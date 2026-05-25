У Литві тестуватимуть систему виявлення безпілотників

У Литві анонсували проведення випробувань системи виявлення безпілотників.

Про це 25 травня повідомило LRT, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Тестуватимуть різні типи дронів

Випробування заплановані на 25–26 травня та відбудуться в Каунаському районі країни.

Під час тестів у повітря запускатимуть безпілотники різних типів, зокрема апарати, подібні до "Шахедів".

Очікується, що вони літатимуть на висоті від 250 до 1000 метрів.

Місцевих жителів закликають зберігати спокій у разі виявлення дронів у небі, адже польоти є плановими та не становлять загрози.

Повітряний простір Литви неодноразово порушували безпілотники. 20 травня оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки.

Також читайте: Українські військові протестували запуск американського дрона-камікадзе "Hornet" з повітряної кулі. ВIДЕО