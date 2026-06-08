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Новости Зеленский встретился со Стармером
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Зеленский обсудил со Стармером усиление ПВО и защиту энергетики

Зеленский и Стармер согласовали позиции перед саммитами G7 и НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудили дополнительную поддержку ПВО, безопасность энергетической инфраструктуры и координацию позиций в преддверии саммитов G7, НАТО и встреч Коалиции желающих.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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По его словам, он рассказал Стармеру о потребности в дополнительных ракетах для систем ПВО и вещах, важных для защиты энергетики и подготовки к зиме.

"Проинформировал Кира о потребности в дополнительных ракетах для систем ПВО и вещах, важных для защиты энергетики и подготовки к зиме. Также мы согласовали наши позиции накануне саммитов G7, НАТО и встреч Коалиции желающих", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны согласовали свои позиции накануне саммитов G7, НАТО и встреч Коалиции желающих. Президент поблагодарил британского премьера за организацию встречи в формате Е3 – Украина и за постоянную и действенную поддержку Украины.

Что предшествовало?

Великобритания, Германия и Франция подтвердили поддержку Украины и обсудили условия мира и гарантии безопасности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия может атаковать страны НАТО уже в 2030 году, - премьер Великобритании Стармер

Автор: 

Зеленский Владимир (24435) Стармер Кир (366)
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Чергова екскурсія безтолкового ішака з таким же результатом: обговорили, поговорили, розповів ...
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08.06.2026 06:37 Ответить
Чергове бла-бла За гроші які так потрібні для захисту України. Нам потрібні результати, а не "чергове" обговорення.
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08.06.2026 06:48 Ответить
Потужний обговорювачь ще й відосіки встигне записати. Яка балакуча людина.
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08.06.2026 06:51 Ответить
А про удары баллистикой по мааацкве речь не шла? Или туда очередь двушками занята?
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08.06.2026 07:32 Ответить
знову ці втомлюючі гастролі особливо ті на які тебе не запрошують , як відомо незваний гість гірше умєрова.
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08.06.2026 07:57 Ответить
 
 