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Новини Зеленський зустрівся зі Стармером
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Зеленський обговорив зі Стармером посилення ППО та захист енергетики

Зеленський і Стармер узгодили позиції перед самітами G7 і НАТО

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр Великої Британії Кір Стармер обговорили додаткову підтримку ППО, безпеку енергетичної інфраструктури та координацію позицій напередодні самітів G7, НАТО і зустрічей Коаліції охочих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у телеграм.

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За його словами, він розповів Стармеру про потребу в додаткових ракетах до систем ППО та речах, важливих для захисту енергетики й підготовки до зими.

"Поінформував Кіра про потребу в додаткових ракетах до систем ППО та речі, важливі для захисту енергетики й підготовки до зими. Також ми узгодили наші позиції напередодні самітів G7, НАТО та зустрічей Коаліції охочих", - йдеться в дописі.

Окрім того, сторони узгодили свої позиції напередодні самітів G7, НАТО та зустрічей Коаліції охочих. Президент подякував британському прем'єру за організацію зустрічі у форматі Е3 – Україна та за постійну й дієву підтримку України.

Що передувало?

Велика Британія, Німеччина та Франція підтвердили підтримку України та обговорили умови миру і гарантії безпеки.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27960) Стармер Кір (370)
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Чергова екскурсія безтолкового ішака з таким же результатом: обговорили, поговорили, розповів ...
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08.06.2026 06:37 Відповісти
Чергове бла-бла За гроші які так потрібні для захисту України. Нам потрібні результати, а не "чергове" обговорення.
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08.06.2026 06:48 Відповісти
Потужний обговорювачь ще й відосіки встигне записати. Яка балакуча людина.
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08.06.2026 06:51 Відповісти
 
 