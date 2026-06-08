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Україна вже дуже близька до виробництва власних балістичних ракет, - Зеленський

Зеленський попередив Путіна: в України скоро буде власна балістика

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна дуже близька до виробництва власних балістичних ракет. Це мають розуміти росіяни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Sky News.

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Подробиці

Глава держави зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Україна передавала сигнали єровпейцям та США, щоб зупинити Путіна. Було сотні телефонних дзвінків.

Проте диктатор Путін розраховував, що українці "не виживуть взимку" та прагнув "зламати наш моральний дух, зламати наших людей", сказав Зеленський.

"За кілька років війни та масованих атак ми вчилися і виробляли. Ми виробили багато різних безпілотників і різних ракет. У нас все ще немає балістики, але ми зараз на шляху до цього. Ми дуже близькі", - відповів президент на питання, який сигнал Україна посилає російському народу.

Також читайте: Зеленський обговорив зі Стармером посилення ППО та захист енергетики

Автор: 

Зеленський Володимир (27960) росія (70353) балістичні ракети (602)
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Топ коментарі
+25
Обіцяні 3000 "фламінго" не робили, бо вже будемо робити 3000 балістики....тепер все стало зрозумілим...
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08.06.2026 11:40 Відповісти
+20
Балістичні ракети мала Україна ще до 2019 року, але простой мальчік від наріду 73%, прийшовши до влади, закатав їх в асфальт. А балістичні ракети будуть там, де і крилаті 3000 ракет "Фламінго".
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08.06.2026 11:43 Відповісти
+17
Щоб таке пообіцяти, щоб про Династію не питали?
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08.06.2026 11:46 Відповісти
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блдь...
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08.06.2026 11:39 Відповісти
Шо ти нюхаєш?
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08.06.2026 11:40 Відповісти
Як той так зразу - ось скоро видьорнем Міндіча з Ізраїлю - шоб підсобив баблом - Зеля
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08.06.2026 11:40 Відповісти
Обіцяні 3000 "фламінго" не робили, бо вже будемо робити 3000 балістики....тепер все стало зрозумілим...
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08.06.2026 11:40 Відповісти
Міндіч з Цукерманом тому свідки, так ********? Вова ж не бреше?
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08.06.2026 11:41 Відповісти
Штілерман ніс рашистською мовою якусь нісенітницю про ядерну зброю для України, не розуміючи навіть на шкільному рівні курсу ядерної фізики.
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08.06.2026 12:00 Відповісти
Слухать Штілермана - себе не поважати.
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08.06.2026 13:17 Відповісти
Ворогів треба знати.
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08.06.2026 13:29 Відповісти
Де фламінги, клован?
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08.06.2026 11:41 Відповісти
3000 фламінго вже виробили?
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08.06.2026 11:41 Відповісти
зєлічка вже близький до випуску першого ядрьоного відосика і потім перейде на їх масовий випуск.
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08.06.2026 11:42 Відповісти
"ПистЯть і пИстять, пИстять і писдЯть!"
вчитель Голобородько.
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08.06.2026 11:42 Відповісти
Балістичні ракети мала Україна ще до 2019 року, але простой мальчік від наріду 73%, прийшовши до влади, закатав їх в асфальт. А балістичні ракети будуть там, де і крилаті 3000 ракет "Фламінго".
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08.06.2026 11:43 Відповісти
Ану, докладніше про балістичні, що Україна мала.
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08.06.2026 12:12 Відповісти
**** зелена влітку 2023 року наказала припинити відновлення випуску балістики Сапсан/Грім 2 заради перенаправлення коштів на контрольоване його бандою підприємство. А тепер воно розповідає ось-ось, зараз-зараз. А зєзєбобіки слину пускають від відосіків.
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08.06.2026 12:20 Відповісти
Ти уйобку скільки ти ще будеш анонсувати що Україна буде робити , тобі актьорішка тупорилий відомо що існує таке поняття як військова чи державна таємниця .
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08.06.2026 11:43 Відповісти
Ну, як можна ?!! Він не актьорішка, він х...й клоунішка.
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08.06.2026 12:28 Відповісти
Щоб таке пообіцяти, щоб про Династію не питали?
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08.06.2026 11:46 Відповісти
…і 3к ракет фламіндіч. Так були ж базові підприємства Луч, Південмаш. Були в них і розробки балістики. Але ніт, будемо чекати 4000 балістичних ракет «Пелікан». Скоро. Будуть…
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08.06.2026 11:46 Відповісти
CNN знову випустили матеріал, як зелений дебіл забезпечує спокій у москві, що фундаментально впливає на психологію москалів воювати вічно. У них все ок, слава сортірним перемовинам з абрамовічем
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08.06.2026 11:47 Відповісти
брехлива потвора....де обіцяні фламинги....з миндичем в ізраєлі...Отож таке і з балистикою буде...
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08.06.2026 11:48 Відповісти
Ну Стерненко і Соколова брали інтервью у Штілермана, там плани як у Наполеона. Він планує вже ракети в космос запускати, так що скоро чекаємо міжконтинентальні балістичні ракети)
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08.06.2026 11:48 Відповісти
штилерман мабудь теж саме нюхає що і клован...
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08.06.2026 11:52 Відповісти
Україна передавала сигнали єровпейцям та США, щоб зупинити Путіна. Було сотні телефонних дзвінків.

Так так...а ще відремонтовані дороги для ворога, травневі шашлики, розмінований Чонгар, відведення війск...та ще багато чого від зеленої зрадничкої наволочи
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08.06.2026 11:50 Відповісти
Я так розумвю, що проблема ЗЄ у тому, що все життя замість того, щоб його *******, люди сміялися над його мавпуванням та брехнею.
Якби з дитинства за брехню та хамство прилітало, цей сраний гном не був би таким зухвалим.
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08.06.2026 11:51 Відповісти
Після виступу в Юрмалі я пропонував "лютим націоналістам" зустріти це чмо в Борисполі і показово ********** до інвалідності. Відмовились. Ті до кого я звертався вже загинули. .. А були б живі якщо б це чмо вчасно стало інвалідом...
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08.06.2026 12:03 Відповісти
Україна вже дуже близька до виробництва власних балістичних ракет. - Якщо Вова з плівок Міндіча вже домовився через Абрамовича чи Дмітрієва з кацапами про капітуляцію, то виходить чудовий розводняк: Зєля підписує Київські домовленості, і балістичні ракети вже не полетять. А чи були ті ракети виготовлені чи ні вже ніхто не дізнається. В будь-якому разі бабло буде вкрадене.
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08.06.2026 11:55 Відповісти
Ну німці в 30ті примудрилися створити першу балістику з нуля, а ми були космічною державою...
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08.06.2026 11:58 Відповісти
Виробництво близько, близько - хай росте в фюрера писька!
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08.06.2026 12:00 Відповісти
Зеленський ніколи не бреше?!😂
Йому повірити себе не поважати!😂
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08.06.2026 12:07 Відповісти
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08.06.2026 12:18 Відповісти
Ото кожний раз як п#здане так і прилітає у виробничі потужності.
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08.06.2026 12:20 Відповісти
Я уже близок к цели, ваше императорское величество (с)
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08.06.2026 12:31 Відповісти
Шо, опять?
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08.06.2026 12:39 Відповісти
Балабол,не кажи "гоп" поки не перескочив! Анонси про балістику України з твого рота лунають вже майже рік якщо не більше.Перестань бігти попереду потяга - може наїхати.
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08.06.2026 12:48 Відповісти
Впевнений, що всесвітньовідомі ракетобудівники пани Міндіч та Штілерман під керівництвом геніального організатора виробничих схем пана Зеленського з першою космічною швидкістю освоять виділені на виробництво балаболістичних ракет кошти, правда, навчені гірким досвідом, наступні будинички кооперативу династія з'являться не в Козині, а десь на Лазурному узбережжі.
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08.06.2026 12:53 Відповісти
Балоболістика під час війни зовсім не допомагає ні людям, ні війську. От чому не можна закрити рота, та випускати балістику, в потім, після влучань нею по ворогу, гордо розповідати це? А так, це нагадує якусь аферу з рекламною кампанією перед тим, як нічого не вийде і фігуранти та гроші зникнуть.
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08.06.2026 13:05 Відповісти
Байки про 3000 фуфломінгів були вкинуті якраз під попередньо обіцяну поставку Трампом ракет Томагавк, які підприємливі іудеї хотіли використовувати під виглядом власних ракет, успішно вкравши при цьому мільярди долярів. Очевидно, зараз меткий семітський розум придумав чергову оборудку по розпилу шарового бабла.
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08.06.2026 13:27 Відповісти
Таки справи вимагають тиші, а не стратегічного піZдєжа.
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08.06.2026 13:29 Відповісти
 
 