Венс про можливу участь у виборах президента США: Остаточного рішення поки немає

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що поки не ухвалив рішення щодо участі у президентських виборах 2028 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в його інтерв’ю для CBS News.

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Рішення відкладене на пізніше

За словами Венса, він разом із дружиною повернеться до питання можливого балотування після проміжних виборів до Конгресу США. Він зазначив, що остаточного рішення поки немає.

Він також додав, що його політичне майбутнє наразі не є пріоритетом, оскільки він зосереджений на роботі в адміністрації.

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Ставлення до Трампа і політичні плани

Венс заявив, що президент США Дональд Трамп підтримає будь-яке його рішення, однак ця тема ще не обговорювалася детально.

"Я анітрохи не сумніваюся, що президент США всіляко підтримає будь-яке рішення, яке я в кінцевому підсумку прийму. Але ми ще не обговорювали, яким саме воно буде".

Також Венс зазначив, що сам не ініціює розмови з Трампом про своє політичне майбутнє, а такі обговорення виникають час від часу під час робочих контактів.

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