Вибори у Вірменії: Рубіо привітав Пашиняна з перемогою

У Сполучених Штатах привітали прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна з перемогою на виборах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі держсекретаря США Марко Рубіо в соцмережі X.

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Підтримка Вірменії та курсу на мир

Рубіо зазначив, що США підтримують Пашиняна та Вірменію у прагненні до миру.

Він також підкреслив, що Вашингтон зацікавлений у подальшій співпраці з урядом країни.

"Ми з нетерпінням чекаємо на спільну роботу задля забезпечення миру, стабільності та процвітання на Південному Кавказі та за його межами", – заявив він.

Крім того, у США хочуть просувати цілі Вашингтонського саміту миру, зокрема реалізацію проєкту транспортного коридору TRIPP.

Що відомо про TRIPP

TRIPP передбачає створення транспортного коридору на Південному Кавказі. Його мета – з’єднати Азербайджан з ексклавом Нахічеванню, а також із Туреччиною через територію Вірменії.

При цьому територія залишається під контролем Вірменії, а управління інфраструктурою здійснюватиме спеціальна компанія під контролем США.

Раніше у Вірменії відбулися парламентські вибори, на яких партія Пашиняна отримала перевагу над опозицією. Водночас опозиція не визнає результати голосування.

З перемогою Пашиняна також привітав президент України Володимир Зеленський.

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