1 844 27
Снятие санкций с Тегерана и открытие Ормузского пролива: Reuters опубликовало детали проекта меморандума между США и Ираном
Проект мирного соглашения между США и Ираном охватывает ряд вопросов — от ядерных разработок Тегерана до разблокирования Ормузского пролива и отказа США от нефтяных санкций. Окончательное соглашение должно быть согласовано в течение 60 дней после достижения предварительной договоренности обеими сторонами.
Об этом высокопоставленный иранский чиновник сообщил агентству Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
Детали проекта будущего соглашения
Ормузский пролив:
Иран немедленно откроет Ормузский пролив для всех коммерческих судов, в то время как США снимут свою морскую блокаду иранских портов. Снятие блокады США начнется сразу после подписания меморандума и будет завершено в течение 30 дней.
Финансовые вопросы:
- США соглашаются не вводить никаких новых санкций против Ирана, пока не будет достигнуто окончательное соглашение.
- После заключения окончательного соглашения все санкции США и ООН против Ирана будут отменены в соответствии с согласованным графиком.
- США отменят нефтяные санкции против Ирана на определенный период, что позволит Тегерану продавать нефть и получать прибыль.
- США соглашаются вернуть 25 миллиардов долларов замороженных активов Ирану, в частности путем прямых денежных переводов, сотрудничества между странами региона и предоставления финансовых кредитных линий.
- Вашингтон в координации со своими региональными союзниками подготовит план реконструкции и развития Ирана, который будет обсужден и согласован с Тегераном в течение 60 дней.
Ядерные вопросы:
- Тегеран соглашается не производить и не приобретать ядерное оружие.
- До достижения окончательного соглашения Иран сохранит текущее состояние своей ядерной программы, воздерживаясь от дальнейшего обогащения урана и расширения своих ядерных объектов.
- Соединенные Штаты соглашаются разрешить Ирану уменьшить свои запасы высокообогащенного урана на иранской территории в соответствии с будущим всеобъемлющим соглашением.
- Ядерная программа Ирана, деятельность по обогащению урана, механизмы обращения с запасами высокообогащенного урана и другие вопросы будут обсуждены в течение 60 дней после подписания меморандума и рассмотрены в окончательном соглашении.
Что предшествовало?
- Ранее Дональд Трамп заявил, что США и Иран 14 июня заключат мирное соглашение. По его словам, сразу после подписания Ормузский пролив будет открыт для всех.
- "Завтра США и Иран подпишут мирное соглашение. Сразу после подписания Ормузский пролив будет открыт для всех", — заявил он.
- Впрочем, Иран опроверг подписание соглашения с США в воскресенье.
Топ комментарии
+9 Саша #616566
показать весь комментарий14.06.2026 16:56 Ответить Ссылка
+6 Ольга Пелле
показать весь комментарий14.06.2026 17:03 Ответить Ссылка
+4 Amber
показать весь комментарий14.06.2026 16:53 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
КВІР в курсі ?
.
тоді як Ізраїль в глибокій дупі !!
Я сам натяґівацца рат!"
Трамп.
Це дозволить Ірану скоріше зробити *****
та сканути її на Маролаго
Источник: https://censor.net/ru/n4008283
Это конечно только декларация, но Израилю стоит напрячься. Как бы не пришлось победоносно восстанавливать Иран за свой счёт.
США соглашаются вернуть 25 миллиардов долларов замороженных активов Ирану Источник: https://censor.net/ru/n4008283
Но дело видите ли в том, что непосредственно в США заморожено только 2 миллиарда.
Т.е Трамп порешал за всех держателей иранских средств?
А еще он порешал (обещал) что Украина оставляет Донбасс, а Бельгия возвращает российские деньги
Як максимум, тут йдеться про можливість перемир'я....
І ще прошу звернути увагу на прикладі війни між Іраном і США, як важко досягається перемир'я та остаточний мир між воюючими сторонами. Приміряйте цю ситуацію на війну касапів з нами та з Євросоюзом+НАТО... Не скоро буде перемиря'я...; а мир - хз.
Як стверджують, все починається по колу, бо Ізраїль атакував «Хезболлу» в Лівані напередодні анонсованої мирної угоди між США та Іраном. Нетаньягу стверджує, що це була відповідь на удари «Хезболли».
Тобто, після стало гірше ніж було до.