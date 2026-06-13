США и Иран 14 июня подпишут мирное соглашение, - Трамп

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США и Иран подпишут мирное соглашение в воскресенье, 14 июня. Также он заявил, что Ормузский пролив откроют сразу после подписания соглашения.

Об этом глава Белого дома написал в Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

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Трамп анонсировал сделку уже завтра

Трамп заявил, что предварительное соглашение США с Ираном, заключенное 44-м президентом США Бараком Обамой "было легким, прекрасным и беспрепятственным путем к созданию ядерного оружия, которое Иран мог бы получить еще шесть лет назад и уже давно бы применил".

"Мое соглашение с Ираном является его полной противоположностью - стена, обеспечивающая отсутствие ядерного оружия", - заявил глава США.

По его словам, Иран больше "не хочет иметь ядерного оружия" и, по соглашению, не будет покупать и не разрабатывать его.

"Соглашение планируется подписать завтра, и сразу после его подписания пролив Ормуз будет открыт для всех", - написал Трамп.

Он добавил, что нынешние отношения с Ираном "намного лучше, чем у предыдущих администраций".

Также Трамп заявил, что "в подходящее время, когда все успокоится, мы войдем и получим ядерную пыль, погребенную глубоко под мощными погруженными гранитными горами, благодаря нашим прекрасным бомбардировщикам B-2 и их блестящим пилотам, и уничтожим его, будь то в Иране или Соединенных Штатах".

"Мы с нетерпением ждем сотрудничества с Ираном и всем Ближним Востоком далеко в будущее. Надеемся, этот процесс пройдет быстро, легко и беспрепятственно. Если нет, у нас есть крайний вариант, который, надеемся, никогда больше не придется использовать", - добавил глава Белого дома.

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Что предшествовало?

Напомним, что накануне премьер Пакистана Шахбаза Шариф заявлял, что финализация соглашения между Соединенными Штатами и Ираном ожидается в ближайшие 24 часа.