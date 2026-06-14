УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12442 відвідувача онлайн
Новини Вибори у США
682 9

Венс про можливу участь у виборах президента США: Остаточного рішення поки немає

Венс про вибори президента США

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що поки не ухвалив рішення щодо участі у президентських виборах 2028 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в його інтерв’ю для CBS News.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Рішення відкладене на пізніше

За словами Венса, він разом із дружиною повернеться до питання можливого балотування після проміжних виборів до Конгресу США. Він зазначив, що остаточного рішення поки немає.

Він також додав, що його політичне майбутнє наразі не є пріоритетом, оскільки він зосереджений на роботі в адміністрації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жоден інший президент не зробив для виживання України у війні більше, ніж Трамп, - Венс

Ставлення до Трампа і політичні плани

Венс заявив, що президент США Дональд Трамп підтримає будь-яке його рішення, однак ця тема ще не обговорювалася детально.

"Я анітрохи не сумніваюся, що президент США всіляко підтримає будь-яке рішення, яке я в кінцевому підсумку прийму. Але ми ще не обговорювали, яким саме воно буде".

Також Венс зазначив, що сам не ініціює розмови з Трампом про своє політичне майбутнє, а такі обговорення виникають час від часу під час робочих контактів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Вірменії завершили підрахунок голосів на парламентських виборах: перемогла партія Пашиняна

Автор: 

вибори (6788) США (26750) Трамп Дональд (8938) Джей Ді Венс (215)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У владу йдуть найбільші покидьки в історії, ми їх обираємо, а потім плачемось, що такі нещасні.
показати весь коментар
14.06.2026 21:32 Відповісти
Дерзай, сейчас настало время для идиотов.
показати весь коментар
14.06.2026 21:33 Відповісти
Якшо це чмо дірветься до преза - переплюне Трампа
показати весь коментар
14.06.2026 21:35 Відповісти
Які в Зеленського вибори. Підведи очі і сконцентруйся на дивані.
показати весь коментар
14.06.2026 21:39 Відповісти
Після "чудового правління" шефа цьому полупокеру нічого не світить.
показати весь коментар
14.06.2026 22:05 Відповісти
Що, у шефа все так погано що розмови про вибори пішли за два роки до них?

Цьому дебілу там нічого не світить.
показати весь коментар
14.06.2026 22:08 Відповісти
До чого ж неприємний тип... Феноменальний ублюдок 🤢
показати весь коментар
14.06.2026 22:22 Відповісти
Американці *розумні*. Вони запроста поміняють руду безмозглу мавпу на цього дебіла.
показати весь коментар
14.06.2026 22:24 Відповісти
Є дебіл тепер лізе кончений дебіл.
показати весь коментар
14.06.2026 22:58 Відповісти
 
 