Выборы в Армении: Пашинян заявил о победе своей партии

Лидер правящей партии "Гражданский договор" и премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о победе своей политической силы на выборах и о праве сформировать новое правительство ещё до завершения официального подсчёта голосов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".

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По словам Пашиняна, партия имеет своих доверенных лиц на всех избирательных участках и получает копии протоколов, что позволяет проводить параллельный подсчет результатов.

"Это историческая победа, которая однозначно обеспечит стабильность и развитие Республики Армения", - заявил он, подчеркнув готовность обеспечить политическую и институциональную стабильность в стране.

В то же время на вопрос журналистов о преждевременности таких выводов премьер ответил, что его команда опирается именно на собственные данные с избирательных участков.

Предварительные результаты: правящая сила лидирует

По данным Центральной избирательной комиссии Армении, по состоянию на 5:00 по киевскому времени были подсчитаны результаты на 1272 из 2005 участков.

Предварительно:

партия "Гражданский договор" набирает почти 51% голосов;

пророссийская оппозиционная сила "Сильная Армения" получает 23,22%;

партия "Армения" занимает третье место с результатом 9,56%.

Окончательные результаты выборов еще не объявлены, поскольку подсчет голосов в стране продолжается.

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Заявления других политиков

Лидер блока "Сильная Армения" Самвел Карапетян в своем заявлении, опубликованном ночью, назвал эти выборы позорными.

"Вы все видели за этот месяц, каким преследованиям мы подверглись, какому насилию мы подверглись. Около 75 из нас, наших товарищей по команде, сегодня находятся под арестом, более 700 человек арестованы, и эти люди, даже не отдыхая, решили заниматься непонятной деятельностью в день выборов. В истории мира еще не было случая, когда они прерывали подсчет голосов и говорили: "Мы представим результаты в 9 утра", – заявил российский бизнесмен, находящийся под домашним арестом.

Ишхан Сагателян, кандидат в депутаты от оппозиционного блока "Армения", представитель Верховного органа Армянской революционной федерации (АРФ) Армении, утверждает, что заявления Никола Пашиняна о победе "Гражданского договора" до подведения итогов выборов "являются просто шагами для давления на Центральную избирательную комиссию и узурпации власти".



"Прежде чем вас изберут, прежде чем давать указания судебной системе, вам еще придется ответить за все нарушения на выборах, зарегистрированные сегодня.



... В настоящее время мы заняты обработкой данных, полученных с избирательных участков. Напомню, что Центральная избирательная комиссия на данный момент подвела итоги по четверти избирательных участков. Мы поговорим об окончательных результатах и о том, что делать после подведения итогов", – написал Сагателян в Facebook.

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Кандидат в премьер-министры от партии "Крылья единства", бывший омбудсмен Арман Татоян, в свою очередь, пишет в Facebook:

"Заявление Никола Пашиняна о том, что Коммунистическая партия Армении единолично формирует правительство и победила на выборах, является неконституционным и превышает полномочия премьер-министра. Глава правительства не имеет полномочий делать заявление и объявлять о своей единоличной победе, когда подсчитано чуть более 10 процентов результатов голосования, когда в Ереване не подсчитано даже 10 процентов результатов голосования".



Мы считаем это заявление Никола Пашиняна явным незаконным воздействием на Центральную избирательную комиссию с целью влияния на результаты выборов, что является уголовно наказуемым".

Эдмон Марукян, лидер партии "Светлая Армения" и кандидат на пост премьер-министра, также отмечает, что Пашинян сделал заявление, когда было подсчитано около 10 процентов результатов голосования.



"Давайте подождем и посмотрим, что скажут крупные альянсы", - заявляет Марукян в видео, опубликованном в социальных сетях.

"Нет никаких данных, человек говорит: "Я победил". Это нарушение всех норм избирательного законодательства, всех", – утверждает лидер "Светлой Армении".

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