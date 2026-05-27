Новости Вооруженные силы Литвы
Литва формирует отдельное подразделение беспилотных войск

Литовская армия создает структуру для нанесения глубоких ударов с помощью беспилотников

В Литве создают новое подразделение автономных дистанционных беспилотных операций ANBO, которое объединит возможности беспилотной авиации, радиоэлектронной борьбы и систем противодействия дронам в составе Вооруженных сил страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на публикацию "Интерфакс-Украина", об этом сообщило в среду литовское Минобороны.

Какова задача такого подразделения?

Сообщается, что основная задача формирования, получившего название подразделение автономных дистанционных беспилотных операций (Autonominiu nuotoliniu bepilociu operaciju jungini, ANBO), заключается в "объединении и централизации возможностей беспилотной авиации Вооруженных сил Литвы и других военных структур, а также в развитии возможностей нанесения ударов на большие расстояния с использованием беспилотных средств".

Помимо ударных и разведывательных беспилотников, в ведение подразделения перейдут средства борьбы с беспилотниками и радиоэлектронной борьбы.

"Это новый этап в укреплении потенциала литовских вооруженных сил в сфере беспилотников. Мы централизуем ресурсы, придавая четкую структуру и ясное направление развития: разведка, наступательные и оборонительные действия, развитие возможностей нанесения глубоких ударов", – прокомментировал командующий Вооруженными силами Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас.

