменії" 

Також у суботу, 6 червня, стало відомо, що шістьох кандидатів у депутати від "Сильної Вірменії" за рішенням суду було заарештовано за звинуваченнями у відмиванні грошей та інших злочинах.

Раніше було порушено кримінальну справу проти лідера списку "Сильної Вірменії" Нарека Карапетяна, якого звинуватили в приховуванні громадянства Росії.

  • Вибори у Вірменії відбудуться в неділю 7 червня. 
  • Вони відбуваються в умовах загострення відносин між Москвою та Єреваном, здебільшого через зближення уряду Пашиняна із Заходом.

Що передувало?

  • Раніше Путін вдався до відвертого економічного шантажу. За його словами, у разі продовження європейського курсу Росія скасує для Вірменії пільги на енергоносії (що призведе до втрати 14% вірменського ВВП) та закриє свій ринок для її сільгосппродукції. Крім того, кремлівський диктатор пообіцяв створити проблеми для вірменських заробітчан у РФ, змусивши їх купувати дорогі патенти.
  • Агентство Reuters писало, що Кремль міг готувати масштабну операцію для впливу на парламентські вибори у Вірменії, зокрема через організоване перевезення виборців із Росії та кампанії дезінформації.
  • У Єврокомісії заявляли, що Росія може намагатися вплинути на результати парламентських виборів у Вірменії, використовуючи гібридні методи тиску та інформаційні маніпуляції.

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Автор: 

Вірменія (751) вибори (6781) Пашинян Нікол (138)
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Топ коментарі
+9
А дарма! тепер кацапи зроблять з Вірменії свою шістку тіпа Грузії. а був шанс стати Вірменії як і колтсь Грузії , цивілізованою країною
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06.06.2026 21:10 Відповісти
+6
Кацапи купили ЦВК, бо це простіше ніж завозити 100 тисяч промоскальських армян, як спочатку вони планували.
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06.06.2026 21:14 Відповісти
+3
Не можна гратися в демократію коли є загроза існування держави...потім так звана опозиція скориставшись тою ж сраною демократією проходить на виборах узрпує владу і їх вже не позбутися
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06.06.2026 21:24 Відповісти
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А дарма! тепер кацапи зроблять з Вірменії свою шістку тіпа Грузії. а був шанс стати Вірменії як і колтсь Грузії , цивілізованою країною
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06.06.2026 21:10 Відповісти
Кацапи купили ЦВК, бо це простіше ніж завозити 100 тисяч промоскальських армян, як спочатку вони планували.
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06.06.2026 21:14 Відповісти
У них же економіка падає, як пишуть всякі іксперти.
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06.06.2026 21:29 Відповісти
на це гроші знайдуть
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06.06.2026 21:35 Відповісти
вірмени скажуть своє слово на виборах.
щє слава богу що NSDAP туди не втулили.
німці років 80 тому не дуже вірмен від євревїв відлічяли....
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06.06.2026 21:16 Відповісти
Значить потрібно змінити ЦВК
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06.06.2026 21:21 Відповісти
Не можна гратися в демократію коли є загроза існування держави...потім так звана опозиція скориставшись тою ж сраною демократією проходить на виборах узрпує владу і їх вже не позбутися
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06.06.2026 21:24 Відповісти
Саме так. Я писала на фейсбук Пороху перед виборами: вводьте воєнний стан і відміняйте вибори, бо просремо країну, тоді буде не до демократії. Але може він і не читав, може якийсь працівник веде акаунт.
І що то за демократія, коли вона не має захисних механізмів від виродків. Гірко і боляче дивитись куди котиться світ.
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06.06.2026 21:38 Відповісти
А хто визначає хто виродок, хто ні? Виродок той у кого альтернативний погляд чи думку що не співпадає з вашою? Вітаю, ви автократ.
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06.06.2026 21:53 Відповісти
От ви наче й праві, але зеленого покидька було видно ще до виборів, і всі притомні люди писали що це за чмо, і до чого воно приведе країну. І як бачте не помилялись. Ну от і ржемо тепер разом з тими **********, які скакали по сцені перед Порохом, як півні. Ну хіба вам не боляче усвідомлювати скільки людей полягло, залишились каліками, втратили рідних, домівки…
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06.06.2026 22:30 Відповісти
От через таких і з'являються диктатори і тирани. Демократія або ж, або нема. Відмінив її один раз з посиланням на "загрозу державі" її вже не повернеш, тому що навіть якщо загрози не буде, її будуть вигадувати ті хто дорвався до абсолютної влади.
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06.06.2026 21:51 Відповісти
Ага і завдяки демократії вже хрєн зна кілька років сидить Лукашенка...а він пройшов повністю демократичним шляхом, навіть Єльцин не зміг нічого вдіяти фінансуючи москаля Кебича
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06.06.2026 22:12 Відповісти
А ви думали як Ху'йло захоплюватиме Армянію не маючи кордону з нею. Да Ху'уйло просто купить Армянію за три копійки на виборах і це буде в 100 разів дешевше ніж воювати
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06.06.2026 21:27 Відповісти
tel:+100500 +100500!
Америку вже має з допомогою рудого чма. Хіба що восени пролетить, але є сумніви.
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06.06.2026 21:31 Відповісти
Може в тій цвк сидить пʼята колона? Їх у бувшому совку, шо грязі. У нас мабуть чи не півкраїни такого добра.
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06.06.2026 21:28 Відповісти
Дайте Вірменії патріоти
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06.06.2026 21:34 Відповісти
Вірменію добивають військові бази ********** та наслідки майже сорок років війни з Азербайджаном за Карабах. В результаті чисельність населення Вірменії у 2026 році становить близько 2 930 915 осіб. ********* давно загнав Вірменію в боргову яму за ту зброю яку їм поставляв. Все вартісне в Вірменії давно належить кацапам. Вірмен зробили голодранцями в Вірменії. На одного чоловіка в країні шість жінок. Деморафічна ситуація дуже сумна. З сусідами теж халепа - Азербайджан, Турція, Іран - мусульмани, а з християнською Грізією розісрались коли дозволили кацапам напасти на Грузію з території Вірменії в 2008. Грузини не пробачили. Без ампутації ракової пухлини військоих баз ********** з тіла Вірменії та метастазів "руского міра" в політиці та еконоиіці ця країна приречена на вимирання. Третина всього населення країни проживає в столиці Єревані. У Вірменії «списочна» чисельність працездатних чоловіків у віці від 18 до 64 років у 2026 році становить близько 830 000 осіб, але, як ви здогадуєтесь, в країні їх дуже мало - переважна більшість в «гастарбайтерах», бо там де правлять кацапи, французи та місцева погань куплена останніми, не заробиш...
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06.06.2026 22:55 Відповісти
 
 