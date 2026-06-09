Вибори у Вірменії: Рубіо привітав Пашиняна з перемогою
У Сполучених Штатах привітали прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна з перемогою на виборах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі держсекретаря США Марко Рубіо в соцмережі X.
Підтримка Вірменії та курсу на мир
Рубіо зазначив, що США підтримують Пашиняна та Вірменію у прагненні до миру.
Він також підкреслив, що Вашингтон зацікавлений у подальшій співпраці з урядом країни.
"Ми з нетерпінням чекаємо на спільну роботу задля забезпечення миру, стабільності та процвітання на Південному Кавказі та за його межами", – заявив він.
Крім того, у США хочуть просувати цілі Вашингтонського саміту миру, зокрема реалізацію проєкту транспортного коридору TRIPP.
Що відомо про TRIPP
TRIPP передбачає створення транспортного коридору на Південному Кавказі. Його мета – з’єднати Азербайджан з ексклавом Нахічеванню, а також із Туреччиною через територію Вірменії.
При цьому територія залишається під контролем Вірменії, а управління інфраструктурою здійснюватиме спеціальна компанія під контролем США.
Раніше у Вірменії відбулися парламентські вибори, на яких партія Пашиняна отримала перевагу над опозицією. Водночас опозиція не визнає результати голосування.
З перемогою Пашиняна також привітав президент України Володимир Зеленський.
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