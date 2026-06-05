Россия может атаковать страны НАТО уже в 2030 году, - премьер-министр Великобритании Стармер
Военная разведка Великобритании и аналитические центры стран Альянса пришли к выводу, что к 2030 году Россия может быть полностью готова к прямому вооруженному нападению на государства-члены НАТО.
Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время рабочего визита на оборонный завод компании Stark в Суиндоне, сообщает Цензор.НЕТ.
Угроза РФ для Альянса
Глава британского правительства рассказал о дальнейшем стратегическом плане инвестиций в национальную безопасность. Стармер отдельно подчеркнул, что укрепление армии и расширение производства оружия является вопросом критической важности из-за угрозы российского нападения на НАТО, что подтверждается закрытыми отчетами спецслужб.
"Если вам нужно напоминание о важности этого, то это наша разведывательная оценка и оценка других стран НАТО, что Россия может атаковать НАТО уже в 2030 году. Поэтому вы можете увидеть срочность и приоритет, которые мы придаем этому вопросу", - заявил он.
18 миллиардов фунтов стерлингов для ОПК Великобритании
- По информации британских СМИ, принятый правительством план предусматривает выделение дополнительного финансирования для оборонного сектора на сумму более 18 миллиардов фунтов стерлингов.
Отмечается, что этот финансовый пакет долгое время оставался заблокированным и задерживался из-за затяжных споров внутри Кабинета министров относительно перераспределения бюджетных расходов.
Однако на фоне роста геополитических угроз компромисс был найден, и документ окончательно согласовали. Он будет опубликован в ближайшие недели.
Стармер также сказал, что существенное увеличение государственных инвестиций будет иметь долгосрочный положительный эффект для внутренней экономики, ведь это гарантирует значительное расширение производственных мощностей и создание новых рабочих мест на оборонных заводах по всей территории Великобритании.
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- Мужчина, а я вас боюся - ви мене згвалтуєте!
- Як же я вас згвалтую якщо я на вулиці а ви в себе на балконі?
- Так я зараз спущусь!
- Як же я нападу на ЄС де 500 млн населення, ВВП як 10 парашкіних і передові військові технології та наука з промисловістю?
- Так ми зараз заб'ємо болт на оборонку, перенесемо виробництво в Китай і будемо видавати книжки про те що краще всім бути ухилєсами і не провокувати.
Для своїх: будьте готові до нападу росії в 2030.
Щоби не забути плюнути в нього коли мимоходом будете у Капітолії.
Від мене особисто. І не тільки.
@ (в перекладі):
Член палати представників Ільхан Омар (демократ від штату MN-5) була єдиним демократом, що проголосувала "проти" Закону про підтримку України.
https://pbs.twimg.com/media/HKBZgx5W0AAi-r0?format=jpg&name=900x900
Прилетить десяток Калiбрiв - це украiнське ППО iх перенаправило.
Увiйдуть вiйська до Констанци - це украiнцi поставило геомiтки "Центры принятия решений".
Цука, нiколи не забуду як в мене в Миколаевi прилетiло в декiлька дерев'яних параш на березi лиману ще у 2022, орки в себе вiдзвiтували що уразили склад з бомбами, але туалети належали кафешцi "Бомбардир"
Евроклоуни
капець, яка в точку.
не буду викладати!
слухайте та любіть українську культуру, як я.......
ааа....
то, стармаєру фігня залишилася!
обісрана британська соціалістична популістична хєрня......
щось не вивозить британія, після виходу з пєдоєвропи!
мабуть, що там виключно чорноокі та засмагло шкірі виборці?
а, де оті кельти?
де оті саксони та вікінгі?
а ви на комсомолку анжелку женете......
Колись десь у ~2008 роцi в Британii було викрито мережу гвалтiвникiв неповнолiтнiх. Ну тобто в прямому значенi, не так що "думав що iй 18", не так що "не заплатив", а саме групове, систематичне, масове згвалтування дiтей.
Наприклад у 2009 р. прокуратура закрила карне провадження за "ненадiйними свiдками". Ну тобто у вас в прокуратурi декiлька сот згвалтувань, з експертизами, протоколами, психiатрами, допитами, а вам кажуть: - нi, вибачте, нiчого не буде, а ми ще боiмося прослити расiстами.
CPS тодi очолював саме Стармер.
Цим прикладом можна ляпати по мордасам адептам правовоi Европи, працювання там законiв та iнших любителiв моркви.
Може час вже такі санкції накласти, щоб не рдин шнирь з росії не щалишився в Британії і ЄС і не мін туди живим потрапити за будь які кошти і в будь якому статусі?
А може час всіх росіян під сраку виперти з Британії і ЄС і пожиттєво заьоронити в'їзд і перекачування тиди бабла з купівлєю нерухомості?
А може вже час все російське конфіскувати, продати і надати Україні ************ зброю в такій кількості щоб на холці росіян навіть воші дибки вставали?!
Та якщо у власному вигаданому Всесвіті ху@ла це буде доцільно і принесе якісь девіденти (політичні/економічні/фінансові), то він і завтра нападе, а не буде чогось чекати. Тим же "Арєшніком" по тих же гаражах, але десь під Вільнюсом/Таллінном/Ригою/Варшавою/ітд..
Покищо "мінусів" такого дійства у путлєра більше, тому і не атакує, ІМХО