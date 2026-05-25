В Литве будут тестировать систему обнаружения беспилотников

В Литве объявили о проведении испытаний системы обнаружения беспилотников.

Об этом 25 мая сообщило LRT, информирует Цензор.НЕТ.

Будут тестировать различные типы дронов

Испытания запланированы на 25–26 мая и пройдут в Каунасском районе страны.

Во время тестов в воздух будут запускать беспилотники различных типов, в частности аппараты, похожие на "Шахеды".

Ожидается, что они будут летать на высоте от 250 до 1000 метров.

Местных жителей призывают сохранять спокойствие в случае обнаружения дронов в небе, ведь полеты являются плановыми и не представляют угрозы.

Воздушное пространство Литвы неоднократно нарушали беспилотники. 20 мая объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки.

