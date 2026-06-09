Выборы в Армении: Рубио поздравил Пашиняна с победой

В Соединенных Штатах поздравили премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой на выборах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте госсекретаря США Марко Рубио в соцсети X.

Читайте также: Выборы в Армении: Пашинян заявил о победе своей партии. ЦИК подсчитала все голоса (обновлено)

Поддержка Армении и курса на мир

Рубио отметил, что США поддерживают Пашиняна и Армению в стремлении к миру.

Он также подчеркнул, что Вашингтон заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с правительством страны.

"Мы с нетерпением ждем совместной работы по обеспечению мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе и за его пределами", - заявил он.

Кроме того, в США хотят продвигать цели Вашингтонского саммита мира, в частности реализацию проекта транспортного коридора TRIPP.

Что известно о TRIPP

TRIPP предусматривает создание транспортного коридора на Южном Кавказе. Его цель – соединить Азербайджан с эксклавом Нахичевань, а также с Турцией через территорию Армении.

При этом территория остается под контролем Армении, а управление инфраструктурой будет осуществлять специальная компания под контролем США.

Ранее в Армении прошли парламентские выборы, на которых партия Пашиняна одержала победу над оппозицией. В то же время оппозиция не признает результаты голосования.

С победой Пашиняна также поздравил президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте: Трамп рассматривает патриарха Феофила III в качестве посредника для перемирия между Украиной и РФ, - СМИ