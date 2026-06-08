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Новини Вибори у Вірменії
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Вибори у Вірменії: Пашинян заявив про перемогу своєї партії

Пашинян заявив про перемогу на виборах до завершення підрахунку голосів

Лідер правлячої партії "Громадянський договір" та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про перемогу своєї політичної сили на виборах і право формувати новий уряд ще до завершення офіційного підрахунку голосів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Радіо Свобода".

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За словами Пашиняна, партія має своїх довірених осіб на всіх виборчих дільницях та отримує копії протоколів, що дозволяє проводити паралельний підрахунок результатів.

"Це історична перемога, яка однозначно забезпечить стабільність та розвиток Республіки Вірменія", – заявив він, наголосивши на готовності забезпечити політичну та інституційну стабільність у країні.

Водночас на запитання журналістів щодо передчасності таких висновків прем'єр відповів, що його команда спирається саме на власні дані з виборчих дільниць.

Попередні результати: правляча сила лідирує

За даними Центральної виборчої комісії Вірменії, станом на 5:00 за київським часом були підраховані результати на 1272 із 2005 дільниць.

Попередньо:

  • партія "Громадянський договір" набирає майже 51% голосів;
  • проросійська опозиційна сила "Сильна Вірменія" отримує 23,22%;
  • партія "Вірменія" посідає третє місце з результатом 9,56%.

Остаточні результати виборів ще не оголошені, оскільки підрахунок голосів у країні триває.

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Заяви інших політиків

Лідер блоку "Сильна Вірменія" Самвел Карапетян у своїй заяві, яка була опублікована вночі, назвав ці вибори ганебними.

"Ви всі бачили за цей місяць, яким переслідуванням ми зазнали, якому насильству ми зазнали. Близько 75 з нас, наших товаришів по команді, сьогодні перебувають під арештом, понад 700 людей заарештовано, і ці люди, навіть не відпочиваючи, вирішили займатися незрозумілою діяльністю в день виборів. В історії світу ще не було випадку, коли вони переривали підрахунок голосів і казали: "Ми представимо результати о 9 ранку", – оголосив російський бізнесмен, який перебуває під домашнім арештом.

Ішхан Сагателян, кандидат у депутати від опозиційного блоку "Вірменія", представник Верховного органу Вірменської революційної федерації (АРФ) Вірменії, стверджує, що заяви Нікола Пашиняна про перемогу "Громадянського договору" перед підбиттям підсумків виборів "є просто кроками для тиску на Центральну виборчу комісію та узурпації влади".

"Перш ніж вас оберуть, перш ніж давати вказівки судовій системі, вам ще доведеться відповісти за всі порушення на виборах, зареєстровані сьогодні.

... На цей час ми зайняті обробкою даних, отриманих з виборчих дільниць. Нагадаю, що Центральна виборча комісія наразі підбила результати чверті виборчих дільниць. Ми поговоримо про остаточні результати та про те, що робити після підбиття даних", – написав Сагателян у Facebook.

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Кандидат у прем'єр-міністри від партії "Крила єдності", колишній омбудсмен Арман Татоян, своєю чергою, пише у Facebook: 

"Заява Нікола Пашиняна про те, що Комуністична партія Вірменії одноосібно формує уряд і перемогла на виборах, є неконституційною та перевищує повноваження прем'єр-міністра. Глава уряду не має повноважень робити заяву та оголошувати про свою одноосібну перемогу, коли підраховано трохи більше 10 відсотків результатів голосування, коли в Єревані не підраховано навіть 10 відсотків результатів голосування".

Ми вважаємо цю заяву Нікола Пашиняна явним незаконним впливом на Центральну виборчу комісію з метою впливу на результати виборів, що є кримінально караним".

Едмон Марукян, лідер партії "Світла Вірменія" та кандидат на посаду прем’єр-міністра, також наголошує, що Пашинян зробив заяву, коли було підраховано близько 10 відсотків результатів голосування.

"Давайте почекаємо і подивимося, що скажуть великі альянси", – заявляє Марукян у відео, опублікованому в соціальних мережах.

"Немає жодних даних, людина каже: "Я переміг". Це порушення всіх норм виборчого законодавства, усіх", – стверджує лідер "Світлої Вірменії".

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Автор: 

Вірменія (754) вибори (6783) Пашинян Нікол (141)
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Топ коментарі
+2
Партія Пашиняна відстоює курс на зближення із Заходом.
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08.06.2026 07:07 Відповісти
+1
55% проти 36%
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08.06.2026 07:08 Відповісти
+1
вибори пройшли, прокацапи, чого біситесь? Пашинян вправі, як і прокацапи, озвучувати свої думки і своє бачення наступного парламенту і Вірменії, чи правильні вони, покажуть офіційні результати виборів, чекати не довго.
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08.06.2026 07:10 Відповісти
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чому Ви так рішили ???
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08.06.2026 07:05 Відповісти
55% проти 36%
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08.06.2026 07:08 Відповісти
усе вірно !!! кацапи програли у Вірменії ...
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08.06.2026 07:11 Відповісти
Партія Пашиняна відстоює курс на зближення із Заходом.
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08.06.2026 07:07 Відповісти
він ще не похмелився
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08.06.2026 07:09 Відповісти
У березні 2025 року парламент Вірменії з подачі Пашиняна ухвалив закон про початок процесу вступу до ЄС.
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08.06.2026 07:18 Відповісти
Хто? Пашинян - ініціатор зближення з ЄС...
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08.06.2026 07:12 Відповісти
ага
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08.06.2026 07:21 Відповісти
Партія "Громадянський договір" на чолі з Ніколом Пашиняном має 55,08%, "Сильна Вірменія" - 22,21%, блок "Вірменія" - 9,02%, партія "Процвітаюча Вірменія" - 4,87%.
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08.06.2026 07:05 Відповісти
вибори пройшли, прокацапи, чого біситесь? Пашинян вправі, як і прокацапи, озвучувати свої думки і своє бачення наступного парламенту і Вірменії, чи правильні вони, покажуть офіційні результати виборів, чекати не довго.
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08.06.2026 07:10 Відповісти
так результати вже є ... похибка може бути +/- 1-2%, для партії з найвищим результатом - це вже не суттєво ...
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08.06.2026 07:13 Відповісти
Самве́л Сарки́сович Карапетя́н (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA арм. Սամվել Սարգսի Կարապետյան; род. https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0 18 августа https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1965, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%80 Калинино, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Армянская ССР, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СССР) - армянский и российский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F олигарх, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C предприниматель, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80 миллиардер, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82 меценат. Президент и основатель группы компаний «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%80_(%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9) Ташир». Президент благотворительного фонда «Ташир». По состоянию на февраль https://ru.wikipedia.org/wiki/2025_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2025 года занимал 1102-е место в рейтинге самых богатых людей мира с оценкой состояния в $4,5 млрдhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD,_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-forb-1 [1].

Це - "вірменський Іванішвілі"... І цим все сказано...
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08.06.2026 07:15 Відповісти
Сильная Армения 22% - пролітає
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08.06.2026 07:19 Відповісти
22% на гречці заробив
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08.06.2026 07:20 Відповісти
самий хитрий із армян це Паша Пашинян
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08.06.2026 07:17 Відповісти
Кацапські пердаки перетворено на дрантя.
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08.06.2026 07:19 Відповісти
Це нормально, ху...ло ще до початку виборів заявляє що переміг
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08.06.2026 07:22 Відповісти
Вірмени після антикацапської революції завжди голосуватимуть проти кацапів. Це характерно для колишніх радянських республік. Пашинян довго буде при владі.
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08.06.2026 07:27 Відповісти
 
 