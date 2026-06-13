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Новости Переговоры США и Ирана
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США и Иран 14 июня подпишут мирное соглашение, - Трамп

трамп

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США и Иран подпишут мирное соглашение в воскресенье, 14 июня. Также он заявил, что Ормузский пролив откроют сразу после подписания соглашения.

Об этом глава Белого дома написал в Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

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Трамп анонсировал сделку уже завтра

Трамп заявил, что предварительное соглашение США с Ираном, заключенное 44-м президентом США Бараком Обамой "было легким, прекрасным и беспрепятственным путем к созданию ядерного оружия, которое Иран мог бы получить еще шесть лет назад и уже давно бы применил".

"Мое соглашение с Ираном является его полной противоположностью - стена, обеспечивающая отсутствие ядерного оружия", - заявил глава США.

По его словам, Иран больше "не хочет иметь ядерного оружия" и, по соглашению, не будет покупать и не разрабатывать его.

"Соглашение планируется подписать завтра, и сразу после его подписания пролив Ормуз будет открыт для всех", - написал Трамп.

Он добавил, что нынешние отношения с Ираном "намного лучше, чем у предыдущих администраций".

Также Трамп заявил, что "в подходящее время, когда все успокоится, мы войдем и получим ядерную пыль, погребенную глубоко под мощными погруженными гранитными горами, благодаря нашим прекрасным бомбардировщикам B-2 и их блестящим пилотам, и уничтожим его, будь то в Иране или Соединенных Штатах".

"Мы с нетерпением ждем сотрудничества с Ираном и всем Ближним Востоком далеко в будущее. Надеемся, этот процесс пройдет быстро, легко и беспрепятственно. Если нет, у нас есть крайний вариант, который, надеемся, никогда больше не придется использовать", - добавил глава Белого дома.

допис Трампа

Читайте також: Трамп заявив, що верховний лідер Ірану схвалив угоду зі США

Что предшествовало?

Напомним, что накануне премьер Пакистана Шахбаза Шариф заявлял, что финализация соглашения между Соединенными Штатами и Ираном ожидается в ближайшие 24 часа.

Автор: 

Иран (2982) соглашение (1348) США (29551) Трамп Дональд (8195)
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Топ комментарии
+6
Це вже яка по кількості угода з Іраном ?
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13.06.2026 20:18 Ответить
+4
Трамп оголосив, що США та Іран підпишуть мирну угоду в неділю, 14 червня 2026 року, що символічно збігається з його 80-м днем народження.
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13.06.2026 20:21 Ответить
+3
На своє день народження підтягнув. А полотенцеголові підірвали тунелі де знаходиться збагачений уран. Так, що буде підписувати рудий чортчка?
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13.06.2026 20:19 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Щось мені підказує,що підписання зірветься в останній момент....
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13.06.2026 20:18 Ответить
Ну типу Ірану якийсь один малесенький пунктик не сподобається
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13.06.2026 21:38 Ответить
" Моя угода з Іраном є її повною протилежністю - стіна, що забезпечує відсутність ядерної зброї" . трампон "красіво" включив задню. іран срати хотів на його "стіну". Поки чобіт американського солдата не топче всі ядерні об'єкти ірану, іран робив і буде робити все, що буде вважати за потрібне. А трампон буде розказувати всьому світу про його чергову велику "перемогу".
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13.06.2026 22:19 Ответить
Це вже яка по кількості угода з Іраном ?
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13.06.2026 20:18 Ответить
Це вже буде друга. Якщо читати кожну строку статтi…
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13.06.2026 21:46 Ответить
рік не вказано! )))
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13.06.2026 20:19 Ответить
На своє день народження підтягнув. А полотенцеголові підірвали тунелі де знаходиться збагачений уран. Так, що буде підписувати рудий чортчка?
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13.06.2026 20:19 Ответить
Трамп оголосив, що США та Іран підпишуть мирну угоду в неділю, 14 червня 2026 року, що символічно збігається з його 80-м днем народження.
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13.06.2026 20:21 Ответить
Хоча офіційний Тегеран підтверджує значний прогрес у перемовах, речник МЗС Ірану Есмаїл Бакаї публічно заперечив точну дату, зазначивши, що підписання меморандуму навряд чи відбудеться безпосередньо 14 червня, але можливе «найближчими днями».
Крім того, іранська сторона наполягає на збереженні права на збагачення урану в розведеному вигляді.
Документ має стати першим кроком (меморандумом про взаєморозуміння), який запровадить 60-денне припинення вогню для детальних технічних переговорів щодо іранської ядерної програми та скасування санкцій США.

CNN
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13.06.2026 20:23 Ответить
А Ізраїль,14 червня, "пальне" по Ірану і скаже, що це святковий салют.
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13.06.2026 20:37 Ответить
Як той - так зразу - ніхто в мене не вірив - Трамп
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13.06.2026 20:22 Ответить
Тромб, уй ти підпишеш.
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13.06.2026 20:23 Ответить
А які умови???
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13.06.2026 20:24 Ответить
за протоку бабло 50 на 50
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13.06.2026 21:08 Ответить
міжнародна політика завдяки трампу перевершила цирк Монті Пайтона.
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13.06.2026 20:26 Ответить
Найвеличніший незворушний у підписанні, очевидно,допоки лінія не перейде по Дніпру.
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13.06.2026 20:36 Ответить
Судячи з цієї заяви рудого клована, чекаємо на нові бомбардування Ірана.
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13.06.2026 20:50 Ответить
Псина, ты лучше объясни шо или кто заставил тебя разорвать соглашение с Ираном в 2018 году? Тогда так надо было х-лу.
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13.06.2026 20:53 Ответить
ну і де уран буде ?... ...
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13.06.2026 20:53 Ответить
в ракеті
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13.06.2026 21:10 Ответить
Коли ж тебе вже виженуть, дебіл.
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13.06.2026 21:05 Ответить
Наймиротворніша особина свіх часів і народів - трампон! Тільки з Іраном він майже 40 разів підписував мир! А ще з десяток завершених ним війн між Азербайджаном та Албанією, Ізраїлем та хезбалою, Пакистаном і Індією...
А ще таке непахане поле миротворчості: хусити-бушмени, Малайзія-Марокко, Антарктида-Арктика, Берег Слонової кістки-Мис Доброї Надії, Мадагаскар-зоопарк, Холівуд-Болівуд...
Недопрацьовує руда мавпочка! Мабуть тому, що спить на засіданнях... А от як прокинеться та як накинеться, то всьо - капець усім війнам... Чи просто "усім"...
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13.06.2026 21:42 Ответить
Сподіваємося, що цей процес пройде швидко, легко та без ускладнень. Якщо ж ні, у нас є крайній варіант, який, сподіваємося, більше ніколи не доведеться застосовувати!

Тобто нічого ще не вирішено. Це його хатєлкі, як завжди. До речі, завтра воно святкує день народження, тож не дивно, що він таке написав. Хоче собі подаруночок отримати...
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13.06.2026 22:02 Ответить
Или нет....)))
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13.06.2026 22:15 Ответить
Тобто "за 24 години".
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13.06.2026 22:21 Ответить
Ну подивимось... За попереднім досвідом ця "чудова думка" ще може змінитись мінімум тричі😂
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13.06.2026 22:22 Ответить
Тегеран вночі це спростує..
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13.06.2026 22:38 Ответить
А якщо не підпишуть?

трумпф обісреться у памперс, чи без?
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13.06.2026 22:52 Ответить
 
 