Лукашенко пригрозив Вірменії повторенням "українського сценарію"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Вірменія ризикує зіткнутися з "українським сценарієм", якщо змінить свій зовнішньополітичний курс.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише державне білоруське агентство БЕЛТА.

Згадав Україну та вибори у Вірменії

Свою заяву Лукашенко зробив після саміту Євразійського економічного союзу в Астані.

Він пов’язав свої застереження з парламентськими виборами у Вірменії та дискусіями щодо можливого виходу країни з ЄАЕС і поглиблення співпраці з Європейським Союзом.

Закликав Єреван "бути обережним"

За словами Лукашенка, Вірменії не варто поспішати з політичними рішеннями.

"Вірменам треба бути дуже обережними, щоб, не дай Боже, не повторити те, що сталося в Україні. В Україні все саме так починалося", – заявив він.

Також білоруський лідер висловив думку, що після нещодавніх воєнних подій Вірменія повинна уникати кроків, які можуть призвести до нових потрясінь.

Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, російські посадовці обговорювали можливість перевезення до 100 тисяч вірмен, які проживають у РФ, для впливу на майбутні парламентські вибори у Вірменії.

