РФ використовує дрони для тиску на країни НАТО й оцінки реакції, - Зеленський

Росія за допомогою дронів перевіряє реакцію НАТО, а також намагається тиснути на союзників України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для Face the Nation, передає Цензор.НЕТ.

Перехоплення дронів

Так, за словами президента, Україна намагається перехоплювати всі російські дрони, навіть коли деякі з них рухаються в напрямку інших країн, таких як Румунія, Молдова, Польща чи країни Балтії. Якщо це зробити не вдалося, українська сторона негайно повідомляє наших партнерів і намагається допомогти.

РФ перевіряє реакцію НАТО

Зеленський наголосив, що Росія використовує дрони, щоб тиснути на країни НАТО й оцінювати реакцію.

"Це їхній типовий сигнал: не допомагайте Україні. Вважаю, що має бути сильніша відповідь об’єднаного НАТО. Путін порівнює цю реакцію з тим, що бачив у попередні роки. І він також тестує протиповітряну оборону країн НАТО, які межують із Росією або Білоруссю. Чи здатні вони перехоплювати всі ракети й дрони?" - розповів президент.

Зеленський Володимир НАТО дрони
Ти заїп вже своїми закликами тиску, ти політичний імпотенті фактично, нічого корисного не зробив САМ! і не треба на партнерів перекладати відповідальність! Чому не готувався до вторгення??
31.05.2026 18:54 Відповісти
Ну прям гігант мислі блд.
31.05.2026 18:55 Відповісти
На нари безтолкового та давно простроченого ішака! Це обкурене чмо лише дратує суспільство своїм кукуріканням.
31.05.2026 18:56 Відповісти
А може в них теж "шашлики", чи ти тільки один такий шашличник по#уйист.
31.05.2026 18:58 Відповісти
⚡️Нам (з рф) потрібно сісти й говорити до початку наступної зими, - Зеленський

Також президент заявив:
- починаючи з грудня 2025 року, рф почала втрачати ініціативу на полі бою. Зараз вони не можуть окуповувати за місяць більше території, ніж ми звільняємо.

- представляти Європу на потенційних переговорах могли б Велика Британія, Франція та Німеччина.

- попросив США надати Україні ліцензію на виробництво ракет Patriot.

- Україна намагається перехоплювати навіть ті дрони, які рухаються в напрямку інших країн.
31.05.2026 19:03
 
 