У Литві тестуватимуть систему виявлення безпілотників
У Литві анонсували проведення випробувань системи виявлення безпілотників.
Про це 25 травня повідомило LRT, інформує Цензор.НЕТ.
Тестуватимуть різні типи дронів
Випробування заплановані на 25–26 травня та відбудуться в Каунаському районі країни.
Під час тестів у повітря запускатимуть безпілотники різних типів, зокрема апарати, подібні до "Шахедів".
Очікується, що вони літатимуть на висоті від 250 до 1000 метрів.
Місцевих жителів закликають зберігати спокій у разі виявлення дронів у небі, адже польоти є плановими та не становлять загрози.
- Повітряний простір Литви неодноразово порушували безпілотники. 20 травня оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки.
