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Новини Наступ Росії на країни НАТО
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Росія може атакувати країни НАТО вже у 2030 році, - прем’єр Британії Стармер

Стармер про переговори на Алясці

Військова розвідка Великої Британії та аналітичні центри країн Альянсу дійшли висновку, що Росія у перспективі до 2030 року може бути повністю здатна здійснити прямий збройний напад на держави-члени НАТО

Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час робочого візиту на оборонний завод компанії Stark у Свіндоні, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Загроза РФ для Альянсу

Очільник британського уряду розповів про подальший стратегічний план інвестицій в національну безпеку. Стармер окремо наголосив, що посилення армії та розширення виробництва зброї є питанням критичної нагальності через загрозу російської атаки на НАТО, що підтверджується закритими звітами спецслужб.

"Якщо вам потрібне нагадування про важливість цього, то це наша розвідувальна оцінка та оцінка інших країн НАТО, що Росія може атакувати НАТО вже у 2030 році. Тож ви можете побачити терміновість і пріоритет, які ми ставимо за цим питанням", - заявив він.

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£18 мільярдів для ОПК Британії

  • За інформацією британських медіа, ухвалений урядом план передбачає виділення додаткового фінансування для оборонного сектору на суму понад 18 мільярдів фунтів стерлінгів.

Зазначається, що цей фінансовий пакет тривалий час залишався заблокованим і затримувався через затяжні суперечки всередині Кабінету міністрів щодо перерозподілу бюджетних витрат.

Проте на тлі зростання геополітичних загроз компроміс було знайдено, і документ остаточно узгодили. Він буде опублікований найближчими тижнями.

Стармер також сказав, що суттєве збільшення державних інвестицій матиме довгостроковий позитивний ефект для внутрішньої економіки, адже це гарантує значне розширення виробничих потужностей та створення нових робочих місць на оборонних заводах по всій території Великій Британії.

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Автор: 

НАТО (7225) росія (70321) Стармер Кір (367)
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Топ коментарі
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За прогнозами, у 2030 році ШІ захопить Землю.
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05.06.2026 17:07 Відповісти
+3
все используют этот жупель с одной целью - выбить бюджеты на оборонку
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05.06.2026 17:15 Відповісти
+3
А повне ембарго та ізоляцію ×уйлостану з подальшим його розпадом не хочеш в прогнозах розглянути? Шерше ле гешефт.
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05.06.2026 17:17 Відповісти
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За прогнозами, у 2030 році ШІ захопить Землю.
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05.06.2026 17:07 Відповісти
Якщо він буде нечемний, то йому обріжуть дріт до розетки.
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05.06.2026 18:03 Відповісти
Це як в тому анекдоті
- Мужчина, а я вас боюся - ви мене згвалтуєте!
- Як же я вас згвалтую якщо я на вулиці а ви в себе на балконі?
- Так я зараз спущусь!

- Як же я нападу на ЄС де 500 млн населення, ВВП як 10 парашкіних і передові військові технології та наука з промисловістю?
- Так ми зараз заб'ємо болт на оборонку, перенесемо виробництво в Китай і будемо видавати книжки про те що краще всім бути ухилєсами і не провокувати.
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05.06.2026 17:11 Відповісти
Нє.у 31
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05.06.2026 17:12 Відповісти
все используют этот жупель с одной целью - выбить бюджеты на оборонку
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05.06.2026 17:15 Відповісти
До цього часу, скоріше всього, ху....ло здохне, а в ху.... лостані почнеться такий перед влади, що до ЄС не буде ніякого інтересу
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05.06.2026 17:15 Відповісти
Для українців: ви молодці, ви неймовірні, ви перемагаєте, росія скоро розвалиться.
Для своїх: будьте готові до нападу росії в 2030.
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05.06.2026 17:15 Відповісти
Запам'ятайте її табло.
Щоби не забути плюнути в нього коли мимоходом будете у Капітолії.
Від мене особисто. І не тільки.

@ (в перекладі):
Член палати представників Ільхан Омар (демократ від штату MN-5) була єдиним демократом, що проголосувала "проти" Закону про підтримку України.

https://pbs.twimg.com/media/HKBZgx5W0AAi-r0?format=jpg&name=900x900
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05.06.2026 17:22 Відповісти
Так тоді готуйтеся САМІ в не українцями дірки затискати
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05.06.2026 17:16 Відповісти
А повне ембарго та ізоляцію ×уйлостану з подальшим його розпадом не хочеш в прогнозах розглянути? Шерше ле гешефт.
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05.06.2026 17:17 Відповісти
Так уже ж атакує. Оно седні вже і морськими дронами.
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05.06.2026 17:29 Відповісти
Етадругое!!!11

Прилетить десяток Калiбрiв - це украiнське ППО iх перенаправило.
Увiйдуть вiйська до Констанци - це украiнцi поставило геомiтки "Центры принятия решений".

Цука, нiколи не забуду як в мене в Миколаевi прилетiло в декiлька дерев'яних параш на березi лиману ще у 2022, орки в себе вiдзвiтували що уразили склад з бомбами, але туалети належали кафешцi "Бомбардир"
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05.06.2026 17:37 Відповісти
Звичайно нападуть Дiйдуть i до Лондона i до Лiсабона Як тiльки Малу Токмачку вiзьмуть, i одразу до вас))

Евроклоуни
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05.06.2026 17:33 Відповісти
є пісня у даха браха!
капець, яка в точку.
не буду викладати!
слухайте та любіть українську культуру, як я.......

ааа....
то, стармаєру фігня залишилася!
обісрана британська соціалістична популістична хєрня......
щось не вивозить британія, після виходу з пєдоєвропи!
мабуть, що там виключно чорноокі та засмагло шкірі виборці?
а, де оті кельти?
де оті саксони та вікінгі?

а ви на комсомолку анжелку женете......
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05.06.2026 17:34 Відповісти
Ой ну щодо Стармера - це взагалi хрестоматiйний приклад куколда та руйнiвника Европи.

Колись десь у ~2008 роцi в Британii було викрито мережу гвалтiвникiв неповнолiтнiх. Ну тобто в прямому значенi, не так що "думав що iй 18", не так що "не заплатив", а саме групове, систематичне, масове згвалтування дiтей.

Наприклад у 2009 р. прокуратура закрила карне провадження за "ненадiйними свiдками". Ну тобто у вас в прокуратурi декiлька сот згвалтувань, з експертизами, протоколами, психiатрами, допитами, а вам кажуть: - нi, вибачте, нiчого не буде, а ми ще боiмося прослити расiстами.

CPS тодi очолював саме Стармер.

Цим прикладом можна ляпати по мордасам адептам правовоi Европи, працювання там законiв та iнших любителiв моркви.
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05.06.2026 17:45 Відповісти
Є прогноз, що вторгнення в Прибалтику планується на середину серпня 2026 р. Про 2030 рік можете тільки мріяти і заспокоювати своїх громадян шашликами, як колись заспокоювали нас,
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05.06.2026 17:34 Відповісти
Дивно. То навіщо ви це наближаєте і ніяк цьому не перешкоджаєте?
Може час вже такі санкції накласти, щоб не рдин шнирь з росії не щалишився в Британії і ЄС і не мін туди живим потрапити за будь які кошти і в будь якому статусі?
А може час всіх росіян під сраку виперти з Британії і ЄС і пожиттєво заьоронити в'їзд і перекачування тиди бабла з купівлєю нерухомості?
А може вже час все російське конфіскувати, продати і надати Україні ************ зброю в такій кількості щоб на холці росіян навіть воші дибки вставали?!
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05.06.2026 17:34 Відповісти
Шановні британці не ганьбіться ,ви що зєліній маячні повірили ?
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05.06.2026 17:42 Відповісти
А дрони в Польщі,Румунії у Балтії,це не напад на НАТО? Що він має на увазі?
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05.06.2026 17:50 Відповісти
Там що, повне нерозуміння менталітету московитів/ботоксного і тієї реальності, яка створювалась кремлядями останні 20+ років???
Та якщо у власному вигаданому Всесвіті ху@ла це буде доцільно і принесе якісь девіденти (політичні/економічні/фінансові), то він і завтра нападе, а не буде чогось чекати. Тим же "Арєшніком" по тих же гаражах, але десь під Вільнюсом/Таллінном/Ригою/Варшавою/ітд..
Покищо "мінусів" такого дійства у путлєра більше, тому і не атакує, ІМХО
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05.06.2026 17:58 Відповісти
А может и в 2040. Бабка у подьезда такое рассказывала.
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05.06.2026 18:10 Відповісти
От сцикуни, яке НАТО? Вони одне селище 4 роки "беруть"
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05.06.2026 18:16 Відповісти
 
 