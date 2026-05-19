Ни один американский лидер не сделал больше для выживания Украины во время российского вторжения, чем действующий президент США Дональд Трамп. Одни только поставки противотанковых комплексов Javelin обеспечили стране сохранение суверенитета.

Об этом вице-президент США Джей Ди Венс сказал журналистам во время брифинга в Белом доме, сообщает Цензор.НЕТ.

Помощь Трампа

Венс напомнил известный тезис Трампа о прежней политике Вашингтона.

"Как он (Трамп. — Ред.) известным образом сказал: "Обама дал только простыни, а я — "Джавелины". И именно они обеспечили Украине территориальный суверенитет", — говорит вице-президент Соединенных Штатов.

Вознаграждение Путина

Таким образом представитель Белого дома отреагировал на упреки репортера о том, что США якобы "вознаграждают Путина", приостановив развертывание своих войск в Польше. Венс опроверг это утверждение, как и упреки относительно "наказания Варшавы".

По его словам, задержка с отправкой 4 тысяч американских военнослужащих в Польшу никоим образом не означает сокращение общего присутствия США в Европе.

"Он [Трамп] стремится проводить американскую политику, сосредоточенную на интересах США. И частью этой внешней политики является отказ от вознаграждения Путина или наказания такой страны, как Польша. Мы любим Польшу. Мы любим польский народ. Наша внешняя политика направлена на дальнейшее укрепление европейского суверенитета и нашей независимости", — подчеркнул высокопоставленный чиновник.

Вице-президент подчеркнул, что администрация Трампа стремится только к одному — чтобы европейские страны наконец начали брать на себя больше ответственности за собственную безопасность и оборону.

"США не могут быть мировыми полицейскими", — резюмировал Венс.

Он добавил, что Америка останется надежным союзником Европы, однако ожидает от европейских партнеров гораздо большей самостоятельности в вопросах обороны.

