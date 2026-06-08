Путін втрачає впевненість у перемозі. Зеленський зміг показати його слабкість, - євродепутат Террас

Депутат Європейського парламенту Ріхо Террас заявив, що відкритий заклик президента України Володимира Зеленського до переговорів змусив російського диктатора Володимира Путіна виглядати слабким і показав, хто насправді блокує мирний процес.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ERR.

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Террас також зазначив, що звична зарозумілість Путіна на Петербурзькому міжнародному економічному форумы змінилася стриманістю: російський лідер зосередився на стані економіки та обговоренні можливих умов завершення війни.

Публічна пропозиція Зеленського президенту Росії Путіну про зустріч віч-на-віч була, за оцінкою Терраса, "візантійським" обміном посланнями.

"Це повідомлення – не просто відкритий лист. Це також дрони, спрямовані на об’єкти в Петербурзі, і стовпи диму на тлі форуму. Все це слід сприймати як один великий сигнал", – зазначив Террас.

Зеленський досяг успіху у своїй спробі продемонструвати слабкість російського диктатора

За словами Терраса, Зеленський відчуває зміну загального фону.

"Якщо говорити про західні ЗМІ, то там багато пишуть про те, що Україна досягла стратегічного успіху. Сподіваюся, це не оманливе відчуття. За багатьма ознаками, включаючи цей форум, було помітно, що колишня зарозуміла поведінка Путіна змінилася на обговорення економіки та умов закінчення війни", – сказав Террас.

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Як вважає євродепутат, публічним зверненням до Путіна Зеленський досяг своєї мети.

"З ранкових новин ми дізналися, що спроби зв’язатися з Путіним робилися й раніше. Мета була очевидна: показати, що саме російський лідер перешкоджає встановленню миру. Оскільки Путін не дав на це чіткої відповіді, можна сказати, що Зеленський досяг успіху у своїй спробі продемонструвати слабкість диктатора", - зазначив Террас.

Про фронт, підтримку Заходу та перспективи війни

За словами Терраса, подальший розвиток подій залежить від того, наскільки Путін насправді поінформований про оперативну ситуацію в зоні бойових дій.

"Складається враження, що Путін або недостатньо обізнаний, або повністю ігнорує реальний стан справ на фронті. З іншого боку, Україна також не демонструє істотних успіхів – лінія бойового зіткнення залишається практично статичною", – сказав Террас.

На його думку, Путін і далі розраховує на втому Заходу від війни, але наразі ознак цього майже немає.

"Ми знаємо, що було ухвалено пакет допомоги від Європейського Союзу на 90 мільярдів євро. Орбан, відомий своєю лояльністю до Росії, був позбавлений можливості блокувати рішення, і сьогодні серед глав урядів країн ЄС не залишилося тих, хто перешкоджав би підтримці України на ідеологічному ґрунті. Якщо хтось і затягує процеси, то робить це з тактичних міркувань, прагнучи домогтися кращих умов для своєї країни", – зазначив євродепутат.

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Террас також звернув увагу на розвиток українського оборонно-промислового комплексу та далекобійних спроможностей.

"Вчора у відповідь на заяви Путіна до Кронштадта - ідеологічного серця Росії - було випущено ракети. Складається враження, що зараз відбувається свого роду обмін "візантійськими сигналами". Однак на лінії фронту, як і раніше, зберігається патова ситуація", – констатував євродепутат.

Водночас він наголосив, що справжні настрої всередині російського суспільства оцінити складно.

"Але факт у тому, що в Росії в соціальних мережах ведуться дискусії, до яких залучені й ті, хто підтримував війну – вони міркують про те, що, можливо, варто зробити крок назад, відпочити й зібратися з силами. Це доводить, що впевненість у перемозі Росії тане. Цьому, безумовно, сприяють глибокі стратегічні удари, які Україна успішно завдає по тилах противника вже близько пів року", – сказав він.

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Террас сумнівається, що Путін готовий до зустрічі із Зеленським десь, окрім Кремля, оскільки будь-який інший варіант був би сприйнятий як прояв слабкості. Прогнозуючи подальший перебіг війни, він припустив, що протягом літа істотних змін очікувати не варто.

"У Росії горять нафтопереробні заводи - ключові об’єкти, через які проходять основні фінансові потоки. Водночас Росія продовжує атакувати Київ, оскільки удари по столиці викликають найбільший резонанс у закордонних ЗМІ. Уздовж кордону також постійно ведуться бойові дії, проте істотних змін на лінії фронту не спостерігається", - підсумував він.