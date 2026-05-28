В НАТО смоделировали вторжение России в Литву

Военные эксперты НАТО смоделировали сценарий возможного нападения России на Литву и проанализировали ход боевых действий.

Об этом говорится в материале издания The Times.

Сценарий учений

По замыслу, литовские силы и немецкая бригада, размещенная в стране, обороняются самостоятельно, пока союзники по НАТО обсуждают совместный ответ.

Российские войска наступают одновременно с трех направлений. На востоке они продвигаются к Игналинской атомной электростанции, на юге — с территории Беларуси частично окружают Вильнюс, а на западе — вторгаются с территории Калининградской области и захватывают около 30 километров территории, объявляя ее "под ядерным зонтиком" России.

В этом сценарии НАТО не решается на коллективный военный ответ.

Впрочем, по выводам участников учений, ситуацию способно изменить массовое применение дронов-камикадзе HX-2 немецкой компании Helsing.

Компания заявляет, что способна поставить Литве около 12 тысяч таких БПЛА до конца года. Их особенностью является система искусственного интеллекта, позволяющая аппарату достигать цели даже в случае потери навигации из-за российских средств радиоэлектронной борьбы.

Битва беспилотников

Во время последних испытаний один оператор мог одновременно управлять десятью и более дронами, объединенными в полуавтономные группы.

По результатам учений, в случае такого применения БПЛА российские войска за первые десять дней потеряли бы более трети своих сил, а наступление фактически провалилось бы.

Руководитель учений, бывший начальник оперативного управления военно-морского департамента Пентагона Грег Мелчер заявил, что страны восточного фланга НАТО могут самостоятельно сдержать или даже разгромить первые эшелоны российской армии, выиграв время до прибытия союзников.

"Большинство стран на переднем фланге могут создать возможность для сдерживания и, в случае необходимости, разгрома до трех российских армий первого эшелона в течение недели или двух. Тем самым они выиграют время, необходимое для прибытия войск из коалиции желающих или в рамках статьи 5 Устава НАТО о коллективной обороне, которые помогут разгромить российские армии второго эшелона", — отметил Мелчер.

Ранее сообщалось, что НАТО создаст новую структуру, которая будет способствовать быстрому развертыванию сил в Латвии и Эстонии в случае войны с Россией.

