Корабли начали движение через Ормузский пролив, многие из них загружены нефтью, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что судоходство через Ормузский пролив возобновляется.

Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Корабли начинают движение через Ормузский пролив, многие из них загружены нефтью. Они идут по Южному "шоссе", которое является абсолютно безопасным, защищенным и чистым", — отметил лидер США.

Также он добавил, что есть и другие маршруты движения через пролив.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что США и Иран достигли мирного соглашения, стороны объявили о немедленном и постоянном прекращении военных операций на всех фронтах, в частности в Ливане.

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