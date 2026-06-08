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Украина уже очень близка к производству собственных баллистических ракет, - Зеленский

Зеленский предупредил Путина: у Украины скоро будет собственная баллистика

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина очень близка к производству собственных баллистических ракет. Это должны понимать россияне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Sky News.

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Подробности

Глава государства отметил, что с начала полномасштабного вторжения Украина передавала сигналы европейцам и США, чтобы остановить Путина. Были сотни телефонных звонков.

Однако диктатор Путин рассчитывал, что украинцы "не выживут зимой" и стремился "сломить наш моральный дух, сломить наших людей", сказал Зеленский.

"За несколько лет войны и массированных атак мы учились и развивались. Мы разработали много различных беспилотников и ракет. У нас все еще нет баллистики, но мы сейчас на пути к этому. Мы очень близки", - ответил президент на вопрос, какой сигнал Украина посылает российскому народу.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24435) россия (97838) баллистические ракеты (570)
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Топ комментарии
+25
Обіцяні 3000 "фламінго" не робили, бо вже будемо робити 3000 балістики....тепер все стало зрозумілим...
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08.06.2026 11:40 Ответить
+20
Балістичні ракети мала Україна ще до 2019 року, але простой мальчік від наріду 73%, прийшовши до влади, закатав їх в асфальт. А балістичні ракети будуть там, де і крилаті 3000 ракет "Фламінго".
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08.06.2026 11:43 Ответить
+17
Щоб таке пообіцяти, щоб про Династію не питали?
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08.06.2026 11:46 Ответить
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блдь...
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08.06.2026 11:39 Ответить
Шо ти нюхаєш?
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08.06.2026 11:40 Ответить
Як той так зразу - ось скоро видьорнем Міндіча з Ізраїлю - шоб підсобив баблом - Зеля
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08.06.2026 11:40 Ответить
Обіцяні 3000 "фламінго" не робили, бо вже будемо робити 3000 балістики....тепер все стало зрозумілим...
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08.06.2026 11:40 Ответить
Міндіч з Цукерманом тому свідки, так ********? Вова ж не бреше?
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08.06.2026 11:41 Ответить
Штілерман ніс рашистською мовою якусь нісенітницю про ядерну зброю для України, не розуміючи навіть на шкільному рівні курсу ядерної фізики.
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08.06.2026 12:00 Ответить
Слухать Штілермана - себе не поважати.
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08.06.2026 13:17 Ответить
Ворогів треба знати.
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08.06.2026 13:29 Ответить
Знати треба, слухати не треба.
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08.06.2026 14:05 Ответить
Де фламінги, клован?
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08.06.2026 11:41 Ответить
3000 фламінго вже виробили?
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08.06.2026 11:41 Ответить
зєлічка вже близький до випуску першого ядрьоного відосика і потім перейде на їх масовий випуск.
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08.06.2026 11:42 Ответить
"ПистЯть і пИстять, пИстять і писдЯть!"
вчитель Голобородько.
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08.06.2026 11:42 Ответить
Балістичні ракети мала Україна ще до 2019 року, але простой мальчік від наріду 73%, прийшовши до влади, закатав їх в асфальт. А балістичні ракети будуть там, де і крилаті 3000 ракет "Фламінго".
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08.06.2026 11:43 Ответить
Ану, докладніше про балістичні, що Україна мала.
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08.06.2026 12:12 Ответить
**** зелена влітку 2023 року наказала припинити відновлення випуску балістики Сапсан/Грім 2 заради перенаправлення коштів на контрольоване його бандою підприємство. А тепер воно розповідає ось-ось, зараз-зараз. А зєзєбобіки слину пускають від відосіків.
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08.06.2026 12:20 Ответить
Ти уйобку скільки ти ще будеш анонсувати що Україна буде робити , тобі актьорішка тупорилий відомо що існує таке поняття як військова чи державна таємниця .
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08.06.2026 11:43 Ответить
Ну, як можна ?!! Він не актьорішка, він х...й клоунішка.
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08.06.2026 12:28 Ответить
Щоб таке пообіцяти, щоб про Династію не питали?
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08.06.2026 11:46 Ответить
…і 3к ракет фламіндіч. Так були ж базові підприємства Луч, Південмаш. Були в них і розробки балістики. Але ніт, будемо чекати 4000 балістичних ракет «Пелікан». Скоро. Будуть…
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08.06.2026 11:46 Ответить
CNN знову випустили матеріал, як зелений дебіл забезпечує спокій у москві, що фундаментально впливає на психологію москалів воювати вічно. У них все ок, слава сортірним перемовинам з абрамовічем
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08.06.2026 11:47 Ответить
брехлива потвора....де обіцяні фламинги....з миндичем в ізраєлі...Отож таке і з балистикою буде...
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08.06.2026 11:48 Ответить
Ну Стерненко і Соколова брали інтервью у Штілермана, там плани як у Наполеона. Він планує вже ракети в космос запускати, так що скоро чекаємо міжконтинентальні балістичні ракети)
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08.06.2026 11:48 Ответить
штилерман мабудь теж саме нюхає що і клован...
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08.06.2026 11:52 Ответить
Україна передавала сигнали єровпейцям та США, щоб зупинити Путіна. Було сотні телефонних дзвінків.

Так так...а ще відремонтовані дороги для ворога, травневі шашлики, розмінований Чонгар, відведення війск...та ще багато чого від зеленої зрадничкої наволочи
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08.06.2026 11:50 Ответить
Я так розумвю, що проблема ЗЄ у тому, що все життя замість того, щоб його *******, люди сміялися над його мавпуванням та брехнею.
Якби з дитинства за брехню та хамство прилітало, цей сраний гном не був би таким зухвалим.
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08.06.2026 11:51 Ответить
Після виступу в Юрмалі я пропонував "лютим націоналістам" зустріти це чмо в Борисполі і показово ********** до інвалідності. Відмовились. Ті до кого я звертався вже загинули. .. А були б живі якщо б це чмо вчасно стало інвалідом...
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08.06.2026 12:03 Ответить
Україна вже дуже близька до виробництва власних балістичних ракет. - Якщо Вова з плівок Міндіча вже домовився через Абрамовича чи Дмітрієва з кацапами про капітуляцію, то виходить чудовий розводняк: Зєля підписує Київські домовленості, і балістичні ракети вже не полетять. А чи були ті ракети виготовлені чи ні вже ніхто не дізнається. В будь-якому разі бабло буде вкрадене.
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08.06.2026 11:55 Ответить
Ну німці в 30ті примудрилися створити першу балістику з нуля, а ми були космічною державою...
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08.06.2026 11:58 Ответить
Виробництво близько, близько - хай росте в фюрера писька!
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08.06.2026 12:00 Ответить
Зеленський ніколи не бреше?!😂
Йому повірити себе не поважати!😂
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08.06.2026 12:07 Ответить
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08.06.2026 12:18 Ответить
Ото кожний раз як п#здане так і прилітає у виробничі потужності.
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08.06.2026 12:20 Ответить
Я уже близок к цели, ваше императорское величество (с)
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08.06.2026 12:31 Ответить
Шо, опять?
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08.06.2026 12:39 Ответить
Балабол,не кажи "гоп" поки не перескочив! Анонси про балістику України з твого рота лунають вже майже рік якщо не більше.Перестань бігти попереду потяга - може наїхати.
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08.06.2026 12:48 Ответить
Впевнений, що всесвітньовідомі ракетобудівники пани Міндіч та Штілерман під керівництвом геніального організатора виробничих схем пана Зеленського з першою космічною швидкістю освоять виділені на виробництво балаболістичних ракет кошти, правда, навчені гірким досвідом, наступні будинички кооперативу династія з'являться не в Козині, а десь на Лазурному узбережжі.
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08.06.2026 12:53 Ответить
Балоболістика під час війни зовсім не допомагає ні людям, ні війську. От чому не можна закрити рота, та випускати балістику, в потім, після влучань нею по ворогу, гордо розповідати це? А так, це нагадує якусь аферу з рекламною кампанією перед тим, як нічого не вийде і фігуранти та гроші зникнуть.
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08.06.2026 13:05 Ответить
Байки про 3000 фуфломінгів були вкинуті якраз під попередньо обіцяну поставку Трампом ракет Томагавк, які підприємливі іудеї хотіли використовувати під виглядом власних ракет, успішно вкравши при цьому мільярди долярів. Очевидно, зараз меткий семітський розум придумав чергову оборудку по розпилу шарового бабла.
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08.06.2026 13:27 Ответить
Таки справи вимагають тиші, а не стратегічного піZдєжа.
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08.06.2026 13:29 Ответить
Були б справи, а не лише *******...
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08.06.2026 14:05 Ответить
 
 