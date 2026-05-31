РФ використовує дрони для тиску на країни НАТО й оцінки реакції, - Зеленський

Росія за допомогою дронів перевіряє реакцію НАТО, а також намагається тиснути на союзників України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для Face the Nation, передає Цензор.НЕТ.

Перехоплення дронів

Так, за словами президента, Україна намагається перехоплювати всі російські дрони, навіть коли деякі з них рухаються в напрямку інших країн, таких як Румунія, Молдова, Польща чи країни Балтії. Якщо це зробити не вдалося, українська сторона негайно повідомляє наших партнерів і намагається допомогти.

РФ перевіряє реакцію НАТО

Зеленський наголосив, що Росія використовує дрони, щоб тиснути на країни НАТО й оцінювати реакцію.

"Це їхній типовий сигнал: не допомагайте Україні. Вважаю, що має бути сильніша відповідь об’єднаного НАТО. Путін порівнює цю реакцію з тим, що бачив у попередні роки. І він також тестує протиповітряну оборону країн НАТО, які межують із Росією або Білоруссю. Чи здатні вони перехоплювати всі ракети й дрони?" - розповів президент.

