Україна вже дуже близька до виробництва власних балістичних ракет, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна дуже близька до виробництва власних балістичних ракет. Це мають розуміти росіяни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Sky News.
Подробиці
Глава держави зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Україна передавала сигнали єровпейцям та США, щоб зупинити Путіна. Було сотні телефонних дзвінків.
Проте диктатор Путін розраховував, що українці "не виживуть взимку" та прагнув "зламати наш моральний дух, зламати наших людей", сказав Зеленський.
"За кілька років війни та масованих атак ми вчилися і виробляли. Ми виробили багато різних безпілотників і різних ракет. У нас все ще немає балістики, але ми зараз на шляху до цього. Ми дуже близькі", - відповів президент на питання, який сигнал Україна посилає російському народу.
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вчитель Голобородько.
Так так...а ще відремонтовані дороги для ворога, травневі шашлики, розмінований Чонгар, відведення війск...та ще багато чого від зеленої зрадничкої наволочи
Якби з дитинства за брехню та хамство прилітало, цей сраний гном не був би таким зухвалим.
Йому повірити себе не поважати!😂