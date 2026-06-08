Зеленський привітав Пашиняна із перемогою на виборах: Тепер ЄС має підтримати Вірменію

Президент Володимир Зеленський після перемоги партії прем'єра Вірменії Нікола Пашиняна на виборах заявив, що цей виборчий процес був тестом для Євросоюзу.

Про це глава держави повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Вітаю Вірменію з проведенням демократичних, вільних виборів та Нікола Пашиняна – з перемогою. І це перемога суверенітету Вірменії, вашої незалежності й права жити так, як ви самі визначите. Бажаємо вам успіху", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що Україна готова до розширення співпраці.

"І саме зараз час, щоб Євросоюз реально підтримав Вірменію та зробив усе необхідне, щоб люди відчули, що жити краще завдяки відносинам із Європою. Це тест для Євросоюзу. Важливо не втрачати часу та можливостей", - підсумував він.

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Що передувало?

У Вірменії відбулися парламентські вибори, на яких правляча партія Пашиняна "Громадянський договір" здобула перемогу.

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