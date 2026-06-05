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Новости Наступление россии на страні НАТО
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Россия может атаковать страны НАТО уже в 2030 году, - премьер-министр Великобритании Стармер

Стармер о переговорах на Аляске

Военная разведка Великобритании и аналитические центры стран Альянса пришли к выводу, что к 2030 году Россия может быть полностью готова к прямому вооруженному нападению на государства-члены НАТО

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время рабочего визита на оборонный завод компании Stark в Суиндоне, сообщает Цензор.НЕТ.

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Угроза РФ для Альянса

Глава британского правительства рассказал о дальнейшем стратегическом плане инвестиций в национальную безопасность. Стармер отдельно подчеркнул, что укрепление армии и расширение производства оружия является вопросом критической важности из-за угрозы российского нападения на НАТО, что подтверждается закрытыми отчетами спецслужб.

"Если вам нужно напоминание о важности этого, то это наша разведывательная оценка и оценка других стран НАТО, что Россия может атаковать НАТО уже в 2030 году. Поэтому вы можете увидеть срочность и приоритет, которые мы придаем этому вопросу", - заявил он.

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18 миллиардов фунтов стерлингов для ОПК Великобритании

  • По информации британских СМИ, принятый правительством план предусматривает выделение дополнительного финансирования для оборонного сектора на сумму более 18 миллиардов фунтов стерлингов.

Отмечается, что этот финансовый пакет долгое время оставался заблокированным и задерживался из-за затяжных споров внутри Кабинета министров относительно перераспределения бюджетных расходов.

Однако на фоне роста геополитических угроз компромисс был найден, и документ окончательно согласовали. Он будет опубликован в ближайшие недели.

Стармер также сказал, что существенное увеличение государственных инвестиций будет иметь долгосрочный положительный эффект для внутренней экономики, ведь это гарантирует значительное расширение производственных мощностей и создание новых рабочих мест на оборонных заводах по всей территории Великобритании.

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Автор: 

НАТО (10670) россия (97809) Стармер Кир (362)
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Топ комментарии
+3
За прогнозами, у 2030 році ШІ захопить Землю.
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05.06.2026 17:07 Ответить
+3
все используют этот жупель с одной целью - выбить бюджеты на оборонку
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05.06.2026 17:15 Ответить
+3
А повне ембарго та ізоляцію ×уйлостану з подальшим його розпадом не хочеш в прогнозах розглянути? Шерше ле гешефт.
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05.06.2026 17:17 Ответить
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За прогнозами, у 2030 році ШІ захопить Землю.
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05.06.2026 17:07 Ответить
Якщо він буде нечемний, то йому обріжуть дріт до розетки.
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05.06.2026 18:03 Ответить
Це як в тому анекдоті
- Мужчина, а я вас боюся - ви мене згвалтуєте!
- Як же я вас згвалтую якщо я на вулиці а ви в себе на балконі?
- Так я зараз спущусь!

- Як же я нападу на ЄС де 500 млн населення, ВВП як 10 парашкіних і передові військові технології та наука з промисловістю?
- Так ми зараз заб'ємо болт на оборонку, перенесемо виробництво в Китай і будемо видавати книжки про те що краще всім бути ухилєсами і не провокувати.
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05.06.2026 17:11 Ответить
Нє.у 31
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05.06.2026 17:12 Ответить
все используют этот жупель с одной целью - выбить бюджеты на оборонку
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05.06.2026 17:15 Ответить
До цього часу, скоріше всього, ху....ло здохне, а в ху.... лостані почнеться такий перед влади, що до ЄС не буде ніякого інтересу
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05.06.2026 17:15 Ответить
Для українців: ви молодці, ви неймовірні, ви перемагаєте, росія скоро розвалиться.
Для своїх: будьте готові до нападу росії в 2030.
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05.06.2026 17:15 Ответить
Запам'ятайте її табло.
Щоби не забути плюнути в нього коли мимоходом будете у Капітолії.
Від мене особисто. І не тільки.

@ (в перекладі):
Член палати представників Ільхан Омар (демократ від штату MN-5) була єдиним демократом, що проголосувала "проти" Закону про підтримку України.

https://pbs.twimg.com/media/HKBZgx5W0AAi-r0?format=jpg&name=900x900
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05.06.2026 17:22 Ответить
Так тоді готуйтеся САМІ в не українцями дірки затискати
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05.06.2026 17:16 Ответить
А повне ембарго та ізоляцію ×уйлостану з подальшим його розпадом не хочеш в прогнозах розглянути? Шерше ле гешефт.
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05.06.2026 17:17 Ответить
Так уже ж атакує. Оно седні вже і морськими дронами.
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05.06.2026 17:29 Ответить
Етадругое!!!11

Прилетить десяток Калiбрiв - це украiнське ППО iх перенаправило.
Увiйдуть вiйська до Констанци - це украiнцi поставило геомiтки "Центры принятия решений".

Цука, нiколи не забуду як в мене в Миколаевi прилетiло в декiлька дерев'яних параш на березi лиману ще у 2022, орки в себе вiдзвiтували що уразили склад з бомбами, але туалети належали кафешцi "Бомбардир"
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05.06.2026 17:37 Ответить
Звичайно нападуть Дiйдуть i до Лондона i до Лiсабона Як тiльки Малу Токмачку вiзьмуть, i одразу до вас))

Евроклоуни
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05.06.2026 17:33 Ответить
є пісня у даха браха!
капець, яка в точку.
не буду викладати!
слухайте та любіть українську культуру, як я.......

ааа....
то, стармаєру фігня залишилася!
обісрана британська соціалістична популістична хєрня......
щось не вивозить британія, після виходу з пєдоєвропи!
мабуть, що там виключно чорноокі та засмагло шкірі виборці?
а, де оті кельти?
де оті саксони та вікінгі?

а ви на комсомолку анжелку женете......
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05.06.2026 17:34 Ответить
Ой ну щодо Стармера - це взагалi хрестоматiйний приклад куколда та руйнiвника Европи.

Колись десь у ~2008 роцi в Британii було викрито мережу гвалтiвникiв неповнолiтнiх. Ну тобто в прямому значенi, не так що "думав що iй 18", не так що "не заплатив", а саме групове, систематичне, масове згвалтування дiтей.

Наприклад у 2009 р. прокуратура закрила карне провадження за "ненадiйними свiдками". Ну тобто у вас в прокуратурi декiлька сот згвалтувань, з експертизами, протоколами, психiатрами, допитами, а вам кажуть: - нi, вибачте, нiчого не буде, а ми ще боiмося прослити расiстами.

CPS тодi очолював саме Стармер.

Цим прикладом можна ляпати по мордасам адептам правовоi Европи, працювання там законiв та iнших любителiв моркви.
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05.06.2026 17:45 Ответить
Є прогноз, що вторгнення в Прибалтику планується на середину серпня 2026 р. Про 2030 рік можете тільки мріяти і заспокоювати своїх громадян шашликами, як колись заспокоювали нас,
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05.06.2026 17:34 Ответить
Дивно. То навіщо ви це наближаєте і ніяк цьому не перешкоджаєте?
Може час вже такі санкції накласти, щоб не рдин шнирь з росії не щалишився в Британії і ЄС і не мін туди живим потрапити за будь які кошти і в будь якому статусі?
А може час всіх росіян під сраку виперти з Британії і ЄС і пожиттєво заьоронити в'їзд і перекачування тиди бабла з купівлєю нерухомості?
А може вже час все російське конфіскувати, продати і надати Україні ************ зброю в такій кількості щоб на холці росіян навіть воші дибки вставали?!
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05.06.2026 17:34 Ответить
Шановні британці не ганьбіться ,ви що зєліній маячні повірили ?
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05.06.2026 17:42 Ответить
А дрони в Польщі,Румунії у Балтії,це не напад на НАТО? Що він має на увазі?
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05.06.2026 17:50 Ответить
Там що, повне нерозуміння менталітету московитів/ботоксного і тієї реальності, яка створювалась кремлядями останні 20+ років???
Та якщо у власному вигаданому Всесвіті ху@ла це буде доцільно і принесе якісь девіденти (політичні/економічні/фінансові), то він і завтра нападе, а не буде чогось чекати. Тим же "Арєшніком" по тих же гаражах, але десь під Вільнюсом/Таллінном/Ригою/Варшавою/ітд..
Покищо "мінусів" такого дійства у путлєра більше, тому і не атакує, ІМХО
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05.06.2026 17:58 Ответить
А может и в 2040. Бабка у подьезда такое рассказывала.
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05.06.2026 18:10 Ответить
От сцикуни, яке НАТО? Вони одне селище 4 роки "беруть"
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05.06.2026 18:16 Ответить
 
 