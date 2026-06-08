Зеленский поздравил Пашиняна с победой на выборах: Теперь ЕС должен поддержать Армению

Президент Владимир Зеленский после победы партии премьер-министра Армении Никола Пашиняна на выборах заявил, что этот избирательный процесс стал испытанием для Евросоюза.

Об этом глава государства сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Поздравляю Армению с проведением демократических, свободных выборов и Никола Пашиняна – с победой. И это победа суверенитета Армении, вашей независимости и права жить так, как вы сами определите. Желаем вам успеха", – отметил он.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова к расширению сотрудничества.

"И именно сейчас время, чтобы Евросоюз реально поддержал Армению и сделал все необходимое, чтобы люди почувствовали, что жить лучше благодаря отношениям с Европой. Это тест для Евросоюза. Важно не терять времени и возможностей", – подытожил он.

Читайте также: Украина уже очень близка к производству собственных баллистических ракет, - Зеленский

Что предшествовало?

В Армении состоялись парламентские выборы, на которых правящая партия Пашиняна "Гражданский договор" одержала победу.

Читайте: Путин теряет уверенность в победе. Зеленский смог показать его слабость, - евродепутат Террас