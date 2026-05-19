Ни один другой президент не сделал для выживания Украины в войне больше, чем Трамп, — Венс
Ни один американский лидер не сделал больше для выживания Украины во время российского вторжения, чем действующий президент США Дональд Трамп. Одни только поставки противотанковых комплексов Javelin обеспечили стране сохранение суверенитета.
Об этом вице-президент США Джей Ди Венс сказал журналистам во время брифинга в Белом доме, сообщает Цензор.НЕТ.
Помощь Трампа
Венс напомнил известный тезис Трампа о прежней политике Вашингтона.
"Как он (Трамп. — Ред.) известным образом сказал: "Обама дал только простыни, а я — "Джавелины". И именно они обеспечили Украине территориальный суверенитет", — говорит вице-президент Соединенных Штатов.
Вознаграждение Путина
Таким образом представитель Белого дома отреагировал на упреки репортера о том, что США якобы "вознаграждают Путина", приостановив развертывание своих войск в Польше. Венс опроверг это утверждение, как и упреки относительно "наказания Варшавы".
По его словам, задержка с отправкой 4 тысяч американских военнослужащих в Польшу никоим образом не означает сокращение общего присутствия США в Европе.
"Он [Трамп] стремится проводить американскую политику, сосредоточенную на интересах США. И частью этой внешней политики является отказ от вознаграждения Путина или наказания такой страны, как Польша. Мы любим Польшу. Мы любим польский народ. Наша внешняя политика направлена на дальнейшее укрепление европейского суверенитета и нашей независимости", — подчеркнул высокопоставленный чиновник.
Вице-президент подчеркнул, что администрация Трампа стремится только к одному — чтобы европейские страны наконец начали брать на себя больше ответственности за собственную безопасность и оборону.
"США не могут быть мировыми полицейскими", — резюмировал Венс.
Он добавил, что Америка останется надежным союзником Европы, однако ожидает от европейских партнеров гораздо большей самостоятельности в вопросах обороны.
- Ранее Польша и Литва заявляли о готовности принять дополнительные подразделения США после планов сокращения контингента в Германии. В Вашингтоне также рассматривали возможность вывода до 5 тысяч военных с территории Германии.
- Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал не драматизировать решение США о сокращении военного присутствия в стране после заявления Дональда Трампа о выводе части американского контингента.
Епштейн, просто ридав від цієї допомоги, разом з Венсом …
Багато ми втратили через це та «допомогу» рудого
через це загинуло багато наших Воїнів.
горіти рудій курві в пеклі !
і венсу іже з ним
Спитав у ШІ, скільки саме цей підар рудий дав джавелінів. Ось відповіль:
Протягом першої каденції Дональда Трампа на посаді президента США, у квітні 2018 року, адміністрація вперше схвалила продаж Україні летальної зброї. У рамках цього контракту українська армія отримала від США 37 пускових установок протитанкових ракетних комплексів Javelin та 210 ракет до них. https://tsn.ua/exclusive/yaku-letalnu-zbroyu-vpershe-ssha-nadali-********-za-chasiv-trampa-i-chomu-ce-bulo-vazhlivo-2695050.html
У жовтні 2019 року адміністрація Дональда Трампа схвалила другий контракт на продаж Україні 10 пускових установок та 150 ракет Javelin на загальну суму близько 39,2 мільйона доларів
Лише за перші два місяці (до травня 2022 року) уряд Байдена виділив близько 5 500 комплексів Javelin. На той момент це складало майже третину всього арсеналу армії США.
Постачання продовжувалися в рамках численних пакетів оборонної допомоги. Офіційні звіти Пентагону та Білого дому зафіксували підсумкову цифру - понад 10 000 одиниць Javelin, переданих Україні безоплатно як військова допомога.
60 млн, у рамках якого надійшло 30 установок та 180 ракет. У січні 2022 року, на тлі загрози російського наступу, було відправлено ще 300 ракет. (Загалом до 24 лютого загальний обсяг протитанкової допомоги від адміністрації Байдена оцінювався у 200 млн).
Після повномасштабного вторгнення: У перші ж дні великої війни президент Байден підписав екстрений указ на 350 млн, що включав додаткові Javelin. У подальших траншах військової допомоги (включаючи транші на 700 млн та 800 млн) обсяги постачань обчислювалися тисячами одиниць. Згідно з офіційними даними Statista, загальна кількість поставлених американських Javelin перевищила 10 000 одиниць
Воно тупо не відстрклює, що воно меле...
Государственный департамент США подтвердил Русской службе Би-би-си передачу американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" вооруженным силам Украины.
В начале марта 2018 года Государственный департамент дал принципиальное согласие на отправку в Украину противотанковых систем и блоков прицельно-пускового оборудования, стоимостью в 47 миллионов долларов. Речь шла о 37 пусковых блоках и 210 выстрелах к ним".
https://www.bbc.com/russian/news-43954621