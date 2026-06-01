Лукашенко пригрозив Вірменії повторенням "українського сценарію"
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Вірменія ризикує зіткнутися з "українським сценарієм", якщо змінить свій зовнішньополітичний курс.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише державне білоруське агентство БЕЛТА.
Згадав Україну та вибори у Вірменії
Свою заяву Лукашенко зробив після саміту Євразійського економічного союзу в Астані.
Він пов’язав свої застереження з парламентськими виборами у Вірменії та дискусіями щодо можливого виходу країни з ЄАЕС і поглиблення співпраці з Європейським Союзом.
Закликав Єреван "бути обережним"
За словами Лукашенка, Вірменії не варто поспішати з політичними рішеннями.
"Вірменам треба бути дуже обережними, щоб, не дай Боже, не повторити те, що сталося в Україні. В Україні все саме так починалося", – заявив він.
Також білоруський лідер висловив думку, що після нещодавніх воєнних подій Вірменія повинна уникати кроків, які можуть призвести до нових потрясінь.
Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, російські посадовці обговорювали можливість перевезення до 100 тисяч вірмен, які проживають у РФ, для впливу на майбутні парламентські вибори у Вірменії.
По собі розуміє, якщо в чомусь оступиться в бік Європи ,та країна одразу зазнає вторгнення і захоплення рос.військами.
Втім,колись і так буде пояснювати свою позицію.
А зараз "некуды падецца" - і сам "ліг"...
Бацька хитрий по своєму: не допустив руїни,як і країни Закавказу,чи Молд.
Спочатку планували касапи м'яку окупацію,розроблену через "оман",але їм пішло щось не так і на ходу мусили переорієнтовуватись.
А претензії не так до бацьки, як до зе-ерма,які заперечували публічно,що вторгнення не буде-бо є свої дані,є своя розвідка,є в ерма приятель з вищих кіл Росії сурков,який запевняв того,що вторгнення не буде,а той свого шефа.
Тобто,так хитрували перед вторгненням ті оба,що лише себе перехитрили.
А вообще цікаво, як отой БРІКС може напасть на Вірменію? Масований десант з космосу, десь під 100 000 тушек? Або з окупованой теріторії Сакарьтвело будуть шпурлять катапультами псковських та ************* дясантників?
Тобто вся ця шобла сама себе потроху виводить на чисту воду. А то втирали наївним рожевим поні в ЕС і США що справа в "защите рускоязічніх от нацистов"