Снятие санкций с Тегерана и открытие Ормузского пролива: Reuters опубликовало детали проекта меморандума между США и Ираном

Проект мирного соглашения между США и Ираном охватывает ряд вопросов — от ядерных разработок Тегерана до разблокирования Ормузского пролива и отказа США от нефтяных санкций. Окончательное соглашение должно быть согласовано в течение 60 дней после достижения предварительной договоренности обеими сторонами.

Об этом высокопоставленный иранский чиновник сообщил агентству Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Детали проекта будущего соглашения

Ормузский пролив:

Иран немедленно откроет Ормузский пролив для всех коммерческих судов, в то время как США снимут свою морскую блокаду иранских портов. Снятие блокады США начнется сразу после подписания меморандума и будет завершено в течение 30 дней.

Финансовые вопросы:

США соглашаются не вводить никаких новых санкций против Ирана, пока не будет достигнуто окончательное соглашение.

После заключения окончательного соглашения все санкции США и ООН против Ирана будут отменены в соответствии с согласованным графиком.

США отменят нефтяные санкции против Ирана на определенный период, что позволит Тегерану продавать нефть и получать прибыль.

США соглашаются вернуть 25 миллиардов долларов замороженных активов Ирану, в частности путем прямых денежных переводов, сотрудничества между странами региона и предоставления финансовых кредитных линий.

Вашингтон в координации со своими региональными союзниками подготовит план реконструкции и развития Ирана, который будет обсужден и согласован с Тегераном в течение 60 дней.

Ядерные вопросы:

Тегеран соглашается не производить и не приобретать ядерное оружие.

До достижения окончательного соглашения Иран сохранит текущее состояние своей ядерной программы, воздерживаясь от дальнейшего обогащения урана и расширения своих ядерных объектов.

Соединенные Штаты соглашаются разрешить Ирану уменьшить свои запасы высокообогащенного урана на иранской территории в соответствии с будущим всеобъемлющим соглашением.

Ядерная программа Ирана, деятельность по обогащению урана, механизмы обращения с запасами высокообогащенного урана и другие вопросы будут обсуждены в течение 60 дней после подписания меморандума и рассмотрены в окончательном соглашении.

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Что предшествовало?

Ранее Дональд Трамп заявил, что США и Иран 14 июня заключат мирное соглашение. По его словам, сразу после подписания Ормузский пролив будет открыт для всех.

"Завтра США и Иран подпишут мирное соглашение. Сразу после подписания Ормузский пролив будет открыт для всех", — заявил он.

Впрочем, Иран опроверг подписание соглашения с США в воскресенье.

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