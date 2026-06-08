Украина уже очень близка к производству собственных баллистических ракет, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина очень близка к производству собственных баллистических ракет. Это должны понимать россияне.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Sky News.
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Глава государства отметил, что с начала полномасштабного вторжения Украина передавала сигналы европейцам и США, чтобы остановить Путина. Были сотни телефонных звонков.
Однако диктатор Путин рассчитывал, что украинцы "не выживут зимой" и стремился "сломить наш моральный дух, сломить наших людей", сказал Зеленский.
"За несколько лет войны и массированных атак мы учились и развивались. Мы разработали много различных беспилотников и ракет. У нас все еще нет баллистики, но мы сейчас на пути к этому. Мы очень близки", - ответил президент на вопрос, какой сигнал Украина посылает российскому народу.
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вчитель Голобородько.
Так так...а ще відремонтовані дороги для ворога, травневі шашлики, розмінований Чонгар, відведення війск...та ще багато чого від зеленої зрадничкої наволочи
Якби з дитинства за брехню та хамство прилітало, цей сраний гном не був би таким зухвалим.
Йому повірити себе не поважати!😂