Новости Наступление россии на страні НАТО
1 715 33

В НАТО смоделировали вторжение России в Литву

Военные учения НАТО

Военные эксперты НАТО смоделировали сценарий возможного нападения России на Литву и проанализировали ход боевых действий.

Об этом говорится в материале издания The Times, на который ссылается Цензор.НЕТ.

Сценарий учений

По замыслу, литовские силы и немецкая бригада, размещенная в стране, обороняются самостоятельно, пока союзники по НАТО обсуждают совместный ответ.

Российские войска наступают одновременно с трех направлений. На востоке они продвигаются к Игналинской атомной электростанции, на юге — с территории Беларуси частично окружают Вильнюс, а на западе — вторгаются с территории Калининградской области и захватывают около 30 километров территории, объявляя ее "под ядерным зонтиком" России.

В этом сценарии НАТО не решается на коллективный военный ответ.

Впрочем, по выводам участников учений, ситуацию способно изменить массовое применение дронов-камикадзе HX-2 немецкой компании Helsing.

Компания заявляет, что способна поставить Литве около 12 тысяч таких БПЛА до конца года. Их особенностью является система искусственного интеллекта, позволяющая аппарату достигать цели даже в случае потери навигации из-за российских средств радиоэлектронной борьбы.

Битва беспилотников

Во время последних испытаний один оператор мог одновременно управлять десятью и более дронами, объединенными в полуавтономные группы.

По результатам учений, в случае такого применения БПЛА российские войска за первые десять дней потеряли бы более трети своих сил, а наступление фактически провалилось бы.

Руководитель учений, бывший начальник оперативного управления военно-морского департамента Пентагона Грег Мелчер заявил, что страны восточного фланга НАТО могут самостоятельно сдержать или даже разгромить первые эшелоны российской армии, выиграв время до прибытия союзников.

"Большинство стран на переднем фланге могут создать возможность для сдерживания и, в случае необходимости, разгрома до трех российских армий первого эшелона в течение недели или двух. Тем самым они выиграют время, необходимое для прибытия войск из коалиции желающих или в рамках статьи 5 Устава НАТО о коллективной обороне, которые помогут разгромить российские армии второго эшелона", — отметил Мелчер.

Ранее сообщалось, что НАТО создаст новую структуру, которая будет способствовать быстрому развертыванию сил в Латвии и Эстонии в случае войны с Россией.

+15
"За задумом, литовські сили та німецька бригада, розміщена у країні, обороняються самостійно, поки союзники по НАТО обірковують спільну відповідь."

Мабуть будуть голосувати за виключення Литви із НАТО?)
28.05.2026 22:54 Ответить
+8
Цирк!Краще дайте ці всі дрони і ракети Україні і воювати не буле з ким....
28.05.2026 22:55 Ответить
+3
дочитав тільки до "поки союзники по НАТО обірковують спільну відповідь" )))
28.05.2026 22:54 Ответить
Пєтросян домашній?
28.05.2026 23:19 Ответить
дочитав тільки до "поки союзники по НАТО обірковують спільну відповідь" )))
28.05.2026 22:54 Ответить
Цирк!Краще дайте ці всі дрони і ракети Україні і воювати не буле з ким....
28.05.2026 22:55 Ответить
та ж дають вже !
цей німецький дрон НХ-2 - класний апарат !
дальність до 150 км з БЧ до 5 кг.

але ж, кацапи вже НЕ будуть наступати "гастамєльськими колонами" по 60 км довжиною.
вони взагалі НЕ будуть використовувати важку техніку.
атака буде "інфільтраціями по зєльонкє".

і до одного місця будуть ваші суперові німецькі дрони.
досвід ЗСУ - для контролю лінії фронту потрібні ФПВішки !
багато дешевих ФПВішок !

29.05.2026 00:25 Ответить
кацапи вже "в темі" дронової війни, а НАТО ще живе панцер-дівізіонами.

вчитись НЕ буде часу

29.05.2026 00:30 Ответить
Досвід радянсько-фінської війни (Зимової війни 1939-1940 років) є класичним і надзвичайно цінним прикладом того, як менша країна може ефективно протистояти значно більшому агресору.
Замість теоретичного моделювання, вивчення реальних історичних прецедентів дає практичне розуміння тактики, логістики та психології асиметричної війни.
28.05.2026 22:59 Ответить
Реальний досвід доводить, що мотивація захисників важить більше за кількість танків.
28.05.2026 23:00 Ответить
Мотивація звичайно важлива... Але, з тих часів, зброя стала більш потужною і смертоносною. Не дуже допоможе мотивація, під ударами балістики, КАБів, КР. Тим більше, що територія Литви не така вже і велика.
28.05.2026 23:06 Ответить
Це ви про Афганістан згадали?
28.05.2026 23:10 Ответить
Афганістан, це інша історія. Починаючи від рельєфу місцевості і закінчуючи менталітетом, релігіозністю жителів. Не варто їх порівнювати з тією ж Литвою.
28.05.2026 23:16 Ответить
Фінська культурна концепція sisu означає надзвичайну стійкість, впертість, наполегливість та мужність перед обличчям неминучої катастрофи.
Для фінів капітуляція була неможливою на ментальному рівні; вони сприймали боротьбу як обов'язок, незалежно від шансів на успіх.
На відміну від політичних конфліктів, ця війна сприймалася кожним фіном як питання виживання нації, культури та рідних домівок.
28.05.2026 23:23 Ответить
Все це не врятувало фінів від капітуляції в 1940 році.
29.05.2026 00:15 Ответить
Но все равно финнам пришлось капитулировать, слишком были неравны силы. Да, в 1941 году они поквитались, но потом снова динозавр вернулся. С другой стороны - благодаря своему героическому сопротивлению они выторговали для себя относительно приемлемые условия капитуляции.
29.05.2026 00:16 Ответить
Афганистан оккупировали все кому ни лень. Просто дальше не знали что с ним делать. Потом просто брали и сами уходили.
28.05.2026 23:58 Ответить
Spiritus vincit vim
28.05.2026 23:08 Ответить
Мабуть пукін лікті кусає чому туди не напав, допоки вони вибіркову відповідь народять то вся Балтія буде окупована
28.05.2026 23:00 Ответить
28.05.2026 23:01 Ответить
на картах завжди все удачно, сині наступають, білі відступають, червоні в резерві - любо дорого.
і все летить шкереберть при справжній війні
28.05.2026 23:05 Ответить
немцы победили???
28.05.2026 23:07 Ответить
в цьому можеш не сумніватись !

германський мілітаристкий дух НЕ пропьєш.

29.05.2026 00:32 Ответить
Абсолютное большинство не будет ничего делать , даже в Литве что уже и говорить про Польшу или там Португалию. А когда опасность будет уже причинным местом тыкать в глаза, и ничего не делать уже не будет вариантом, то большинство побежит.
Всегда такие ситуации решает меньшинство.
Напомню что громадную империю Инков с чуть ли не миллионами воинов повалили 160 европейцев и 100 лошадей.Испанию и Португалию завоевали 5-10 000 легко вооруженных муслимов, монголов всегда было чуть ли не в тысячи раз меньше чем китайцев и тд, этот список можно продолжать бесконечно
28.05.2026 23:31 Ответить
Это я к тому что советские идеи о заградотрядах , римские о децимации и монгольские о взятии семей в заложники и уничтожении всех командиров и от 20 до 100% побежавшего с поля боя личного состава весьма действенны если есть желание победить.
28.05.2026 23:40 Ответить
Большинство конечно побежит. Но в любом обществе есть определенный процент пассионариев. Когда мы говорим о 500 миллионах людей - даже 1% это 5 миллионов. А рассматривать россиян как войско Чингисхана, которое состояло из десятков тысяч профессиональных воинов которые всю жизнь только и занимались тем что убивали и грабили - неправильно.
29.05.2026 00:21 Ответить
совіцьких байки про монголо-татарську орду як бандформування в овчинах

29.05.2026 00:36 Ответить
Це про ті HX-2 написано від яких Україна https://rubryka.com/2026/01/19/droniv-hx-2-nimetskoyi-helsing/ відмовилась через їх вразливість до РЕБ? Вдачі європейцям в захисті тими дронами.

А взагалі тільки дрони, якими б вони не були, не зупинять російську навалу. Там треба будувати прям зараз довготермінові оборонні споруди.
28.05.2026 23:37 Ответить
вчіть мать часть вашу !

НХ-2 класний апарат з ШІ, який використовує ЗСУ.
до того ж, ВДВІЧИ дешевший за кацапський Ланцет і наш аналог - всього 17 тис.євро

29.05.2026 00:39 Ответить
Что, серьёзно?
28.05.2026 23:38 Ответить
Колись від Чехословаччини всі союзники відмовились та сказали адіку, щоб забирав. Ну, він забрав, а що сталося через рік, сподіваюсь Європа памʼятає. Те ж саме буде зараз з Литвою, ніяке НАТО за неї не вступиться, тому що нема ніякого НАТО.
нато - це фікція, і ***** добре це знає.
28.05.2026 23:43 Ответить
"У цьому сценарії НАТО не наважується на колективну військову відповідь."
Короче у них даже в моделировании все печально. Что говорить про реальность.
28.05.2026 23:56 Ответить
В цій новині, ще є фраза про "коаліцію бажаючих". Правда не зрозуміло, що вони будуть "бажати" в реальності...
29.05.2026 00:08 Ответить
Перше, що треба робити вже зараз, - відмовлятися від правила 100% консенсуса при всіх голосуваннях (як в НАТО, так і в ЄС). Лубянський вибл*док (за допомогою своїх платних шісток) має фактичне право ВЕТО всюди...
29.05.2026 00:23 Ответить
Не вийде. В статутах обох організацій прописано - умови для зміни та/або доповнення до статутів, це 100% "за". Тобто одностайно, всі країни повинні проголосувати за зміни.

Дешевше зробити, як з Лігою націй - розпустити, й зробити нові організації, зі статутами - де буде вже передбачений захист від д@білів, тобто всіляких консерв. Щоб непотрібне було одностайне голосування й щоб можна було виключати членів тих організацій.
29.05.2026 00:43 Ответить
 
 