Выборы в Армении: Рубио поздравил Пашиняна с победой
В Соединенных Штатах поздравили премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой на выборах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте госсекретаря США Марко Рубио в соцсети X.
Поддержка Армении и курса на мир
Рубио отметил, что США поддерживают Пашиняна и Армению в стремлении к миру.
Он также подчеркнул, что Вашингтон заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с правительством страны.
"Мы с нетерпением ждем совместной работы по обеспечению мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе и за его пределами", - заявил он.
Кроме того, в США хотят продвигать цели Вашингтонского саммита мира, в частности реализацию проекта транспортного коридора TRIPP.
Что известно о TRIPP
TRIPP предусматривает создание транспортного коридора на Южном Кавказе. Его цель – соединить Азербайджан с эксклавом Нахичевань, а также с Турцией через территорию Армении.
При этом территория остается под контролем Армении, а управление инфраструктурой будет осуществлять специальная компания под контролем США.
Ранее в Армении прошли парламентские выборы, на которых партия Пашиняна одержала победу над оппозицией. В то же время оппозиция не признает результаты голосования.
С победой Пашиняна также поздравил президент Украины Владимир Зеленский.
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