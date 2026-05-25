В Литве будут тестировать систему обнаружения беспилотников
В Литве объявили о проведении испытаний системы обнаружения беспилотников.
Об этом 25 мая сообщило LRT, информирует Цензор.НЕТ.
Будут тестировать различные типы дронов
Испытания запланированы на 25–26 мая и пройдут в Каунасском районе страны.
Во время тестов в воздух будут запускать беспилотники различных типов, в частности аппараты, похожие на "Шахеды".
Ожидается, что они будут летать на высоте от 250 до 1000 метров.
Местных жителей призывают сохранять спокойствие в случае обнаружения дронов в небе, ведь полеты являются плановыми и не представляют угрозы.
- Воздушное пространство Литвы неоднократно нарушали беспилотники. 20 мая объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки.
