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Новости Выборы в Армении
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Выборы в Армении: Пашинян заявил о победе своей партии

Пашинян заявил о победе на выборах до завершения подсчета голосов

Лидер правящей партии "Гражданский договор" и премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о победе своей политической силы на выборах и о праве сформировать новое правительство ещё до завершения официального подсчёта голосов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".

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По словам Пашиняна, партия имеет своих доверенных лиц на всех избирательных участках и получает копии протоколов, что позволяет проводить параллельный подсчет результатов.

"Это историческая победа, которая однозначно обеспечит стабильность и развитие Республики Армения", - заявил он, подчеркнув готовность обеспечить политическую и институциональную стабильность в стране.

В то же время на вопрос журналистов о преждевременности таких выводов премьер ответил, что его команда опирается именно на собственные данные с избирательных участков.

Предварительные результаты: правящая сила лидирует

По данным Центральной избирательной комиссии Армении, по состоянию на 5:00 по киевскому времени были подсчитаны результаты на 1272 из 2005 участков.

Предварительно:

  • партия "Гражданский договор" набирает почти 51% голосов;
  • пророссийская оппозиционная сила "Сильная Армения" получает 23,22%;
  • партия "Армения" занимает третье место с результатом 9,56%.

Окончательные результаты выборов еще не объявлены, поскольку подсчет голосов в стране продолжается.

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Заявления других политиков

Лидер блока "Сильная Армения" Самвел Карапетян в своем заявлении, опубликованном ночью, назвал эти выборы позорными.

"Вы все видели за этот месяц, каким преследованиям мы подверглись, какому насилию мы подверглись. Около 75 из нас, наших товарищей по команде, сегодня находятся под арестом, более 700 человек арестованы, и эти люди, даже не отдыхая, решили заниматься непонятной деятельностью в день выборов. В истории мира еще не было случая, когда они прерывали подсчет голосов и говорили: "Мы представим результаты в 9 утра", – заявил российский бизнесмен, находящийся под домашним арестом.

Ишхан Сагателян, кандидат в депутаты от оппозиционного блока "Армения", представитель Верховного органа Армянской революционной федерации (АРФ) Армении, утверждает, что заявления Никола Пашиняна о победе "Гражданского договора" до подведения итогов выборов "являются просто шагами для давления на Центральную избирательную комиссию и узурпации власти".

"Прежде чем вас изберут, прежде чем давать указания судебной системе, вам еще придется ответить за все нарушения на выборах, зарегистрированные сегодня.

... В настоящее время мы заняты обработкой данных, полученных с избирательных участков. Напомню, что Центральная избирательная комиссия на данный момент подвела итоги по четверти избирательных участков. Мы поговорим об окончательных результатах и о том, что делать после подведения итогов", – написал Сагателян в Facebook.

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Кандидат в премьер-министры от партии "Крылья единства", бывший омбудсмен Арман Татоян, в свою очередь, пишет в Facebook: 

"Заявление Никола Пашиняна о том, что Коммунистическая партия Армении единолично формирует правительство и победила на выборах, является неконституционным и превышает полномочия премьер-министра. Глава правительства не имеет полномочий делать заявление и объявлять о своей единоличной победе, когда подсчитано чуть более 10 процентов результатов голосования, когда в Ереване не подсчитано даже 10 процентов результатов голосования".

Мы считаем это заявление Никола Пашиняна явным незаконным воздействием на Центральную избирательную комиссию с целью влияния на результаты выборов, что является уголовно наказуемым".

Эдмон Марукян, лидер партии "Светлая Армения" и кандидат на пост премьер-министра, также отмечает, что Пашинян сделал заявление, когда было подсчитано около 10 процентов результатов голосования.

"Давайте подождем и посмотрим, что скажут крупные альянсы", - заявляет Марукян в видео, опубликованном в социальных сетях.

"Нет никаких данных, человек говорит: "Я победил". Это нарушение всех норм избирательного законодательства, всех", – утверждает лидер "Светлой Армении".

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Автор: 

Армения (840) выборы (24148) Пашинян Никол (134)
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Топ комментарии
+8
вибори пройшли, прокацапи, чого біситесь? Пашинян вправі, як і прокацапи, озвучувати свої думки і своє бачення наступного парламенту і Вірменії, чи правильні вони, покажуть офіційні результати виборів, чекати не довго.
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08.06.2026 07:10 Ответить
+6
Партія Пашиняна відстоює курс на зближення із Заходом.
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08.06.2026 07:07 Ответить
+5
усе вірно !!! кацапи програли у Вірменії ...
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08.06.2026 07:11 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
чому Ви так рішили ???
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08.06.2026 07:05 Ответить
55% проти 36%
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08.06.2026 07:08 Ответить
усе вірно !!! кацапи програли у Вірменії ...
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08.06.2026 07:11 Ответить
Партія Пашиняна відстоює курс на зближення із Заходом.
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08.06.2026 07:07 Ответить
він ще не похмелився
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08.06.2026 07:09 Ответить
У березні 2025 року парламент Вірменії з подачі Пашиняна ухвалив закон про початок процесу вступу до ЄС.
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08.06.2026 07:18 Ответить
Хто? Пашинян - ініціатор зближення з ЄС...
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08.06.2026 07:12 Ответить
ага
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08.06.2026 07:21 Ответить
Партія "Громадянський договір" на чолі з Ніколом Пашиняном має 55,08%, "Сильна Вірменія" - 22,21%, блок "Вірменія" - 9,02%, партія "Процвітаюча Вірменія" - 4,87%.
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08.06.2026 07:05 Ответить
вибори пройшли, прокацапи, чого біситесь? Пашинян вправі, як і прокацапи, озвучувати свої думки і своє бачення наступного парламенту і Вірменії, чи правильні вони, покажуть офіційні результати виборів, чекати не довго.
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08.06.2026 07:10 Ответить
так результати вже є ... похибка може бути +/- 1-2%, для партії з найвищим результатом - це вже не суттєво ...
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08.06.2026 07:13 Ответить
Самве́л Сарки́сович Карапетя́н (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA арм. Սամվել Սարգսի Կարապետյան; род. https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0 18 августа https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1965, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%80 Калинино, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Армянская ССР, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СССР) - армянский и российский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F олигарх, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C предприниматель, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80 миллиардер, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82 меценат. Президент и основатель группы компаний «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%80_(%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9) Ташир». Президент благотворительного фонда «Ташир». По состоянию на февраль https://ru.wikipedia.org/wiki/2025_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2025 года занимал 1102-е место в рейтинге самых богатых людей мира с оценкой состояния в $4,5 млрдhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD,_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-forb-1 [1].

Це - "вірменський Іванішвілі"... І цим все сказано...
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08.06.2026 07:15 Ответить
Сильная Армения 22% - пролітає
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08.06.2026 07:19 Ответить
22% на гречці заробив
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08.06.2026 07:20 Ответить
самий хитрий із армян це Паша Пашинян
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08.06.2026 07:17 Ответить
Кацапські пердаки перетворено на дрантя.
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08.06.2026 07:19 Ответить
Це нормально, ху...ло ще до початку виборів заявляє що переміг
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08.06.2026 07:22 Ответить
Вірмени після антикацапської революції завжди голосуватимуть проти кацапів. Це характерно для колишніх радянських республік. Пашинян довго буде при владі.
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08.06.2026 07:27 Ответить
Головне - щоб не почав повертатися у *рідну говєнь*.
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08.06.2026 07:33 Ответить
Після поразки у війні вони ненавидять кацапів більше ніж Азербайджан.
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08.06.2026 07:38 Ответить
На цій хвилі ненависті Нікол Піночет зачистив усіх прокацапів залізною рукою.
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08.06.2026 07:41 Ответить
Шо, по всій Вірменії Кремль не знайшов жодного блазня-членограя не вірменськой національності шоб перемогти Пашиняна? Мабуть тому шо там нема і дегенератів "Підворотня 59".
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08.06.2026 07:36 Ответить
Схоже після рашиського тріумфу приходу Трампа до влади в США ,жоден з їхніх ставлеників не переміг єдиний виняток Болгарія ,дуже "привабливо" виглядає в світи дикий "русский мир".
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08.06.2026 07:53 Ответить
Болгарам плювати на кацапів. Народ боровся проти прогнилої наскрізь корумпованої влади.
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08.06.2026 07:57 Ответить
Після підрахунку 95% голосів у Вірменії можна констатувати РОЗГРОМНУ поразку московських сил на парламентських виборах.
На даний момент партія чинного прем'єра Нікола Пашиняна «Громадянський договір» отримує 50,15% голосів виборців.
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08.06.2026 07:54 Ответить
блок "Вірменія" Кочаряна з результатом 9,83% та "Процвітаюча Вірменія" - 4% (на межі)
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08.06.2026 08:05 Ответить
«Сильна Вірменія» з результатом 23,3%
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08.06.2026 08:06 Ответить
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08.06.2026 08:07 Ответить
Вся кацапська сутність! 😁
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08.06.2026 08:32 Ответить
Грузинам сейчас обидно стало
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08.06.2026 08:36 Ответить
А "мужні" грузини повинні вчитися, як треба захищати свої права...Хоча...ті грузини тільки по ринках та рестораціях "воїни"...Молодці вірмени! Пашиняну респект!
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08.06.2026 08:49 Ответить
 
 