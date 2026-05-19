Жоден інший президент не зробив для виживання України у війні більше, ніж Трамп, - Венс

Жоден американський лідер не зробив більшого для виживання України під час російського вторгнення, ніж чинний президент США Дональд Трамп. Самі лише поставки протитанкових комплексів Javelin забезпечили країні збереження суверенітету.

Про це віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав журналістам під час брифінгу в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Допомога Трампа

Венс нагадав відому тезу Трампа щодо попередньої політики Вашингтона.

"Як він (Трамп. — Ред.) відомо сказав: "Обама дав лише простирадла, а я — "Джавеліни". І саме вони забезпечили Україні територіальний суверенітет", - каже віцепрезидент Сполучених Штатів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Венс прокоментував чутки про передачу РФ урану з Ірану

Винагородження Путіна

Таким чином представник Білого дому відреагував на закиди репортера про те, що США нібито "винагороджують Путіна", призупинивши розгортання своїх військ у Польщі. Венс заперечив це твердження, як і закиди щодо "покарання Варшави".

За його словами, затримка з відправкою 4 тисяч американських військовослужбовців до Польщі жодним чином не означає скорочення загальної присутності США в Європі.

"Він [Трамп] прагне проводити американську політику, зосереджену на інтересах США. І частиною цієї зовнішньої політики є відмова від винагородження Путіна чи покарання такої країни, як Польща. Ми любимо Польщу. Ми любимо польський народ. Наша зовнішня політика спрямована на подальше зміцнення європейського суверенітету та нашої незалежності", - наголосив високопосадовець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо Венс пишається тим, що не допомагає Україні, це означає, що він підтримує РФ, - Зеленський

Віцепрезидент підкреслив, що адміністрація Трампа прагне лише одного — щоб європейські країни нарешті почали брати на себе більше відповідальності за власну безпеку та оборону.

"США не можуть бути поліцейськими світу", - резюмував Венс.

Він додав, що Америка залишатиметься надійним союзником Європи, проте очікує від європейських партнерів значно більшої самостійності у питаннях оборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заперечив "слова" Сі Цзіньпіна про те, що Путін "пошкодує" про вторгнення в Україну