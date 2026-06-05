Росія може атакувати країни НАТО вже у 2030 році, - прем’єр Британії Стармер
Військова розвідка Великої Британії та аналітичні центри країн Альянсу дійшли висновку, що Росія у перспективі до 2030 року може бути повністю здатна здійснити прямий збройний напад на держави-члени НАТО.
Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час робочого візиту на оборонний завод компанії Stark у Свіндоні, повідомляє Цензор.НЕТ.
Загроза РФ для Альянсу
Очільник британського уряду розповів про подальший стратегічний план інвестицій в національну безпеку. Стармер окремо наголосив, що посилення армії та розширення виробництва зброї є питанням критичної нагальності через загрозу російської атаки на НАТО, що підтверджується закритими звітами спецслужб.
"Якщо вам потрібне нагадування про важливість цього, то це наша розвідувальна оцінка та оцінка інших країн НАТО, що Росія може атакувати НАТО вже у 2030 році. Тож ви можете побачити терміновість і пріоритет, які ми ставимо за цим питанням", - заявив він.
£18 мільярдів для ОПК Британії
- За інформацією британських медіа, ухвалений урядом план передбачає виділення додаткового фінансування для оборонного сектору на суму понад 18 мільярдів фунтів стерлінгів.
Зазначається, що цей фінансовий пакет тривалий час залишався заблокованим і затримувався через затяжні суперечки всередині Кабінету міністрів щодо перерозподілу бюджетних витрат.
Проте на тлі зростання геополітичних загроз компроміс було знайдено, і документ остаточно узгодили. Він буде опублікований найближчими тижнями.
Стармер також сказав, що суттєве збільшення державних інвестицій матиме довгостроковий позитивний ефект для внутрішньої економіки, адже це гарантує значне розширення виробничих потужностей та створення нових робочих місць на оборонних заводах по всій території Великій Британії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Мужчина, а я вас боюся - ви мене згвалтуєте!
- Як же я вас згвалтую якщо я на вулиці а ви в себе на балконі?
- Так я зараз спущусь!
- Як же я нападу на ЄС де 500 млн населення, ВВП як 10 парашкіних і передові військові технології та наука з промисловістю?
- Так ми зараз заб'ємо болт на оборонку, перенесемо виробництво в Китай і будемо видавати книжки про те що краще всім бути ухилєсами і не провокувати.
Для своїх: будьте готові до нападу росії в 2030.
Щоби не забути плюнути в нього коли мимоходом будете у Капітолії.
Від мене особисто. І не тільки.
@ (в перекладі):
Член палати представників Ільхан Омар (демократ від штату MN-5) була єдиним демократом, що проголосувала "проти" Закону про підтримку України.
https://pbs.twimg.com/media/HKBZgx5W0AAi-r0?format=jpg&name=900x900
Прилетить десяток Калiбрiв - це украiнське ППО iх перенаправило.
Увiйдуть вiйська до Констанци - це украiнцi поставило геомiтки "Центры принятия решений".
Цука, нiколи не забуду як в мене в Миколаевi прилетiло в декiлька дерев'яних параш на березi лиману ще у 2022, орки в себе вiдзвiтували що уразили склад з бомбами, але туалети належали кафешцi "Бомбардир"
Евроклоуни
капець, яка в точку.
не буду викладати!
слухайте та любіть українську культуру, як я.......
ааа....
то, стармаєру фігня залишилася!
обісрана британська соціалістична популістична хєрня......
щось не вивозить британія, після виходу з пєдоєвропи!
мабуть, що там виключно чорноокі та засмагло шкірі виборці?
а, де оті кельти?
де оті саксони та вікінгі?
а ви на комсомолку анжелку женете......
Колись десь у ~2008 роцi в Британii було викрито мережу гвалтiвникiв неповнолiтнiх. Ну тобто в прямому значенi, не так що "думав що iй 18", не так що "не заплатив", а саме групове, систематичне, масове згвалтування дiтей.
Наприклад у 2009 р. прокуратура закрила карне провадження за "ненадiйними свiдками". Ну тобто у вас в прокуратурi декiлька сот згвалтувань, з експертизами, протоколами, психiатрами, допитами, а вам кажуть: - нi, вибачте, нiчого не буде, а ми ще боiмося прослити расiстами.
CPS тодi очолював саме Стармер.
Цим прикладом можна ляпати по мордасам адептам правовоi Европи, працювання там законiв та iнших любителiв моркви.
Може час вже такі санкції накласти, щоб не рдин шнирь з росії не щалишився в Британії і ЄС і не мін туди живим потрапити за будь які кошти і в будь якому статусі?
А може час всіх росіян під сраку виперти з Британії і ЄС і пожиттєво заьоронити в'їзд і перекачування тиди бабла з купівлєю нерухомості?
А може вже час все російське конфіскувати, продати і надати Україні ************ зброю в такій кількості щоб на холці росіян навіть воші дибки вставали?!
Та якщо у власному вигаданому Всесвіті ху@ла це буде доцільно і принесе якісь девіденти (політичні/економічні/фінансові), то він і завтра нападе, а не буде чогось чекати. Тим же "Арєшніком" по тих же гаражах, але десь під Вільнюсом/Таллінном/Ригою/Варшавою/ітд..
Покищо "мінусів" такого дійства у путлєра більше, тому і не атакує, ІМХО