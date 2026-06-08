Зеленський обговорив зі Стармером посилення ППО та захист енергетики
Президент України Володимир Зеленський та прем’єр Великої Британії Кір Стармер обговорили додаткову підтримку ППО, безпеку енергетичної інфраструктури та координацію позицій напередодні самітів G7, НАТО і зустрічей Коаліції охочих.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у телеграм.
За його словами, він розповів Стармеру про потребу в додаткових ракетах до систем ППО та речах, важливих для захисту енергетики й підготовки до зими.
"Поінформував Кіра про потребу в додаткових ракетах до систем ППО та речі, важливі для захисту енергетики й підготовки до зими. Також ми узгодили наші позиції напередодні самітів G7, НАТО та зустрічей Коаліції охочих", - йдеться в дописі.
Окрім того, сторони узгодили свої позиції напередодні самітів G7, НАТО та зустрічей Коаліції охочих. Президент подякував британському прем'єру за організацію зустрічі у форматі Е3 – Україна та за постійну й дієву підтримку України.
Що передувало?
Велика Британія, Німеччина та Франція підтвердили підтримку України та обговорили умови миру і гарантії безпеки.
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