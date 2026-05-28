У НАТО змоделювали вторгнення Росії до Литви

Військові експерти НАТО змоделювали сценарій можливого нападу Росії на Литву та оцінили розвиток бойових дій.

Про це йдеться у матеріалі видання The Times.

Сценарій навчань

За задумом, литовські сили та німецька бригада, розміщена у країні, обороняються самостійно, поки союзники по НАТО обірковують спільну відповідь.

Російські війська наступають одночасно з трьох напрямків. На сході вони просуваються до Ігналінської атомної електростанції, на півдні - з території Білорусь частково оточують Вільнюс, а на заході - вдираються з території Калінінградської області та захоплюють близько 30 кілометрів території, оголошуючи її "під ядерною парасолькою" Росії.

У цьому сценарії НАТО не наважується на колективну військову відповідь.

Втім, за висновками учасників навчань, ситуацію здатне змінити масове застосування дронів-камікадзе HX-2 німецької компанії Helsing.

Компанія заявляє, що здатна поставити Литві близько 12 тисяч таких БпЛА до кінця року. Їхньою особливістю є система штучного інтелекту, що дозволяє апарату досягати цілі навіть у разі втрати навігації через російські засоби радіоелектронної боротьби.

Битва безпілотників

Під час останніх випробувань один оператор міг одночасно керувати десятьма й більше дронами, об’єднаними у напівавтономні групи.

За результатами навчань, у разі такого застосування БпЛА російські війська за перші десять днів втратили б понад третину своїх сил, а наступ фактично провалився б.

Керівник навчань, колишній начальник оперативного управління військово-морського департаменту Пентагону Грег Мелчер заявив, що країни східного флангу НАТО можуть самостійно стримати або навіть розгромити перші ешелони російської армії, вигравши час до прибуття союзників.

"Більшість країн на передньому фланзі можуть створити можливість для стримування та, у разі потреби, розгрому до трьох російських армій першого ешелону протягом тижня чи двох. Тим самим вони виграють час, необхідний для прибуття військ з коаліцій бажаючих або в рамках статті 5 статуту НАТО про колективну оборону, які допоможуть розгромити російські армії другого ешелону", - зазначив Мелчер.

Раніше повідомлялося, що НАТО створить нову структуру, яка сприятиме швидкому розгортанню сил у Латвії та Естонії у разі війни з Росією.

