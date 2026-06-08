Зеленский обсудил со Стармером усиление ПВО и защиту энергетики

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудили дополнительную поддержку ПВО, безопасность энергетической инфраструктуры и координацию позиций в преддверии саммитов G7, НАТО и встреч Коалиции желающих.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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По его словам, он рассказал Стармеру о потребности в дополнительных ракетах для систем ПВО и вещах, важных для защиты энергетики и подготовки к зиме.

"Проинформировал Кира о потребности в дополнительных ракетах для систем ПВО и вещах, важных для защиты энергетики и подготовки к зиме. Также мы согласовали наши позиции накануне саммитов G7, НАТО и встреч Коалиции желающих", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны согласовали свои позиции накануне саммитов G7, НАТО и встреч Коалиции желающих. Президент поблагодарил британского премьера за организацию встречи в формате Е3 – Украина и за постоянную и действенную поддержку Украины.

Что предшествовало?

Великобритания, Германия и Франция подтвердили поддержку Украины и обсудили условия мира и гарантии безопасности.

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