Новости
Ни один другой президент не сделал для выживания Украины в войне больше, чем Трамп, — Венс

Вице-президент США Джей Ди Венс

Ни один американский лидер не сделал больше для выживания Украины во время российского вторжения, чем действующий президент США Дональд Трамп. Одни только поставки противотанковых комплексов Javelin обеспечили стране сохранение суверенитета.

Об этом вице-президент США Джей Ди Венс сказал журналистам во время брифинга в Белом доме, сообщает Цензор.НЕТ.

Помощь Трампа

Венс напомнил известный тезис Трампа о прежней политике Вашингтона.

"Как он (Трамп. — Ред.) известным образом сказал: "Обама дал только простыни, а я — "Джавелины". И именно они обеспечили Украине территориальный суверенитет", — говорит вице-президент Соединенных Штатов.

Вознаграждение Путина

Таким образом представитель Белого дома отреагировал на упреки репортера о том, что США якобы "вознаграждают Путина", приостановив развертывание своих войск в Польше. Венс опроверг это утверждение, как и упреки относительно "наказания Варшавы".

По его словам, задержка с отправкой 4 тысяч американских военнослужащих в Польшу никоим образом не означает сокращение общего присутствия США в Европе.

"Он [Трамп] стремится проводить американскую политику, сосредоточенную на интересах США. И частью этой внешней политики является отказ от вознаграждения Путина или наказания такой страны, как Польша. Мы любим Польшу. Мы любим польский народ. Наша внешняя политика направлена на дальнейшее укрепление европейского суверенитета и нашей независимости", — подчеркнул высокопоставленный чиновник.

Вице-президент подчеркнул, что администрация Трампа стремится только к одному — чтобы европейские страны наконец начали брать на себя больше ответственности за собственную безопасность и оборону.

"США не могут быть мировыми полицейскими", — резюмировал Венс.

Он добавил, что Америка останется надежным союзником Европы, однако ожидает от европейских партнеров гораздо большей самостоятельности в вопросах обороны.

  • Ранее Польша и Литва заявляли о готовности принять дополнительные подразделения США после планов сокращения контингента в Германии. В Вашингтоне также рассматривали возможность вывода до 5 тысяч военных с территории Германии.
  • Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал не драматизировать решение США о сокращении военного присутствия в стране после заявления Дональда Трампа о выводе части американского контингента.

+26
Добре запамʼяталося припинення надання озброєнь та розвідданих
Багато ми втратили через це та «допомогу» рудого
19.05.2026 22:20 Ответить
+22
Притрушений чел
19.05.2026 22:19 Ответить
+15
За ними обома плаче псих лікарня
19.05.2026 22:20 Ответить
Притрушений чел
19.05.2026 22:19 Ответить
+++
19.05.2026 22:34 Ответить
Увесь Світ це бачив, разом із Епштейном!!
Епштейн, просто ридав від цієї допомоги, разом з Венсом …
19.05.2026 22:36 Ответить
Не треба звертати увагу на дурника.
19.05.2026 23:47 Ответить
Свиня хабадна хуцпата 🔪🐷
19.05.2026 22:36 Ответить
На нетфліксе фільм Династія про Мердока , який фінансував більшість президентів в ці роки. Коли Трамп запросив мердока на обід в2016 і виказав ідею стати президентом , Мердок був проти, бо вважав Трампа - придурком
19.05.2026 23:31 Ответить
Добре запамʼяталося припинення надання озброєнь та розвідданих
Багато ми втратили через це та «допомогу» рудого
19.05.2026 22:20 Ответить
зупинку трампом надання зброї Україні через свою шавку джонса пам'ятають всі свідомі українці.
через це загинуло багато наших Воїнів.

горіти рудій курві в пеклі !

і венсу іже з ним

.
20.05.2026 00:10 Ответить
За ними обома плаче псих лікарня
19.05.2026 22:20 Ответить
Буцигарня
19.05.2026 22:21 Ответить
Доля чарлі кірка ☝️
19.05.2026 22:42 Ответить
Переплутав слова мабуть. Правильно було сказати: Жоден інший американський президент не зробив для України МЕНШЕ ніж Трамп!
19.05.2026 22:22 Ответить
Не буде Венс хвалити Трампа - виженуть з Білого Дому.
19.05.2026 22:23 Ответить
Та вони там просто ПРИКАЛУЮТЬСЯ. Все вони знають. Вони ж самі казали "головним досягненням вважаю припинення допомоги України" - це сам Венс казав
19.05.2026 22:23 Ответить
Тобто: Для перемоги не зробив *****
19.05.2026 22:24 Ответить
"Як він (Трамп. - Ред.) відомо сказав: "Обама дав лише простирадла, а я - "Джавеліни". І саме вони забезпечили Україні територіальний суверенітет", - каже віцепрезидент Сполучених Штатів

Спитав у ШІ, скільки саме цей підар рудий дав джавелінів. Ось відповіль:

Протягом першої каденції Дональда Трампа на посаді президента США, у квітні 2018 року, адміністрація вперше схвалила продаж Україні летальної зброї. У рамках цього контракту українська армія отримала від США 37 пускових установок протитанкових ракетних комплексів Javelin та 210 ракет до них. https://tsn.ua/exclusive/yaku-letalnu-zbroyu-vpershe-ssha-nadali-********-za-chasiv-trampa-i-chomu-ce-bulo-vazhlivo-2695050.html
У жовтні 2019 року адміністрація Дональда Трампа схвалила другий контракт на продаж Україні 10 пускових установок та 150 ракет Javelin на загальну суму близько 39,2 мільйона доларів
19.05.2026 22:26 Ответить
Для порівняння:

Лише за перші два місяці (до травня 2022 року) уряд Байдена виділив близько 5 500 комплексів Javelin. На той момент це складало майже третину всього арсеналу армії США.

Постачання продовжувалися в рамках численних пакетів оборонної допомоги. Офіційні звіти Пентагону та Білого дому зафіксували підсумкову цифру - понад 10 000 одиниць Javelin, переданих Україні безоплатно як військова допомога.
19.05.2026 22:30 Ответить
Наскільки пам'ятаю, ще у 2021, коли Залужний став головнокомандувачем, Україна прикупила Джавелінів. Саме завдяки цим Джавелінам, а не тим, які продав Трамп, наші підбили багато російських танків. Трампівські Джавеліни були використані при навчанні. Венс бреше, як дихає.
19.05.2026 22:38 Ответить
До вторгнення (2021-2022 роки): Наприкінці 2021 року США схвалили пакет допомоги на
60 млн, у рамках якого надійшло 30 установок та 180 ракет. У січні 2022 року, на тлі загрози російського наступу, було відправлено ще 300 ракет. (Загалом до 24 лютого загальний обсяг протитанкової допомоги від адміністрації Байдена оцінювався у 200 млн).

Після повномасштабного вторгнення: У перші ж дні великої війни президент Байден підписав екстрений указ на 350 млн, що включав додаткові Javelin. У подальших траншах військової допомоги (включаючи транші на 700 млн та 800 млн) обсяги постачань обчислювалися тисячами одиниць. Згідно з офіційними даними Statista, загальна кількість поставлених американських Javelin перевищила 10 000 одиниць
19.05.2026 22:44 Ответить
Тобто ми зберегли суверенітет завдяки півсотні джевелінів.

Воно тупо не відстрклює, що воно меле...
19.05.2026 22:31 Ответить
"Воно" прекрасно все розумiє. Друга справа що Венс каже це для своїх виборцiв, а не для читачiв Цензора.
19.05.2026 23:49 Ответить
Вони хоч іноді думають головою, ці трампи та венси? Таке враження що повні ідіоти...
19.05.2026 22:28 Ответить
от тільки не українським виборцям звинувачувати американських виборців за те, що вибрали повних ідіотів
19.05.2026 22:33 Ответить
джавеліни дали не завдяки трампу, а в супереч. Він як міг зривав їх передачу.
19.05.2026 22:30 Ответить
Коли адміністрація Дональда Трампа у 2018 році передала першу партію, Вашингтон виставив жорстку умову: комплекси не можна було використовувати безпосередньо на лінії зіткнення на Донбасі. Комплекси зберігалися на складах у тилу (в західних та центральних областях України) під суворим контролем. На фронт їх не вивозили, а військові проводили з ними лише навчальні стрільби на полігонах
19.05.2026 22:33 Ответить
Так і було. Тоді про це повідомляли.
19.05.2026 23:22 Ответить
У цього трампівського холуя за плечима здається Єльський чи може якась ще університетська ікона. Не важливо яка але в подібних обов'язково вивчають міжнародне право. То нехай оце зарозуміле пояснить як оцей супер-пупер-президент докотився до того щоб називати міжнародного злочинця і терориста своїм другом. Ну Америка ж Усаму Бін Ладена вбила і Хаменеї теж вбила. Але по кількості вбитих і замучених дРугом Трампа - вони невинні вівці.
19.05.2026 22:34 Ответить
Незважайте, то був вранішній сеанс лизання сраки Трампу..
19.05.2026 22:34 Ответить
19.05.2026 23:23 Ответить
наши уже несколько недель настойчиво *башат дронами логистику цапов на расстоянии 100+ км. Бензовозы, грузовики. Все идет к тому, что Приазовье скоро будет под нашим полным огневым контролем. Раньше такого не было. Плюс заявили КАБы своей разработки. БЧ 250 кг, есть надежда что там поболее, и намного. Носители есть, вопрос в дальности? Сбить эти бомбы цапам нечем
19.05.2026 22:36 Ответить
Перекрити сухопутний шлях з Криму до рашки - крутий трюк
19.05.2026 23:25 Ответить
Та зроби ти тому Трампу прилюдно «омлет» з двох яєць і не змушуй нас слухати ці брєдні
19.05.2026 22:39 Ответить
Так! Трамп робить все щоб вижити Україну з цього світу
19.05.2026 22:47 Ответить
жоден президент не зробив *** виживання епштейна стільки
19.05.2026 22:48 Ответить
Понеслось...гімно по річці
19.05.2026 22:52 Ответить
Прямо копія Зельоної системи. Самодур президент, і безпринципні дупоцілувальники в свиті.
19.05.2026 22:54 Ответить
Рудого як в дурку закриють,цей не кращий(
19.05.2026 22:55 Ответить
Bljaaaaa...
19.05.2026 22:57 Ответить
найбільше для виживання України зробив Б.Франклін, що на 100-доларовій купюрі, але він не був президентом США, тому рудий так розмріявся про свою перемогу в гонці спасителів України!
19.05.2026 23:01 Ответить
Ще не один президент США не збриа стільки бабла за допомогу Україні
19.05.2026 23:04 Ответить
*****, ну як ви заїбали. Хоча передача джавелінів під час свого першого уроку, це єдине що він зробив корисного для України.
19.05.2026 23:09 Ответить
БРЕХНЯ- головна характеристика команди Трампа - Венса
19.05.2026 23:22 Ответить
угум... немає жодної речі в всесвіті яку трамп не робить краще за всіх... Схоже трампу не дає спокою репутація Чака Норріса , а його радники і оточення зробили пластіку по збільшенню язика і пройшли експертні курси ануслізінга... боже спаси америку...
19.05.2026 23:24 Ответить
Контораподляка твердить,що агентпутінакраснов,хоч і дав джевеліни проти путіна.
19.05.2026 23:27 Ответить
Єдине, що можна сказати точно, Венс спідом не захворіє, бо він гонд...н.
19.05.2026 23:27 Ответить
Віце губернатор острова Борнео
19.05.2026 23:29 Ответить
"30 апреля 2018

Государственный департамент США подтвердил Русской службе Би-би-си передачу американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" вооруженным силам Украины.

В начале марта 2018 года Государственный департамент дал принципиальное согласие на отправку в Украину противотанковых систем и блоков прицельно-пускового оборудования, стоимостью в 47 миллионов долларов. Речь шла о 37 пусковых блоках и 210 выстрелах к ним".

https://www.bbc.com/russian/news-43954621
19.05.2026 23:41 Ответить
Це ще приПороху...?!
20.05.2026 00:17 Ответить
Що Трамп,що Венс- самозакохані балаболи...
20.05.2026 00:15 Ответить
ми вже звикли до їхньої трумповенсової брехні і на неї не реагуємо
20.05.2026 00:23 Ответить
 
 