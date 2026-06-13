США и Иран 14 июня подпишут мирное соглашение, - Трамп
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США и Иран подпишут мирное соглашение в воскресенье, 14 июня. Также он заявил, что Ормузский пролив откроют сразу после подписания соглашения.
Об этом глава Белого дома написал в Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.
Трамп анонсировал сделку уже завтра
Трамп заявил, что предварительное соглашение США с Ираном, заключенное 44-м президентом США Бараком Обамой "было легким, прекрасным и беспрепятственным путем к созданию ядерного оружия, которое Иран мог бы получить еще шесть лет назад и уже давно бы применил".
"Мое соглашение с Ираном является его полной противоположностью - стена, обеспечивающая отсутствие ядерного оружия", - заявил глава США.
По его словам, Иран больше "не хочет иметь ядерного оружия" и, по соглашению, не будет покупать и не разрабатывать его.
"Соглашение планируется подписать завтра, и сразу после его подписания пролив Ормуз будет открыт для всех", - написал Трамп.
Он добавил, что нынешние отношения с Ираном "намного лучше, чем у предыдущих администраций".
Также Трамп заявил, что "в подходящее время, когда все успокоится, мы войдем и получим ядерную пыль, погребенную глубоко под мощными погруженными гранитными горами, благодаря нашим прекрасным бомбардировщикам B-2 и их блестящим пилотам, и уничтожим его, будь то в Иране или Соединенных Штатах".
"Мы с нетерпением ждем сотрудничества с Ираном и всем Ближним Востоком далеко в будущее. Надеемся, этот процесс пройдет быстро, легко и беспрепятственно. Если нет, у нас есть крайний вариант, который, надеемся, никогда больше не придется использовать", - добавил глава Белого дома.
Что предшествовало?
Напомним, что накануне премьер Пакистана Шахбаза Шариф заявлял, что финализация соглашения между Соединенными Штатами и Ираном ожидается в ближайшие 24 часа.
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Крім того, іранська сторона наполягає на збереженні права на збагачення урану в розведеному вигляді.
Документ має стати першим кроком (меморандумом про взаєморозуміння), який запровадить 60-денне припинення вогню для детальних технічних переговорів щодо іранської ядерної програми та скасування санкцій США.
CNN
А ще таке непахане поле миротворчості: хусити-бушмени, Малайзія-Марокко, Антарктида-Арктика, Берег Слонової кістки-Мис Доброї Надії, Мадагаскар-зоопарк, Холівуд-Болівуд...
Недопрацьовує руда мавпочка! Мабуть тому, що спить на засіданнях... А от як прокинеться та як накинеться, то всьо - капець усім війнам... Чи просто "усім"...
Тобто нічого ще не вирішено. Це його хатєлкі, як завжди. До речі, завтра воно святкує день народження, тож не дивно, що він таке написав. Хоче собі подаруночок отримати...
трумпф обісреться у памперс, чи без?