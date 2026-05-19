Жоден інший президент не зробив для виживання України у війні більше, ніж Трамп, - Венс
Жоден американський лідер не зробив більшого для виживання України під час російського вторгнення, ніж чинний президент США Дональд Трамп. Самі лише поставки протитанкових комплексів Javelin забезпечили країні збереження суверенітету.
Про це віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав журналістам під час брифінгу в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.
Допомога Трампа
Венс нагадав відому тезу Трампа щодо попередньої політики Вашингтона.
"Як він (Трамп. — Ред.) відомо сказав: "Обама дав лише простирадла, а я — "Джавеліни". І саме вони забезпечили Україні територіальний суверенітет", - каже віцепрезидент Сполучених Штатів.
Винагородження Путіна
Таким чином представник Білого дому відреагував на закиди репортера про те, що США нібито "винагороджують Путіна", призупинивши розгортання своїх військ у Польщі. Венс заперечив це твердження, як і закиди щодо "покарання Варшави".
За його словами, затримка з відправкою 4 тисяч американських військовослужбовців до Польщі жодним чином не означає скорочення загальної присутності США в Європі.
"Він [Трамп] прагне проводити американську політику, зосереджену на інтересах США. І частиною цієї зовнішньої політики є відмова від винагородження Путіна чи покарання такої країни, як Польща. Ми любимо Польщу. Ми любимо польський народ. Наша зовнішня політика спрямована на подальше зміцнення європейського суверенітету та нашої незалежності", - наголосив високопосадовець.
Віцепрезидент підкреслив, що адміністрація Трампа прагне лише одного — щоб європейські країни нарешті почали брати на себе більше відповідальності за власну безпеку та оборону.
"США не можуть бути поліцейськими світу", - резюмував Венс.
Він додав, що Америка залишатиметься надійним союзником Європи, проте очікує від європейських партнерів значно більшої самостійності у питаннях оборони.
- Раніше Польща та Литва заявляли про готовність прийняти додаткові підрозділи США після планів скорочення контингенту в Німеччині. У Вашингтоні також розглядали можливість виведення до 5 тисяч військових із німецької території.
- Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав не драматизувати рішення США щодо скорочення військової присутності в країні після заяви Дональда Трампа про виведення частини американського контингенту.
Епштейн, просто ридав від цієї допомоги, разом з Венсом …
Багато ми втратили через це та «допомогу» рудого
через це загинуло багато наших Воїнів.
горіти рудій курві в пеклі !
і венсу іже з ним
Спитав у ШІ, скільки саме цей підар рудий дав джавелінів. Ось відповіль:
Протягом першої каденції Дональда Трампа на посаді президента США, у квітні 2018 року, адміністрація вперше схвалила продаж Україні летальної зброї. У рамках цього контракту українська армія отримала від США 37 пускових установок протитанкових ракетних комплексів Javelin та 210 ракет до них. https://tsn.ua/exclusive/yaku-letalnu-zbroyu-vpershe-ssha-nadali-********-za-chasiv-trampa-i-chomu-ce-bulo-vazhlivo-2695050.html
У жовтні 2019 року адміністрація Дональда Трампа схвалила другий контракт на продаж Україні 10 пускових установок та 150 ракет Javelin на загальну суму близько 39,2 мільйона доларів
Лише за перші два місяці (до травня 2022 року) уряд Байдена виділив близько 5 500 комплексів Javelin. На той момент це складало майже третину всього арсеналу армії США.
Постачання продовжувалися в рамках численних пакетів оборонної допомоги. Офіційні звіти Пентагону та Білого дому зафіксували підсумкову цифру - понад 10 000 одиниць Javelin, переданих Україні безоплатно як військова допомога.
60 млн, у рамках якого надійшло 30 установок та 180 ракет. У січні 2022 року, на тлі загрози російського наступу, було відправлено ще 300 ракет. (Загалом до 24 лютого загальний обсяг протитанкової допомоги від адміністрації Байдена оцінювався у 200 млн).
Після повномасштабного вторгнення: У перші ж дні великої війни президент Байден підписав екстрений указ на 350 млн, що включав додаткові Javelin. У подальших траншах військової допомоги (включаючи транші на 700 млн та 800 млн) обсяги постачань обчислювалися тисячами одиниць. Згідно з офіційними даними Statista, загальна кількість поставлених американських Javelin перевищила 10 000 одиниць
Воно тупо не відстрклює, що воно меле...
Государственный департамент США подтвердил Русской службе Би-би-си передачу американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" вооруженным силам Украины.
В начале марта 2018 года Государственный департамент дал принципиальное согласие на отправку в Украину противотанковых систем и блоков прицельно-пускового оборудования, стоимостью в 47 миллионов долларов. Речь шла о 37 пусковых блоках и 210 выстрелах к ним".
Твердження, ніби саме американські ракети Трампа забезпечили розгром окупантів під Києвом чи Харковом - це плювок в обличчя українським воїнам та військовим історикам. Так, західна допомога була важливою, але перші найважчі місяці повномасштабного вторгнення витягнули на собі українська артилерія, безпілотники, мінні поля та вітчизняні протитанкові комплекси на кшталт ,,Стугни''. Навіть згадка про ,,простирадла Обами'' є чистою маніпуляцією, адже попри тогочасну відмову від летальної зброї, саме за Обами Україна отримала перші життєво необхідні контрбатарейні радари, броньовані машини та, що найважливіше, - системне навчання наших солдатів американськими інструкторами. Ну і вишенька на цьому торті політичного лицемірства: Венс чомусь ,,забув'' згадати, як у 2019 році Донні особисто заблокував уже затверджену Конгресом військову допомогу Україні на 400 мільйонів доларів, намагаючись шантажувати Київ заради власної передвиборчої кампанії. Тому намагання виставити рудого чорта головним благодійником України на основі кількох схованих у тилу ракет - це звичайна гидотна , передвиборча брехня і самовосхвалювання.....