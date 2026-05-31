РФ использует дроны для давления на страны НАТО и оценки реакции, - Зеленский

Россия с помощью дронов проверяет реакцию НАТО, а также пытается оказать давление на союзников Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для Face the Nation, передает Цензор.НЕТ.

Перехват дронов

Так, по словам президента, Украина пытается перехватывать все российские дроны, даже когда некоторые из них движутся в направлении других стран, таких как Румыния, Молдова, Польша или страны Балтии. Если это сделать не удалось, украинская сторона немедленно сообщает об этом нашим партнерам и пытается помочь.

РФ проверяет реакцию НАТО

Зеленский подчеркнул, что Россия использует дроны, чтобы давить на страны НАТО и оценивать реакцию.

"Это их типичный сигнал: не помогайте Украине. Считаю, что должен быть более сильный ответ объединенного НАТО. Путин сравнивает эту реакцию с тем, что видел в предыдущие годы. И он также тестирует противовоздушную оборону стран НАТО, граничащих с Россией или Беларусью. Способны ли они перехватывать все ракеты и дроны?" - сказал президент.

