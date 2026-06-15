Корабли начали движение через Ормузский пролив, многие из них загружены нефтью, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что судоходство через Ормузский пролив возобновляется.
Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
"Корабли начинают движение через Ормузский пролив, многие из них загружены нефтью. Они идут по Южному "шоссе", которое является абсолютно безопасным, защищенным и чистым", — отметил лидер США.
Также он добавил, что есть и другие маршруты движения через пролив.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что США и Иран достигли мирного соглашения, стороны объявили о немедленном и постоянном прекращении военных операций на всех фронтах, в частности в Ливане.
Топ комментарии
+5 CrossFirenko
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+4 Randall Flag #387882
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+2 Оникс
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Ну а переміг звісно Трамп.
"...Пентагон дедалі більше стурбований посиленням шпигунства Ізраїлю проти США, у зв'язку з чим підвищив рівень контррозвідувальної загрози до найвищого рівня..."
До "піс діла" ще далеко.
Це ж треба бути такою скотиною! Навіть підходяще слово важко знайти для характеристики цього утирка.
- Діти, сьогодні ми з вами проходитимемо еру дебілізму початку 21 століття!
- *Діти вже починають іржати*
- Почалося все з печенігів та половців, через які почалося вторгнення в Україну, тоді як усі західні лідери намагалися зберегти агресору обличчя, та переконати жертву агресії в тому, що це вона розпочала війну. Усі боялися неіснуючої ескалації та вірили на слово агресорові.
Але все змінилося після того, як жителі США настільки заїбались від схиблених на гендерах демократів, що обрали президентом старого психопата і шахрая, який поїхав, який якби не виграв вибори і не отримав би імунітет, то сидів би у в'язниці. Він півтора роки слухав історичні лекції від великого геостратега Пал *********, але потім йому набридло, але він дуже хотів здобути медальку за мир і це призвело до того, що Іран на гроші США після репарацій в результаті операції з капітуляції Америки таки створив ядерну зброю і знищив половину середнього сходу.
- *Діти помирають від крінжа*
ІРАН сидить на згарищі в обірваному халаті, з кишені стирчить розбита центрифуга. Око вибите, зубів немає, але гонору стільки, ніби він щойно взяв Вашингтон.
АМЕРИКА (у кепці MAGA) - здоровий рудий ковбой з кийком. Сильно хоче здаватися страшним, постійно ***********, але кожні п'ять хвилин перевіряє гаманець та котирування акцій, бо воювати дорого, а виборець нервує.
ІЗРАЇЛЬ - злий, невиспаний суб'єкт у касці та бронежилеті. Ні з ким не розмовляє, мовчки чистить кулемет. Періодично відволікається, щоб дати комусь ********.
ХІЗБАЛЛА - дрібний, подертий, облізлий шакал. Шпурляється камінням та лайном по Ізраїлю і одразу ховається у кущі.
СВІТОВИЙ І ІЗРА ПРЕСА - стадо переляканих вывець з мікрофонами. Бігають колами, записують марення Ірану та кричать про те, як Ізраїль був розгромлений на всіх численних фронтах.
з союзниками розісрався
Україну щимить на догоду пуйлу
перед китаєм на цирлах, Тайвань кинув
вільне судноплавство Ормузькою протокою накрилось мідним тазом
тепер Ізраїль кинув, більш того - підклав йому велику свиню своєю війною
все? Чи щось забула?