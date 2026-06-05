Росія може атакувати країни НАТО вже у 2030 році, - прем’єр Британії Стармер

Військова розвідка Великої Британії та аналітичні центри країн Альянсу дійшли висновку, що Росія у перспективі до 2030 року може бути повністю здатна здійснити прямий збройний напад на держави-члени НАТО.

Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час робочого візиту на оборонний завод компанії Stark у Свіндоні, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Загроза РФ для Альянсу

Очільник британського уряду розповів про подальший стратегічний план інвестицій в національну безпеку. Стармер окремо наголосив, що посилення армії та розширення виробництва зброї є питанням критичної нагальності через загрозу російської атаки на НАТО, що підтверджується закритими звітами спецслужб.

"Якщо вам потрібне нагадування про важливість цього, то це наша розвідувальна оцінка та оцінка інших країн НАТО, що Росія може атакувати НАТО вже у 2030 році. Тож ви можете побачити терміновість і пріоритет, які ми ставимо за цим питанням", - заявив він.

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£18 мільярдів для ОПК Британії

За інформацією британських медіа, ухвалений урядом план передбачає виділення додаткового фінансування для оборонного сектору на суму понад 18 мільярдів фунтів стерлінгів.

Зазначається, що цей фінансовий пакет тривалий час залишався заблокованим і затримувався через затяжні суперечки всередині Кабінету міністрів щодо перерозподілу бюджетних витрат.

Проте на тлі зростання геополітичних загроз компроміс було знайдено, і документ остаточно узгодили. Він буде опублікований найближчими тижнями.

Стармер також сказав, що суттєве збільшення державних інвестицій матиме довгостроковий позитивний ефект для внутрішньої економіки, адже це гарантує значне розширення виробничих потужностей та створення нових робочих місць на оборонних заводах по всій території Великій Британії.

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