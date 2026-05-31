РФ использует дроны для давления на страны НАТО и оценки реакции, - Зеленский
Россия с помощью дронов проверяет реакцию НАТО, а также пытается оказать давление на союзников Украины.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для Face the Nation, передает Цензор.НЕТ.
Перехват дронов
Так, по словам президента, Украина пытается перехватывать все российские дроны, даже когда некоторые из них движутся в направлении других стран, таких как Румыния, Молдова, Польша или страны Балтии. Если это сделать не удалось, украинская сторона немедленно сообщает об этом нашим партнерам и пытается помочь.
РФ проверяет реакцию НАТО
Зеленский подчеркнул, что Россия использует дроны, чтобы давить на страны НАТО и оценивать реакцию.
"Это их типичный сигнал: не помогайте Украине. Считаю, что должен быть более сильный ответ объединенного НАТО. Путин сравнивает эту реакцию с тем, что видел в предыдущие годы. И он также тестирует противовоздушную оборону стран НАТО, граничащих с Россией или Беларусью. Способны ли они перехватывать все ракеты и дроны?" - сказал президент.
Також президент заявив:
- починаючи з грудня 2025 року, рф почала втрачати ініціативу на полі бою. Зараз вони не можуть окуповувати за місяць більше території, ніж ми звільняємо.
- представляти Європу на потенційних переговорах могли б Велика Британія, Франція та Німеччина.
- попросив США надати Україні ліцензію на виробництво ракет Patriot.
- Україна намагається перехоплювати навіть ті дрони, які рухаються в напрямку інших країн.
