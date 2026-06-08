Україна вже дуже близька до виробництва власних балістичних ракет, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна дуже близька до виробництва власних балістичних ракет. Це мають розуміти росіяни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Sky News.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Глава держави зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Україна передавала сигнали єровпейцям та США, щоб зупинити Путіна. Було сотні телефонних дзвінків.

Проте диктатор Путін розраховував, що українці "не виживуть взимку" та прагнув "зламати наш моральний дух, зламати наших людей", сказав Зеленський.

"За кілька років війни та масованих атак ми вчилися і виробляли. Ми виробили багато різних безпілотників і різних ракет. У нас все ще немає балістики, але ми зараз на шляху до цього. Ми дуже близькі", - відповів президент на питання, який сигнал Україна посилає російському народу.

Також читайте: Зеленський обговорив зі Стармером посилення ППО та захист енергетики