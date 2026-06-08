Путин теряет уверенность в победе. Зеленский смог показать его слабость, - евродепутат Террас

Депутат Европейского парламента Рихо Террас заявил, что открытый призыв президента Украины Владимира Зеленского к переговорам заставил российского диктатора Владимира Путина выглядеть слабым и показал, кто на самом деле блокирует мирный процесс.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет ERR.

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Террас также отметил, что привычная высокомерность Путина на Петербургском международном экономическом форуме сменилась сдержанностью: российский лидер сосредоточился на состоянии экономики и обсуждении возможных условий завершения войны.

Публичное предложение Зеленского президенту России Путину о встрече лицом к лицу было, по оценке Терраса, "византийским" обменом посланиями.

"Это сообщение - не просто открытое письмо. Это также дроны, направленные на объекты в Петербурге, и столбы дыма на фоне форума. Все это следует воспринимать как один большой сигнал", - отметил Террас.

Зеленский добился успеха в своей попытке продемонстрировать слабость диктатора

По словам Терраса, Зеленский чувствует изменение общего фона.

"Если говорить о западных СМИ, то там много пишут о том, что Украина достигла стратегического успеха. Надеюсь, это не обманчивое ощущение. По многим признакам, включая этот форум, было заметно, что прежнее высокомерное поведение Путина сменилось обсуждением экономики и условий окончания войны", – сказал Террас.

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Как считает евродепутат, публичным обращением к Путину Зеленский достиг своей цели.

"Из утренних новостей мы узнали, что попытки связаться с Путиным предпринимались и раньше. Цель была очевидна: показать, что именно российский лидер препятствует установлению мира. Поскольку Путин не дал на это четкого ответа, можно сказать, что Зеленский добился успеха в своей попытке продемонстрировать слабость диктатора", – отметил Террас.

О фронте, поддержке Запада и перспективах войны

По словам Терраса, дальнейшее развитие событий зависит от того, насколько Путин на самом деле осведомлен об оперативной ситуации в зоне боевых действий.

"Складывается впечатление, что Путин либо недостаточно осведомлен, либо полностью игнорирует реальное положение дел на фронте. С другой стороны, Украина также не демонстрирует существенных успехов – линия боевого столкновения остается практически статичной", – сказал Террас.

По его мнению, Путин по-прежнему рассчитывает на усталость Запада от войны, но пока признаков этого почти нет.

"Мы знаем, что был принят пакет помощи от Европейского Союза на 90 миллиардов евро. Орбан, известный своей лояльностью к России, был лишен возможности блокировать решение, и сегодня среди глав правительств стран ЕС не осталось тех, кто препятствовал бы поддержке Украины на идеологической почве. Если кто-то и затягивает процессы, то делает это из тактических соображений, стремясь добиться лучших условий для своей страны", – отметил евродепутат.

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Террас также обратил внимание на развитие украинского оборонно-промышленного комплекса и дальнобойных возможностей.

"Вчера в ответ на заявления Путина по Кронштадту – идеологическому сердцу России – были выпущены ракеты. Создается впечатление, что сейчас происходит своего рода обмен "византийскими сигналами". Однако на линии фронта, как и раньше, сохраняется патовая ситуация", – констатировал евродепутат.

В то же время он подчеркнул, что настоящие настроения внутри российского общества оценить сложно.

"Но факт в том, что в России в социальных сетях ведутся дискуссии, в которых участвуют и те, кто поддерживал войну – они размышляют о том, что, возможно, стоит сделать шаг назад, отдохнуть и собраться с силами. Это доказывает, что уверенность в победе России тает. Этому, безусловно, способствуют глубокие стратегические удары, которые Украина успешно наносит по тылам противника уже около полугода", – сказал он.

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Террас сомневается, что Путин готов к встрече с Зеленским где-то, кроме Кремля, поскольку любой другой вариант был бы воспринят как проявление слабости. Прогнозируя дальнейший ход войны, он предположил, что в течение лета существенных изменений ожидать не стоит.

"В России горят нефтеперерабатывающие заводы - ключевые объекты, через которые проходят основные финансовые потоки. В то же время Россия продолжает атаковать Киев, поскольку удары по столице вызывают наибольший резонанс в зарубежных СМИ. Вдоль границы также постоянно ведутся боевые действия, однако существенных изменений на линии фронта не наблюдается", - подытожил он.