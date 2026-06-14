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Новости Переговоры США и Ирана
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Снятие санкций с Тегерана и открытие Ормузского пролива: Reuters опубликовало детали проекта меморандума между США и Ираном

Reuters публикует детали меморандума между США и Ираном

Проект мирного соглашения между США и Ираном охватывает ряд вопросов — от ядерных разработок Тегерана до разблокирования Ормузского пролива и отказа США от нефтяных санкций. Окончательное соглашение должно быть согласовано в течение 60 дней после достижения предварительной договоренности обеими сторонами.

Об этом высокопоставленный иранский чиновник сообщил агентству Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Детали проекта будущего соглашения

Ормузский пролив:

Иран немедленно откроет Ормузский пролив для всех коммерческих судов, в то время как США снимут свою морскую блокаду иранских портов. Снятие блокады США начнется сразу после подписания меморандума и будет завершено в течение 30 дней.

Финансовые вопросы:

  • США соглашаются не вводить никаких новых санкций против Ирана, пока не будет достигнуто окончательное соглашение.
  • После заключения окончательного соглашения все санкции США и ООН против Ирана будут отменены в соответствии с согласованным графиком.
  • США отменят нефтяные санкции против Ирана на определенный период, что позволит Тегерану продавать нефть и получать прибыль.
  • США соглашаются вернуть 25 миллиардов долларов замороженных активов Ирану, в частности путем прямых денежных переводов, сотрудничества между странами региона и предоставления финансовых кредитных линий.
  • Вашингтон в координации со своими региональными союзниками подготовит план реконструкции и развития Ирана, который будет обсужден и согласован с Тегераном в течение 60 дней.

Ядерные вопросы:

  • Тегеран соглашается не производить и не приобретать ядерное оружие.
  • До достижения окончательного соглашения Иран сохранит текущее состояние своей ядерной программы, воздерживаясь от дальнейшего обогащения урана и расширения своих ядерных объектов.
  • Соединенные Штаты соглашаются разрешить Ирану уменьшить свои запасы высокообогащенного урана на иранской территории в соответствии с будущим всеобъемлющим соглашением.
  • Ядерная программа Ирана, деятельность по обогащению урана, механизмы обращения с запасами высокообогащенного урана и другие вопросы будут обсуждены в течение 60 дней после подписания меморандума и рассмотрены в окончательном соглашении.

Читайте также: США и Иран сегодня подпишут соглашение дистанционно, — Axios

Что предшествовало?

  • Ранее Дональд Трамп заявил, что США и Иран 14 июня заключат мирное соглашение. По его словам, сразу после подписания Ормузский пролив будет открыт для всех.
  • "Завтра США и Иран подпишут мирное соглашение. Сразу после подписания Ормузский пролив будет открыт для всех", — заявил он.
  • Впрочем, Иран опроверг подписание соглашения с США в воскресенье.

Читайте также: США и Иран 14 июня подпишут мирное соглашение, — Трамп

Автор: 

Иран (2987) переговоры (5833) соглашение (1352) США (29559)
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Топ комментарии
+9
Схожу трумпа аятоли натянули по самі помідори
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14.06.2026 16:56 Ответить
+6
Це вже перемога? Чия? Судячи з того, що іран диктує умови, рудий плаває в лайні по шию.
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14.06.2026 17:03 Ответить
+4
Виглядає так , що цим парадом рудить кремлівський виродок ,
тоді як Ізраїль в глибокій дупі !!
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14.06.2026 16:53 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Заставь дурака Богу молиться, он хрустальный *** сломает.
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14.06.2026 16:48 Ответить
Вашингтон у координації зі своїми регіональними союзниками підготує план реконструкції та розвитку Ірану,

КВІР в курсі ?

.
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14.06.2026 16:51 Ответить
З упоротими аятолами можна розмовляти добрим словом і ракетними ударами
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14.06.2026 16:52 Ответить
Виглядає так , що цим парадом рудить кремлівський виродок ,
тоді як Ізраїль в глибокій дупі !!
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14.06.2026 16:53 Ответить
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14.06.2026 16:53 Ответить
Стісняюсь спитать: а дозвіл на знищення Ізраїлю Іран отримав?
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14.06.2026 16:55 Ответить
Схожу трумпа аятоли натянули по самі помідори
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14.06.2026 16:56 Ответить
"Ах, натягнуть міня нісложно!
Я сам натяґівацца рат!"
Трамп.
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14.06.2026 17:00 Ответить
Гарна назва - мемарандум 😁
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14.06.2026 17:36 Ответить
США скасують нафтові санкції проти Ірану на певний період, що дозволить Тегерану продавати нафту та отримувати прибуток.
Це дозволить Ірану скоріше зробити *****
та сканути її на Маролаго
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14.06.2026 17:02 Ответить
Це вже перемога? Чия? Судячи з того, що іран диктує умови, рудий плаває в лайні по шию.
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14.06.2026 17:03 Ответить
як це чия? знущаєтесь з самого великого перемовщіка світу, друга пуцина і лаурята футбольної премії. тут таке діло, коли навіть йому по самі помідори іран вставить, він скаже що переміг і зробив це засадження грейт у всьому світі
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14.06.2026 17:21 Ответить
Попав трамп у пекло і чорти проводять для нього екскурсію, щоб той вибрав собі муки. Побачивши стоячих по шию у лайні, з словами «це мені годиться» приєднався до них. І тут підійшов чорт- наглядач і наказав: «Кінець перекуру! Продовжуй присідання!»
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14.06.2026 18:04 Ответить
Схоже що свою поразку Трамп намагається представити перемогою.
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14.06.2026 17:06 Ответить
Там всё говорится про высокообогащённый уран, но ничего про плутоний который в основном и используется в современном ЯО. Методика получения плутония из низкообогащённого урана есть, удивлён, что Иран всё ещё этим не занялся
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14.06.2026 17:08 Ответить
Вашингтон в координации со своими региональными союзниками подготовит план реконструкции и развития Ирана
Источник: https://censor.net/ru/n4008283
Это конечно только декларация, но Израилю стоит напрячься. Как бы не пришлось победоносно восстанавливать Иран за свой счёт.
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14.06.2026 17:08 Ответить
Тегеран скаже ввечері що це брехня і фейк
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14.06.2026 17:11 Ответить
Чому? Цю пропозицію іран висунув дурному сонному Донні. Іран отримує все, і зняття санкцій і розмороження активів і безперешкодну торгівлю нафтою по всьому світу, а Тромб отримує в сраку пляшку і йде зі своїми авіаносцями додому зализувати рани і соплі, сподіваючись що може колись іран захоче з ним поговорити про ядерне роззброєння, чого звісно не буде
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14.06.2026 17:28 Ответить
Іран отримує все, і зняття санкцій і розмороження активів

США соглашаются вернуть 25 миллиардов долларов замороженных активов Ирану Источник: https://censor.net/ru/n4008283
Но дело видите ли в том, что непосредственно в США заморожено только 2 миллиарда.
Т.е Трамп порешал за всех держателей иранских средств?
А еще он порешал (обещал) что Украина оставляет Донбасс, а Бельгия возвращает российские деньги
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14.06.2026 17:52 Ответить
Српва в тому що старий шизоїд хворий на альцгеймер Тромб, не може давити ні на Сосію ні на аятол ні на китай. А от на слабких да ще й на своїх партнерів Тромб ще й як любить давити і погрожувати. Да і Європа з радістю захлопає в долоні що війна нарешті ''закінчилася'' і віддасть ірану всі активи і зніме санкції. Нажалпісля того як Тромб все просрав і був виїпаний аятолами в сраку перед всім світом, він тепер повернеться до тиску на Україну щоб капітулювала і Тромб міг сказати перед виборами що хоча б одну віну він ''закінчив''
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14.06.2026 17:57 Ответить
Зверніть увагу: це ще не остаточна угода, а лише меморандум; і ще одна важлива деталь: від іранської сторони. Тобто, не факт що з ним погоджується США; як мінімум - в остаточній угоді США проти багатьох пунктів буде проти. А це значить, що до остаточної угоди про мир між Іраном та США ще далеко-далеко...

Як максимум, тут йдеться про можливість перемир'я....

І ще прошу звернути увагу на прикладі війни між Іраном і США, як важко досягається перемир'я та остаточний мир між воюючими сторонами. Приміряйте цю ситуацію на війну касапів з нами та з Євросоюзом+НАТО... Не скоро буде перемиря'я...; а мир - хз.
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14.06.2026 17:16 Ответить
Виглядає як повна капітуляція Тромба. Це заради того щоб іран відкрив протоку яка до війни була відкритою, Тромб розпочав війну і тепер знімає з ірану всі санкції і розморожує всі гроші? Тромб нічого не попутав з своїх цілей? Наскільки пам'ятаю, Тромб думав що знищить режим аятол і буде сам торгувати іранською нафтою. А вийшло що аятоли нагнули Тромба до землі і вставили в сраку віника щоб він як півень ним підмітав своє лайно за собою
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14.06.2026 17:24 Ответить
60 днів, Карл!!! За цей час на лісапеді довколо світу можна проїхати... і ішаку може стати погано, або падішаху... а потім чергові два тижні, які тривають вже півтора року...
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14.06.2026 17:34 Ответить
Если вы не хотите костьми лечь. А ведь вы же не хотите? То за 60 дней вы доедете (от Киева) до Лиссабона. В среднем преодолевая 40-45 км в сутки.
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14.06.2026 18:01 Ответить
Вашингтон у координації зі своїми регіональними союзниками підготує план реконструкції та розвитку Ірану, який буде обговорено та узгоджено з Тегераном протягом 60 днів. США ЩЕ Й ЗАПЛАТЯТЬ РЕПАРАЦІЇ ІРАНУ...
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14.06.2026 17:38 Ответить
❗️Війна на Близькому Сході відновлюється сьогодні, прямо в день народження Трампа: Іран найближчими годинами (!) здійснить ракетний обстріл Ізраїлю - Тегеран заявив, що «немає сенсу продовжувати переговори з США»

Як стверджують, все починається по колу, бо Ізраїль атакував «Хезболлу» в Лівані напередодні анонсованої мирної угоди між США та Іраном. Нетаньягу стверджує, що це була відповідь на удари «Хезболли».
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14.06.2026 17:53 Ответить
Хм... Так до Трампа Ормузька протока і так була вільна.

Тобто, після стало гірше ніж було до.
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14.06.2026 18:01 Ответить
 
 