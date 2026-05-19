УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4566 відвідувачів онлайн
Новини Заяви Венса
3 222 56

Жоден інший президент не зробив для виживання України у війні більше, ніж Трамп, - Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс

Жоден американський лідер не зробив більшого для виживання України під час російського вторгнення, ніж чинний президент США Дональд Трамп. Самі лише поставки протитанкових комплексів Javelin забезпечили країні збереження суверенітету.

Про це віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав журналістам під час брифінгу в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Допомога Трампа

Венс нагадав відому тезу Трампа щодо попередньої політики Вашингтона.

"Як він (Трамп. — Ред.) відомо сказав: "Обама дав лише простирадла, а я — "Джавеліни". І саме вони забезпечили Україні територіальний суверенітет", - каже віцепрезидент Сполучених Штатів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Венс прокоментував чутки про передачу РФ урану з Ірану

Винагородження Путіна

Таким чином представник Білого дому відреагував на закиди репортера про те, що США нібито "винагороджують Путіна", призупинивши розгортання своїх військ у Польщі. Венс заперечив це твердження, як і закиди щодо "покарання Варшави".

За його словами, затримка з відправкою 4 тисяч американських військовослужбовців до Польщі жодним чином не означає скорочення загальної присутності США в Європі.

"Він [Трамп] прагне проводити американську політику, зосереджену на інтересах США. І частиною цієї зовнішньої політики є відмова від винагородження Путіна чи покарання такої країни, як Польща. Ми любимо Польщу. Ми любимо польський народ. Наша зовнішня політика спрямована на подальше зміцнення європейського суверенітету та нашої незалежності", - наголосив високопосадовець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо Венс пишається тим, що не допомагає Україні, це означає, що він підтримує РФ, - Зеленський

Віцепрезидент підкреслив, що адміністрація Трампа прагне лише одного — щоб європейські країни нарешті почали брати на себе більше відповідальності за власну безпеку та оборону.

"США не можуть бути поліцейськими світу", - резюмував Венс.

Він додав, що Америка залишатиметься надійним союзником Європи, проте очікує від європейських партнерів значно більшої самостійності у питаннях оборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заперечив "слова" Сі Цзіньпіна про те, що Путін "пошкодує" про вторгнення в Україну

  • Раніше Польща та Литва заявляли про готовність прийняти додаткові підрозділи США після планів скорочення контингенту в Німеччині. У Вашингтоні також розглядали можливість виведення до 5 тисяч військових із німецької території.
  • Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав не драматизувати рішення США щодо скорочення військової присутності в країні після заяви Дональда Трампа про виведення частини американського контингенту.

Автор: 

США (26558) Трамп Дональд (8850) війна в Україні (8341) Джей Ді Венс (212)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+29
Добре запамʼяталося припинення надання озброєнь та розвідданих
Багато ми втратили через це та «допомогу» рудого
показати весь коментар
19.05.2026 22:20 Відповісти
+25
Притрушений чел
показати весь коментар
19.05.2026 22:19 Відповісти
+17
За ними обома плаче псих лікарня
показати весь коментар
19.05.2026 22:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Притрушений чел
показати весь коментар
19.05.2026 22:19 Відповісти
+++
показати весь коментар
19.05.2026 22:34 Відповісти
Увесь Світ це бачив, разом із Епштейном!!
Епштейн, просто ридав від цієї допомоги, разом з Венсом …
показати весь коментар
19.05.2026 22:36 Відповісти
Не треба звертати увагу на дурника.
показати весь коментар
19.05.2026 23:47 Відповісти
Свиня хабадна хуцпата 🔪🐷
показати весь коментар
19.05.2026 22:36 Відповісти
На нетфліксе фільм Династія про Мердока , який фінансував більшість президентів в ці роки. Коли Трамп запросив мердока на обід в2016 і виказав ідею стати президентом , Мердок був проти, бо вважав Трампа - придурком
показати весь коментар
19.05.2026 23:31 Відповісти
Добре запамʼяталося припинення надання озброєнь та розвідданих
Багато ми втратили через це та «допомогу» рудого
показати весь коментар
19.05.2026 22:20 Відповісти
зупинку трампом надання зброї Україні через свою шавку джонса пам'ятають всі свідомі українці.
через це загинуло багато наших Воїнів.

горіти рудій курві в пеклі !

і венсу іже з ним

.
показати весь коментар
20.05.2026 00:10 Відповісти
За ними обома плаче псих лікарня
показати весь коментар
19.05.2026 22:20 Відповісти
Буцигарня
показати весь коментар
19.05.2026 22:21 Відповісти
Доля чарлі кірка ☝️
показати весь коментар
19.05.2026 22:42 Відповісти
Переплутав слова мабуть. Правильно було сказати: Жоден інший американський президент не зробив для України МЕНШЕ ніж Трамп!
показати весь коментар
19.05.2026 22:22 Відповісти
Не буде Венс хвалити Трампа - виженуть з Білого Дому.
показати весь коментар
19.05.2026 22:23 Відповісти
Та вони там просто ПРИКАЛУЮТЬСЯ. Все вони знають. Вони ж самі казали "головним досягненням вважаю припинення допомоги України" - це сам Венс казав
показати весь коментар
19.05.2026 22:23 Відповісти
Тобто: Для перемоги не зробив *****
показати весь коментар
19.05.2026 22:24 Відповісти
"Як він (Трамп. - Ред.) відомо сказав: "Обама дав лише простирадла, а я - "Джавеліни". І саме вони забезпечили Україні територіальний суверенітет", - каже віцепрезидент Сполучених Штатів

Спитав у ШІ, скільки саме цей підар рудий дав джавелінів. Ось відповіль:

Протягом першої каденції Дональда Трампа на посаді президента США, у квітні 2018 року, адміністрація вперше схвалила продаж Україні летальної зброї. У рамках цього контракту українська армія отримала від США 37 пускових установок протитанкових ракетних комплексів Javelin та 210 ракет до них. https://tsn.ua/exclusive/yaku-letalnu-zbroyu-vpershe-ssha-nadali-********-za-chasiv-trampa-i-chomu-ce-bulo-vazhlivo-2695050.html
У жовтні 2019 року адміністрація Дональда Трампа схвалила другий контракт на продаж Україні 10 пускових установок та 150 ракет Javelin на загальну суму близько 39,2 мільйона доларів
показати весь коментар
19.05.2026 22:26 Відповісти
Для порівняння:

Лише за перші два місяці (до травня 2022 року) уряд Байдена виділив близько 5 500 комплексів Javelin. На той момент це складало майже третину всього арсеналу армії США.

Постачання продовжувалися в рамках численних пакетів оборонної допомоги. Офіційні звіти Пентагону та Білого дому зафіксували підсумкову цифру - понад 10 000 одиниць Javelin, переданих Україні безоплатно як військова допомога.
показати весь коментар
19.05.2026 22:30 Відповісти
Наскільки пам'ятаю, ще у 2021, коли Залужний став головнокомандувачем, Україна прикупила Джавелінів. Саме завдяки цим Джавелінам, а не тим, які продав Трамп, наші підбили багато російських танків. Трампівські Джавеліни були використані при навчанні. Венс бреше, як дихає.
показати весь коментар
19.05.2026 22:38 Відповісти
До вторгнення (2021-2022 роки): Наприкінці 2021 року США схвалили пакет допомоги на
60 млн, у рамках якого надійшло 30 установок та 180 ракет. У січні 2022 року, на тлі загрози російського наступу, було відправлено ще 300 ракет. (Загалом до 24 лютого загальний обсяг протитанкової допомоги від адміністрації Байдена оцінювався у 200 млн).

Після повномасштабного вторгнення: У перші ж дні великої війни президент Байден підписав екстрений указ на 350 млн, що включав додаткові Javelin. У подальших траншах військової допомоги (включаючи транші на 700 млн та 800 млн) обсяги постачань обчислювалися тисячами одиниць. Згідно з офіційними даними Statista, загальна кількість поставлених американських Javelin перевищила 10 000 одиниць
показати весь коментар
19.05.2026 22:44 Відповісти
Тобто ми зберегли суверенітет завдяки півсотні джевелінів.

Воно тупо не відстрклює, що воно меле...
показати весь коментар
19.05.2026 22:31 Відповісти
"Воно" прекрасно все розумiє. Друга справа що Венс каже це для своїх виборцiв, а не для читачiв Цензора.
показати весь коментар
19.05.2026 23:49 Відповісти
А я підозрюю, що воно реально тупе. Пам'ятаю відос, де воно не могло роздуплити, як правильно камерою користуватися.
показати весь коментар
20.05.2026 00:53 Відповісти
Вони хоч іноді думають головою, ці трампи та венси? Таке враження що повні ідіоти...
показати весь коментар
19.05.2026 22:28 Відповісти
от тільки не українським виборцям звинувачувати американських виборців за те, що вибрали повних ідіотів
показати весь коментар
19.05.2026 22:33 Відповісти
джавеліни дали не завдяки трампу, а в супереч. Він як міг зривав їх передачу.
показати весь коментар
19.05.2026 22:30 Відповісти
Коли адміністрація Дональда Трампа у 2018 році передала першу партію, Вашингтон виставив жорстку умову: комплекси не можна було використовувати безпосередньо на лінії зіткнення на Донбасі. Комплекси зберігалися на складах у тилу (в західних та центральних областях України) під суворим контролем. На фронт їх не вивозили, а військові проводили з ними лише навчальні стрільби на полігонах
показати весь коментар
19.05.2026 22:33 Відповісти
Так і було. Тоді про це повідомляли.
показати весь коментар
19.05.2026 23:22 Відповісти
У цього трампівського холуя за плечима здається Єльський чи може якась ще університетська ікона. Не важливо яка але в подібних обов'язково вивчають міжнародне право. То нехай оце зарозуміле пояснить як оцей супер-пупер-президент докотився до того щоб називати міжнародного злочинця і терориста своїм другом. Ну Америка ж Усаму Бін Ладена вбила і Хаменеї теж вбила. Але по кількості вбитих і замучених дРугом Трампа - вони невинні вівці.
показати весь коментар
19.05.2026 22:34 Відповісти
Незважайте, то був вранішній сеанс лизання сраки Трампу..
показати весь коментар
19.05.2026 22:34 Відповісти
показати весь коментар
19.05.2026 23:23 Відповісти
наши уже несколько недель настойчиво *башат дронами логистику цапов на расстоянии 100+ км. Бензовозы, грузовики. Все идет к тому, что Приазовье скоро будет под нашим полным огневым контролем. Раньше такого не было. Плюс заявили КАБы своей разработки. БЧ 250 кг, есть надежда что там поболее, и намного. Носители есть, вопрос в дальности? Сбить эти бомбы цапам нечем
показати весь коментар
19.05.2026 22:36 Відповісти
Перекрити сухопутний шлях з Криму до рашки - крутий трюк
показати весь коментар
19.05.2026 23:25 Відповісти
Та зроби ти тому Трампу прилюдно «омлет» з двох яєць і не змушуй нас слухати ці брєдні
показати весь коментар
19.05.2026 22:39 Відповісти
Так! Трамп робить все щоб вижити Україну з цього світу
показати весь коментар
19.05.2026 22:47 Відповісти
жоден президент не зробив *** виживання епштейна стільки
показати весь коментар
19.05.2026 22:48 Відповісти
Понеслось...гімно по річці
показати весь коментар
19.05.2026 22:52 Відповісти
Прямо копія Зельоної системи. Самодур президент, і безпринципні дупоцілувальники в свиті.
показати весь коментар
19.05.2026 22:54 Відповісти
Рудого як в дурку закриють,цей не кращий(
показати весь коментар
19.05.2026 22:55 Відповісти
Bljaaaaa...
показати весь коментар
19.05.2026 22:57 Відповісти
найбільше для виживання України зробив Б.Франклін, що на 100-доларовій купюрі, але він не був президентом США, тому рудий так розмріявся про свою перемогу в гонці спасителів України!
показати весь коментар
19.05.2026 23:01 Відповісти
Ще не один президент США не збриа стільки бабла за допомогу Україні
показати весь коментар
19.05.2026 23:04 Відповісти
*****, ну як ви заїбали. Хоча передача джавелінів під час свого першого уроку, це єдине що він зробив корисного для України.
показати весь коментар
19.05.2026 23:09 Відповісти
БРЕХНЯ- головна характеристика команди Трампа - Венса
показати весь коментар
19.05.2026 23:22 Відповісти
угум... немає жодної речі в всесвіті яку трамп не робить краще за всіх... Схоже трампу не дає спокою репутація Чака Норріса , а його радники і оточення зробили пластіку по збільшенню язика і пройшли експертні курси ануслізінга... боже спаси америку...
показати весь коментар
19.05.2026 23:24 Відповісти
Контораподляка твердить,що агентпутінакраснов,хоч і дав джевеліни проти путіна.
показати весь коментар
19.05.2026 23:27 Відповісти
Єдине, що можна сказати точно, Венс спідом не захворіє, бо він гонд...н.
показати весь коментар
19.05.2026 23:27 Відповісти
Віце губернатор острова Борнео
показати весь коментар
19.05.2026 23:29 Відповісти
"30 апреля 2018

Государственный департамент США подтвердил Русской службе Би-би-си передачу американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" вооруженным силам Украины.

В начале марта 2018 года Государственный департамент дал принципиальное согласие на отправку в Украину противотанковых систем и блоков прицельно-пускового оборудования, стоимостью в 47 миллионов долларов. Речь шла о 37 пусковых блоках и 210 выстрелах к ним".

https://www.bbc.com/russian/news-43954621
показати весь коментар
19.05.2026 23:41 Відповісти
Це ще приПороху...?!
показати весь коментар
20.05.2026 00:17 Відповісти
Не это важно. Просто речь идёт о вооружении на 47 миллионов долларов. И якобы эти 47 млн "спасли суверенитет Украины". И это при том, что при Байдене Украина получила вооружений на миллиарды долларов!
показати весь коментар
20.05.2026 00:26 Відповісти
Що Трамп,що Венс- самозакохані балаболи...
показати весь коментар
20.05.2026 00:15 Відповісти
ми вже звикли до їхньої трумповенсової брехні і на неї не реагуємо
показати весь коментар
20.05.2026 00:23 Відповісти
венс , у тебе туш потекла ...а ще , не напрягайся , респі програють 100% вибори , і трамп ще буде мати питання ,за зраду нац інтересів США !!!...
показати весь коментар
20.05.2026 00:50 Відповісти
Ніхрена не зробив, не робить і робити не буде, дивиться тільки в свій карман.
показати весь коментар
20.05.2026 00:57 Відповісти
Заява Венса про те, що жоден президент не зробив для України більше за Донні, а його ,,Джавеліни '' самотужки врятували наш суверенітет - це не просто перебільшення, а нахабна й безсоромна політична брехня, розрахована на людей із короткою пам'яттю. Коли Венс із пафосом повторює стару байку про те, що ,,Обама дав лише простирадла, а Донні - Джавеліни'', він свідомо замовчує реальні факти, які повністю руйнують цей міф. Насправді за часів Трампа Україна отримала тоді лише скромну жменьку цих протитанкових комплексів- менше пів сотні пускових установок і трохи більше трьохсот ракет !!!! Але найцинічніше те, що американська адміністрація тоді поставила жорстку ультимативну умову: цю зброю було суворо заборонено везти на фронт. Усі ці дефіцитні ,,Джавеліни'' роками припадали пилом на складах у глибокому тилу на заході України, за сотні кілометрів від Донбасу, як такий собі сувенір для стримування, а не реальна зброя для бою. Справжній, потужний потік протитанкового озброєння запрацював лише наприкінці 2021-го та на початку 2022 року, коли загроза великої війни стала очевидною для всього світу.....Взагалі, розмови про якусь ,,виняткову підтримку'' України з боку Донні розбиваються об його ж власні прямі слова. Це ж він сам публічно висміював українського президента та знецінював нашу боротьбу за виживання, заявляючи: «Я вважаю, що Зеленський - найвеличніший продавець в історії. Кожного разу, коли він приїжджає до нашої країни, він їде з 60 мільярдами доларів». Це ж він під час емоційних суперечок відверто тиснув на Україну, катуючи наших дипломатів фразами у стилі: ,,Якби у вас не було нашого військового обладнання, ця війна закінчилася б за два тижні'', та цинічно вимагав: ,,Просто скажіть "дякую"..... Людина, яка бачить у трагедії цілого народу лише бізнес-угоду та привід для самолюбування, точно не заслуговує на звання ,,головного рятівника''.
Твердження, ніби саме американські ракети Трампа забезпечили розгром окупантів під Києвом чи Харковом - це плювок в обличчя українським воїнам та військовим історикам. Так, західна допомога була важливою, але перші найважчі місяці повномасштабного вторгнення витягнули на собі українська артилерія, безпілотники, мінні поля та вітчизняні протитанкові комплекси на кшталт ,,Стугни''. Навіть згадка про ,,простирадла Обами'' є чистою маніпуляцією, адже попри тогочасну відмову від летальної зброї, саме за Обами Україна отримала перші життєво необхідні контрбатарейні радари, броньовані машини та, що найважливіше, - системне навчання наших солдатів американськими інструкторами. Ну і вишенька на цьому торті політичного лицемірства: Венс чомусь ,,забув'' згадати, як у 2019 році Донні особисто заблокував уже затверджену Конгресом військову допомогу Україні на 400 мільйонів доларів, намагаючись шантажувати Київ заради власної передвиборчої кампанії. Тому намагання виставити рудого чорта головним благодійником України на основі кількох схованих у тилу ракет - це звичайна гидотна , передвиборча брехня і самовосхвалювання.....
показати весь коментар
20.05.2026 01:21 Відповісти
 
 