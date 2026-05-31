277 9

РФ использует дроны для давления на страны НАТО и оценки реакции, - Зеленский

Россия с помощью дронов проверяет реакцию НАТО, а также пытается оказать давление на союзников Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для Face the Nation, передает Цензор.НЕТ.

Перехват дронов

Так, по словам президента, Украина пытается перехватывать все российские дроны, даже когда некоторые из них движутся в направлении других стран, таких как Румыния, Молдова, Польша или страны Балтии. Если это сделать не удалось, украинская сторона немедленно сообщает об этом нашим партнерам и пытается помочь.

Читайте также: Россия может напасть на НАТО, если Китай попросит, - адмирал Бауэр

РФ проверяет реакцию НАТО

Зеленский подчеркнул, что Россия использует дроны, чтобы давить на страны НАТО и оценивать реакцию.

"Это их типичный сигнал: не помогайте Украине. Считаю, что должен быть более сильный ответ объединенного НАТО. Путин сравнивает эту реакцию с тем, что видел в предыдущие годы. И он также тестирует противовоздушную оборону стран НАТО, граничащих с Россией или Беларусью. Способны ли они перехватывать все ракеты и дроны?" - сказал президент.

Читайте: Россия не способна провести крупное наступление против НАТО, - Сикорский

Ти заїп вже своїми закликами тиску, ти політичний імпотенті фактично, нічого корисного не зробив САМ! і не треба на партнерів перекладати відповідальність! Чому не готувався до вторгення??
⚡️Нам (з рф) потрібно сісти й говорити до початку наступної зими, - Зеленський

Також президент заявив:
- починаючи з грудня 2025 року, рф почала втрачати ініціативу на полі бою. Зараз вони не можуть окуповувати за місяць більше території, ніж ми звільняємо.

- представляти Європу на потенційних переговорах могли б Велика Британія, Франція та Німеччина.

- попросив США надати Україні ліцензію на виробництво ракет Patriot.

- Україна намагається перехоплювати навіть ті дрони, які рухаються в напрямку інших країн.
31.05.2026 19:03 Ответить
Ба́нда чоти́рьох (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 кит.: 四人幫) - у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9 китайській історії головні члени радикального об'єднання, що зіграли ключову роль у проведенні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9) Культурної революції і намагалися захопити владу після смерті комуністичного лідера https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BE_%D0%A6%D0%B7%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BD Мао Цзедуна в https://uk.wikipedia.org/wiki/1976 1976.

У банду чотирьох увійшла його вдова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B7%D1%8F%D0%BD_%D0%A6%D1%96%D0%BD Цзян Цін, https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B6%D0%B0%D0%BD_%D0%A7%D1%83%D0%BD%D1%8C%D1%86%D1%8F%D0%BE&action=edit&redlink=1 Чжан Чуньцяо, https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D1%83%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C&action=edit&redlink=1 Ван Хунвень і https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%8E%D0%B0%D0%BD%D1%8C&action=edit&redlink=1 Яо Веньюань. Після спроби невдалого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82 перевороту їх привселюдно судили і визнали винними в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 державній зраді.
Справу про повернення активів народного депутата-втікача Андрія Деркача що звинувачуєтсья в державні зраді Вищий антикорупційний суд (ВАКС). У травні 2026 року ВАКС ухвалив рішення:

Що повернули: Суд зняв арешт з готівки, вилученої під час обшуків у київській квартирі колишньої дружини Деркача - Оксани Терехової (зокрема 49 тисяч євро, \(\$10,5\) тисяч та 200 тисяч гривень). [https://antikor.info/articles/841560-geroj_rossii_i_senator_v_moskve_vaks_neohidanno_snjal_arest_s_valjuty_v_dele_o_gosizmene_eks-deputata_derkacha 1, https://argumentua.com/stati/u-spravi-derzhzradnika-andriya-derkacha-pochali-znikati-rechovi-dokazi 2]Позиція суду: Ці кошти раніше проходили як речові докази у справі про державну зраду та незаконне збагачення. Адвокати ексдружини довели, що арештована готівка є її особистим доходом від підприємницької діяльності, а не коштами, отриманими від російських спецслужб

