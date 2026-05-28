В НАТО смоделировали вторжение России в Литву
Военные эксперты НАТО смоделировали сценарий возможного нападения России на Литву и проанализировали ход боевых действий.
Об этом говорится в материале издания The Times, на который ссылается Цензор.НЕТ.
Сценарий учений
По замыслу, литовские силы и немецкая бригада, размещенная в стране, обороняются самостоятельно, пока союзники по НАТО обсуждают совместный ответ.
Российские войска наступают одновременно с трех направлений. На востоке они продвигаются к Игналинской атомной электростанции, на юге — с территории Беларуси частично окружают Вильнюс, а на западе — вторгаются с территории Калининградской области и захватывают около 30 километров территории, объявляя ее "под ядерным зонтиком" России.
В этом сценарии НАТО не решается на коллективный военный ответ.
Впрочем, по выводам участников учений, ситуацию способно изменить массовое применение дронов-камикадзе HX-2 немецкой компании Helsing.
Компания заявляет, что способна поставить Литве около 12 тысяч таких БПЛА до конца года. Их особенностью является система искусственного интеллекта, позволяющая аппарату достигать цели даже в случае потери навигации из-за российских средств радиоэлектронной борьбы.
Битва беспилотников
Во время последних испытаний один оператор мог одновременно управлять десятью и более дронами, объединенными в полуавтономные группы.
По результатам учений, в случае такого применения БПЛА российские войска за первые десять дней потеряли бы более трети своих сил, а наступление фактически провалилось бы.
Руководитель учений, бывший начальник оперативного управления военно-морского департамента Пентагона Грег Мелчер заявил, что страны восточного фланга НАТО могут самостоятельно сдержать или даже разгромить первые эшелоны российской армии, выиграв время до прибытия союзников.
"Большинство стран на переднем фланге могут создать возможность для сдерживания и, в случае необходимости, разгрома до трех российских армий первого эшелона в течение недели или двух. Тем самым они выиграют время, необходимое для прибытия войск из коалиции желающих или в рамках статьи 5 Устава НАТО о коллективной обороне, которые помогут разгромить российские армии второго эшелона", — отметил Мелчер.
Ранее сообщалось, что НАТО создаст новую структуру, которая будет способствовать быстрому развертыванию сил в Латвии и Эстонии в случае войны с Россией.
Мабуть будуть голосувати за виключення Литви із НАТО?)
цей німецький дрон НХ-2 - класний апарат !
дальність до 150 км з БЧ до 5 кг.
але ж, кацапи вже НЕ будуть наступати "гастамєльськими колонами" по 60 км довжиною.
вони взагалі НЕ будуть використовувати важку техніку.
атака буде "інфільтраціями по зєльонкє".
і до одного місця будуть ваші суперові німецькі дрони.
досвід ЗСУ - для контролю лінії фронту потрібні ФПВішки !
багато дешевих ФПВішок !
вчитись НЕ буде часу
Замість теоретичного моделювання, вивчення реальних історичних прецедентів дає практичне розуміння тактики, логістики та психології асиметричної війни.
Для фінів капітуляція була неможливою на ментальному рівні; вони сприймали боротьбу як обов'язок, незалежно від шансів на успіх.
На відміну від політичних конфліктів, ця війна сприймалася кожним фіном як питання виживання нації, культури та рідних домівок.
і все летить шкереберть при справжній війні
германський мілітаристкий дух НЕ пропьєш.
Всегда такие ситуации решает меньшинство.
Напомню что громадную империю Инков с чуть ли не миллионами воинов повалили 160 европейцев и 100 лошадей.Испанию и Португалию завоевали 5-10 000 легко вооруженных муслимов, монголов всегда было чуть ли не в тысячи раз меньше чем китайцев и тд, этот список можно продолжать бесконечно
совіцьких байки про монголо-татарську орду як бандформування в овчинах
А взагалі тільки дрони, якими б вони не були, не зупинять російську навалу. Там треба будувати прям зараз довготермінові оборонні споруди.
НХ-2 класний апарат з ШІ, який використовує ЗСУ.
до того ж, ВДВІЧИ дешевший за кацапський Ланцет і наш аналог - всього 17 тис.євро
нато - це фікція, і ***** добре це знає.
Короче у них даже в моделировании все печально. Что говорить про реальность.
Дешевше зробити, як з Лігою націй - розпустити, й зробити нові організації, зі статутами - де буде вже передбачений захист від д@білів, тобто всіляких консерв. Щоб непотрібне було одностайне голосування й щоб можна було виключати членів тих організацій.