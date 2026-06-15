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Новости Операция США против Ирана Закрытие Ираном Ормузского пролива
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Корабли начали движение через Ормузский пролив, многие из них загружены нефтью, - Трамп

Ормузский пролив открыт: заявление Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что судоходство через Ормузский пролив возобновляется.

Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Корабли начинают движение через Ормузский пролив, многие из них загружены нефтью. Они идут по Южному "шоссе", которое является абсолютно безопасным, защищенным и чистым", — отметил лидер США.

Также он добавил, что есть и другие маршруты движения через пролив.

Читайте: Вэнс о возможном участии в выборах президента США: Окончательного решения пока нет

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что США и Иран достигли мирного соглашения, стороны объявили о немедленном и постоянном прекращении военных операций на всех фронтах, в частности в Ливане.

Читайте: Снятие санкций с Тегерана и открытие Ормузского пролива: Reuters опубликовало детали проекта меморандума между США и Ираном

Автор: 

Иран (2991) США (29564) Трамп Дональд (8209) Ормузский пролив (161)
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Топ комментарии
+5
Ормузька протока була відкритою, Іран під санкціями. Трамп розпочав війну, щоб зняти санкції з Ірану ціною відкриття протоки?
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15.06.2026 17:22 Ответить
+4
Знов альтернативна реальність від тампона? Фоточки, згенеровані АІ, вже запостив у своїй гівно-мережі?
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15.06.2026 17:21 Ответить
+2
Це напевно буде перший випадок в історії, коли країна вторгається, здобуває впевнену перемогу на полі бою, (єдиний літачок у небі від ірану втратили через місяць, повністю домінують, а я нагадаю іран - це не якийсь бантустан - це 90+ лямів населення і величезні військові амбіції, постачають усіх терористів у регіоні). такої впевненої та здавалося б незаперечної перемоги йдуть і підписують капітуляцію.
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15.06.2026 17:21 Ответить
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"Ходят в море корабли..."(с).
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15.06.2026 17:17 Ответить
кажуть за 1млн$ з танкера з нафтою...
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15.06.2026 17:30 Ответить
І ця вся "двіжуха" в Ормузі завдяки мені - Трамп
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15.06.2026 17:21 Ответить
Щось я нічого не зрозуміла. То хто ж виграв війну? Хто переможець?
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15.06.2026 17:31 Ответить
Іран.
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15.06.2026 17:46 Ответить
Іран програв, тому, щоб вони не засмучувались, їм повернуть кошти, знімуть санкції, дозволять нафту продавати і вкладуть кілька сотень мілярдів баксів. Щоб було ще веселіше - вони і надалі будуть вішати тих, кому не подобаються релігійні збоченці у владі.

Ну а переміг звісно Трамп.
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15.06.2026 17:54 Ответить
Ну, недалеко від істини. Може це помста Ізраїлю за хитрожопість?
"...Пентагон дедалі більше стурбований посиленням шпигунства Ізраїлю проти США, у зв'язку з чим підвищив рівень контррозвідувальної загрози до найвищого рівня..."
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15.06.2026 18:16 Ответить
Здається мені, що незабаром буде продовження…
До "піс діла" ще далеко.
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15.06.2026 17:54 Ответить
І він щиро почуває себе майже богом.
Це ж треба бути такою скотиною! Навіть підходяще слово важко знайти для характеристики цього утирка.
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15.06.2026 17:58 Ответить
Знов альтернативна реальність від тампона? Фоточки, згенеровані АІ, вже запостив у своїй гівно-мережі?
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15.06.2026 17:21 Ответить
Це напевно буде перший випадок в історії, коли країна вторгається, здобуває впевнену перемогу на полі бою, (єдиний літачок у небі від ірану втратили через місяць, повністю домінують, а я нагадаю іран - це не якийсь бантустан - це 90+ лямів населення і величезні військові амбіції, постачають усіх терористів у регіоні). такої впевненої та здавалося б незаперечної перемоги йдуть і підписують капітуляцію.
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15.06.2026 17:21 Ответить
ну капитуляция только в заявлениях ирана а это клоуны ********* еще похлеще кацапья, чего только шедевры ИИ со сбитым ф35 с 15 пилотами на борту
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15.06.2026 17:23 Ответить
Ти умови договору почитай.
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15.06.2026 17:26 Ответить
Ормузька протока була відкритою, Іран під санкціями. Трамп розпочав війну, щоб зняти санкції з Ірану ціною відкриття протоки?
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15.06.2026 17:22 Ответить
Трампа подрядили для устранения регионального конкурента. Есть некоторые результаты).
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15.06.2026 17:25 Ответить
Урок у школі у 2100-му році:

- Діти, сьогодні ми з вами проходитимемо еру дебілізму початку 21 століття!

- *Діти вже починають іржати*

- Почалося все з печенігів та половців, через які почалося вторгнення в Україну, тоді як усі західні лідери намагалися зберегти агресору обличчя, та переконати жертву агресії в тому, що це вона розпочала війну. Усі боялися неіснуючої ескалації та вірили на слово агресорові.

Але все змінилося після того, як жителі США настільки заїбались від схиблених на гендерах демократів, що обрали президентом старого психопата і шахрая, який поїхав, який якби не виграв вибори і не отримав би імунітет, то сидів би у в'язниці. Він півтора роки слухав історичні лекції від великого геостратега Пал *********, але потім йому набридло, але він дуже хотів здобути медальку за мир і це призвело до того, що Іран на гроші США після репарацій в результаті операції з капітуляції Америки таки створив ядерну зброю і знищив половину середнього сходу.

- *Діти помирають від крінжа*
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15.06.2026 17:24 Ответить
Єдиний плюс-ціни на нафту і газ пішли до низу.Кацапи в мінусі, ну і добре.
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15.06.2026 17:36 Ответить
З инета: ДІЮЧІ ОСОБИ:
ІРАН сидить на згарищі в обірваному халаті, з кишені стирчить розбита центрифуга. Око вибите, зубів немає, але гонору стільки, ніби він щойно взяв Вашингтон.
АМЕРИКА (у кепці MAGA) - здоровий рудий ковбой з кийком. Сильно хоче здаватися страшним, постійно ***********, але кожні п'ять хвилин перевіряє гаманець та котирування акцій, бо воювати дорого, а виборець нервує.
ІЗРАЇЛЬ - злий, невиспаний суб'єкт у касці та бронежилеті. Ні з ким не розмовляє, мовчки чистить кулемет. Періодично відволікається, щоб дати комусь ********.
ХІЗБАЛЛА - дрібний, подертий, облізлий шакал. Шпурляється камінням та лайном по Ізраїлю і одразу ховається у кущі.
СВІТОВИЙ І ІЗРА ПРЕСА - стадо переляканих вывець з мікрофонами. Бігають колами, записують марення Ірану та кричать про те, як Ізраїль був розгромлений на всіх численних фронтах.
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15.06.2026 17:38 Ответить
Даёшь нефть бесплатно а ***** обнюхавшееся в Анкоридже на кол.
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15.06.2026 17:42 Ответить
Результати "потужної праці" напомаженого крашеного пітуха:
з союзниками розісрався
Україну щимить на догоду пуйлу
перед китаєм на цирлах, Тайвань кинув
вільне судноплавство Ормузькою протокою накрилось мідним тазом
тепер Ізраїль кинув, більш того - підклав йому велику свиню своєю війною
все? Чи щось забула?
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15.06.2026 17:42 Ответить
І шо? Невже бензин подешевшає?
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15.06.2026 18:00 Ответить
 
 