3 163 32

Лукашенко пригрозив Вірменії повторенням "українського сценарію"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Вірменія ризикує зіткнутися з "українським сценарієм", якщо змінить свій зовнішньополітичний курс.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише державне білоруське агентство БЕЛТА.

Згадав Україну та вибори у Вірменії

Свою заяву Лукашенко зробив після саміту Євразійського економічного союзу в Астані.

Він пов’язав свої застереження з парламентськими виборами у Вірменії та дискусіями щодо можливого виходу країни з ЄАЕС і поглиблення співпраці з Європейським Союзом.

Читайте: Лукашенко пригрозив Україні після попередження Мадяра про 500 цілей у Білорусі

Закликав Єреван "бути обережним"

За словами Лукашенка, Вірменії не варто поспішати з політичними рішеннями.

"Вірменам треба бути дуже обережними, щоб, не дай Боже, не повторити те, що сталося в Україні. В Україні все саме так починалося", – заявив він.

Також білоруський лідер висловив думку, що після нещодавніх воєнних подій Вірменія повинна уникати кроків, які можуть призвести до нових потрясінь.

Нагадаємо, як  повідомляв раніше Цензор.НЕТ,  російські посадовці обговорювали можливість перевезення до 100 тисяч вірмен, які проживають у РФ, для впливу на майбутні парламентські вибори у Вірменії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Слова цього пана нічого не значать, - ОП на заяву Лукашенка про готовність зустрітися із Зеленським

Вірменія (746) Лукашенко Олександр (2710) погрози (529)
Топ коментарі
+15
Ти ба, яке чмо вусате, як погрожує...хай би краще за собою слідкував, щоб "сценарій" одного великого завойовника з рейху не повторити!!! Бульбофюрер недороблений!
показати весь коментар
01.06.2026 12:13 Відповісти
+8
Да твоя сейчас задача на кладбИще не попасть (с).
показати весь коментар
01.06.2026 12:12 Відповісти
+7
ЧУДОВО!!!!

Тобто вся ця шобла сама себе потроху виводить на чисту воду. А то втирали наївним рожевим поні в ЕС і США що справа в "защите рускоязічніх от нацистов"
показати весь коментар
01.06.2026 12:26 Відповісти
Картопляний клоун
показати весь коментар
01.06.2026 12:11 Відповісти
Та невже
показати весь коментар
01.06.2026 12:17 Відповісти
Бо повістка, напевно, вже на підписі у канцелярії.
показати весь коментар
01.06.2026 14:03 Відповісти
Бацька таки хитрий.
По собі розуміє, якщо в чомусь оступиться в бік Європи ,та країна одразу зазнає вторгнення і захоплення рос.військами.
Втім,колись і так буде пояснювати свою позицію.
показати весь коментар
01.06.2026 12:19 Відповісти
Та який він "хитрий"? Він "сам себе, перехитрив"... Щоб утриматься при владі, "поклав Білорусь, на спину", перед кацапами, "задер їй спідницю, і ноги розвів"...
А зараз "некуды падецца" - і сам "ліг"...
показати весь коментар
01.06.2026 12:32 Відповісти
Це якраз претензії до зе і ерма,які самі себе перехитрили,не вірячи зах.офіційним особам,що самі розберуться,що розвідка в них своя.
Бацька хитрий по своєму: не допустив руїни,як і країни Закавказу,чи Молд.
показати весь коментар
01.06.2026 12:45 Відповісти
Ти до цих пір віриш, що вони НЕ ВІРИЛИ? Я вже давно (задовго до "повіномасштабки"), ЗНАВ, що вони були ВПЕВНЕНІ в нападі. І робили все, щоб цьому сприять... Розвал ВПК, розхвиськування бюджету, на "асфальтокрадівництво", та інші "прожекти, які висмоктували гроші з бюджету... Візьми карту "оновлення" та "розширення" автомобільних доріг, при "Блазні" - ВСІ дороги ведуть углиб України, до ключових центрів, з Білорусі та Росії, з Кримом. А розмінування Чонгару, з Перекопом? А ліквідація центрів БПЛА? А команда на передислокацію військ, від кордону з РФ, перед самим нападом? А заборона підриву мостів, перед наступаючими кацапами, коли почалося вторгнення? Досить? Чи продовжить?
показати весь коментар
01.06.2026 13:20 Відповісти
Дуже добре,що знаєш і це правда.І я не вірив,та писав про це ще перед виборами,правда не на нц.
Спочатку планували касапи м'яку окупацію,розроблену через "оман",але їм пішло щось не так і на ходу мусили переорієнтовуватись.
А претензії не так до бацьки, як до зе-ерма,які заперечували публічно,що вторгнення не буде-бо є свої дані,є своя розвідка,є в ерма приятель з вищих кіл Росії сурков,який запевняв того,що вторгнення не буде,а той свого шефа.
Тобто,так хитрували перед вторгненням ті оба,що лише себе перехитрили.
показати весь коментар
01.06.2026 14:22 Відповісти
Картопенфюрер він же поц, він же григорович- путінській куесос, мабуть першим в атаку на Вірменію пошле свого байстрюка Коленьку. Через Україну.
А вообще цікаво, як отой БРІКС може напасть на Вірменію? Масований десант з космосу, десь під 100 000 тушек? Або з окупованой теріторії Сакарьтвело будуть шпурлять катапультами псковських та ************* дясантників?
показати весь коментар
01.06.2026 12:24 Відповісти
таємниці не буде. через газопровід
показати весь коментар
01.06.2026 12:30 Відповісти
"Псковські десантники" вже давно полягли, в степах України... Те, що зараз ними називається - просто "мужики в тельняшках"... А "Колєньку" чекає доля "сталіньонка Васі" - не вдасться "Ригоровичу" зробить з нього "династичного ***********", як в КНДР...
показати весь коментар
01.06.2026 12:36 Відповісти
Головне шо зберигласьскрепна назва - пськовські
показати весь коментар
01.06.2026 13:14 Відповісти
Коля Лукашенко той ще жартівник. Так смачно підклав свинку папі у червні 2022-го
показати весь коментар
01.06.2026 13:20 Відповісти
Вірменія не має кордонів з парашею та бульбостаном та немає виходу до моря. Як воно уявляє повторення сценарію і якими шляхами воно пропустить орків через білорусь до вірменії ?)
показати весь коментар
01.06.2026 12:25 Відповісти
Через ,,браццкій,, Іран.
показати весь коментар
01.06.2026 13:41 Відповісти
Тобто росіянам таки все одно якою мовою розмовляти...
показати весь коментар
01.06.2026 12:37 Відповісти
Так вже усім зрозуміло, що сценарій який відбувся в Україні, може відбутись з будь якою країною у якої нема ЯЗ, чи то з боку РФ, чи Китаю, чи США... нема ЯЗ ти потенційний терпіла, сьогодні Пуйло-Трамп, завтра інший довбень при кориті влади скаже, що йому не подобається у твоїй країні і нападе на тебе...
показати весь коментар
01.06.2026 12:26 Відповісти
тупа хрюканина таракана говорить про його 100% відповідальність за агресію в Україну.
показати весь коментар
01.06.2026 12:27 Відповісти
Армяне хотят в ЕС. Бывшие совки ничего с этим не могут сделать. Зато это упрощает им отношения с Турцией.
показати весь коментар
01.06.2026 12:39 Відповісти
Лукаш піде з політики одразу за путіним, зара його нпз спасає рф від економічної катастрофи, яка неминуче поглинає усю росію. Вірменія має величезні діаспори по всьому світі, вони допоможуть, тому погрожувати їм, як мінімум політично демонструвати свою нікчемність. Нормальна розумна людина погрожувати ніколи не буде, вона для цього використає розум та можливості, а дурень зажди буде строїти з себе якогось монстра, а врешті отримає поразку. Є чудова приказка... сила є, розуму не треба, це про рф, якщо що... там розуму нема, це стосується і Лукаша.
показати весь коментар
01.06.2026 12:40 Відповісти
В любом случае еще одна заноза в заднице кацапов это хорошо для Европы.
показати весь коментар
01.06.2026 12:41 Відповісти
В чи покаже пюрер карту, звідки Вірменія готовилася напасти на Бульбостан?
показати весь коментар
01.06.2026 12:52 Відповісти
Якби в Україні воно було б бульбофюрерне,то вже б до ростова подався.
показати весь коментар
01.06.2026 13:00 Відповісти
Я думав що він ху....лосос, а він ще і мерзота
показати весь коментар
01.06.2026 13:04 Відповісти
Я не військовий стратег, але, яким чином казлорилі будуть вирішувати питання з Вірменією, не маючи сухопутного коридору? Тому ці вириги, виключно вириги і не більше.
показати весь коментар
01.06.2026 13:07 Відповісти
дебіл притрампований
показати весь коментар
01.06.2026 13:13 Відповісти
В украинском парламенте сидит фанат этого педе....та и никто его не арестовывает,прежде чем искать соринку в чужом глазу нужно вытащить бревно из своего.
показати весь коментар
01.06.2026 13:36 Відповісти
Тепер уявляєте куди Зек хотів втягнути Україну? В тайожний саюз двері відкриті тільки на вхід, щоб стати кацапською колонією...
показати весь коментар
01.06.2026 13:43 Відповісти
Чмортоний картопляник власне ризикує повторити сценарій Чаушеску
показати весь коментар
01.06.2026 15:32 Відповісти
 
 