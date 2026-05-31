РФ використовує дрони для тиску на країни НАТО й оцінки реакції, - Зеленський
Росія за допомогою дронів перевіряє реакцію НАТО, а також намагається тиснути на союзників України.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для Face the Nation, передає Цензор.НЕТ.
Перехоплення дронів
Так, за словами президента, Україна намагається перехоплювати всі російські дрони, навіть коли деякі з них рухаються в напрямку інших країн, таких як Румунія, Молдова, Польща чи країни Балтії. Якщо це зробити не вдалося, українська сторона негайно повідомляє наших партнерів і намагається допомогти.
РФ перевіряє реакцію НАТО
Зеленський наголосив, що Росія використовує дрони, щоб тиснути на країни НАТО й оцінювати реакцію.
"Це їхній типовий сигнал: не допомагайте Україні. Вважаю, що має бути сильніша відповідь об’єднаного НАТО. Путін порівнює цю реакцію з тим, що бачив у попередні роки. І він також тестує протиповітряну оборону країн НАТО, які межують із Росією або Білоруссю. Чи здатні вони перехоплювати всі ракети й дрони?" - розповів президент.
Також президент заявив:
- починаючи з грудня 2025 року, рф почала втрачати ініціативу на полі бою. Зараз вони не можуть окуповувати за місяць більше території, ніж ми звільняємо.
- представляти Європу на потенційних переговорах могли б Велика Британія, Франція та Німеччина.
- попросив США надати Україні ліцензію на виробництво ракет Patriot.
