Россия может атаковать страны НАТО уже в 2030 году, - премьер-министр Великобритании Стармер

Военная разведка Великобритании и аналитические центры стран Альянса пришли к выводу, что к 2030 году Россия может быть полностью готова к прямому вооруженному нападению на государства-члены НАТО.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время рабочего визита на оборонный завод компании Stark в Суиндоне, сообщает Цензор.НЕТ.

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Угроза РФ для Альянса

Глава британского правительства рассказал о дальнейшем стратегическом плане инвестиций в национальную безопасность. Стармер отдельно подчеркнул, что укрепление армии и расширение производства оружия является вопросом критической важности из-за угрозы российского нападения на НАТО, что подтверждается закрытыми отчетами спецслужб.

"Если вам нужно напоминание о важности этого, то это наша разведывательная оценка и оценка других стран НАТО, что Россия может атаковать НАТО уже в 2030 году. Поэтому вы можете увидеть срочность и приоритет, которые мы придаем этому вопросу", - заявил он.

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18 миллиардов фунтов стерлингов для ОПК Великобритании

По информации британских СМИ, принятый правительством план предусматривает выделение дополнительного финансирования для оборонного сектора на сумму более 18 миллиардов фунтов стерлингов.

Отмечается, что этот финансовый пакет долгое время оставался заблокированным и задерживался из-за затяжных споров внутри Кабинета министров относительно перераспределения бюджетных расходов.

Однако на фоне роста геополитических угроз компромисс был найден, и документ окончательно согласовали. Он будет опубликован в ближайшие недели.

Стармер также сказал, что существенное увеличение государственных инвестиций будет иметь долгосрочный положительный эффект для внутренней экономики, ведь это гарантирует значительное расширение производственных мощностей и создание новых рабочих мест на оборонных заводах по всей территории Великобритании.

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