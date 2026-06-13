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Новости Операция США против Ирана
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США и Иран могут подписать мирное соглашение в течение 24 часов, - премьер-министр Пакистана Шариф

соглашение между США и Ираном

По словам премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, заключение соглашения между Соединенными Штатами и Ираном ожидается в течение ближайших 24 часов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

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Заявление Шарифа

По словам Шарифа, Пакистан готовится к подписанию мирного соглашения в "электронном формате". На следующей неделе состоятся переговоры на техническом уровне.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что соглашение о прекращении войны уже близко. Основными целями США являются возобновление судоходства в Ормузском проливе и ограничение ядерной программы Ирана.

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Позиция Ирана 

Между тем Тегеран настаивает на сохранении определенного контроля над важным водным путем и получении немедленного доступа к своим замороженным активам, подчеркивая, что переговоры об обогащении урана должны проходить после подписания временного соглашения.

Высокопоставленный представитель администрации Трампа заявил в пятницу, 12 июня, что вероятность подписания мирного соглашения в ближайшее время составляет 80-85 %. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи подтвердил эти ожидания в выступлении, которое транслировало иранское телевидение в пятницу, добавив, что подписание может состояться в ближайшие дни.

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Позиция США

США рассчитывают, что соглашение гарантирует отсутствие ядерного оружия у Ирана, но позволит стране сохранить программу развития гражданской ядерной энергетики. Соглашение также обеспечит вывоз обогащенного урана из Ирана и прекращение блокады Ормузского пролива, заявил американский чиновник. В случае выполнения всех условий США смягчат санкции против Ирана и позволят стране реинтегрироваться в мировую экономику.

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что Тегеран все еще оценивает проект соглашения. По словам европейского чиновника, условия соглашения должен одобрить верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи.

Что предшествовало?

  • Ранее Шариф сообщил, что США и Иран согласовали окончательный текст мирного соглашения.

Автор: 

Иран (2982) Пакистан (176) соглашение (1348) США (29551)
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Топ комментарии
+6
ціна нафти пішла вниз )

зараз Іран скаже - це все неправда ..і ціна нафти піде вгору ))

потім трампон скаже - ми вже завтра підписуємо договір ..і ціна нафти пішла вниз ))

вниз-вгору-вниз-вгору...статки сім`ї трампона ростуть
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13.06.2026 16:04 Ответить
+5
Ніхто нічого не підпише. Йдуть *качалки* на біржі. Хтось заробляє мільярди.
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13.06.2026 16:08 Ответить
+3
Ну тут 50 на 50 ... або підпишуть або ні ... ну і далі теж 50 на 50 ... або дотримаються підписаного або ні
Думаю "шоу маст гоо он" і ніц з цього гешефту не буде 🤔
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13.06.2026 16:26 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Это збс. Если не подпишут- тоже збс(с этим збс согласен Израиль).
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13.06.2026 15:59 Ответить
Атаки всіх на всіх не припиняться після підписання мирної угоди, бо всіх все влаштовує і так!
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13.06.2026 16:22 Ответить
ціна нафти пішла вниз )

зараз Іран скаже - це все неправда ..і ціна нафти піде вгору ))

потім трампон скаже - ми вже завтра підписуємо договір ..і ціна нафти пішла вниз ))

вниз-вгору-вниз-вгору...статки сім`ї трампона ростуть
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13.06.2026 16:04 Ответить
Іран здувся?
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13.06.2026 16:06 Ответить
Сомнительно, шо КСИР сдуется. Примерно также, как "Талибан".
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13.06.2026 16:12 Ответить
Талібан тримається на опіумі а КСІР на нафті - Ормуз перекрили і це вдарило по економіці
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13.06.2026 16:18 Ответить
Обе организации держатся на религиозном фанатизме. Все остальные факторы вторичны.
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13.06.2026 16:20 Ответить
Фанатики фанатиками - але ж вони і 95 млн не можуть жити божим духом
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13.06.2026 16:26 Ответить
У Ирана(в отличии от Афганистана) есть могущественные заступники и друзья. Последние 47 лет им не привыкать.
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13.06.2026 16:30 Ответить
Будем побачити - але в мене чуйка шо аятоли зливають воду
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13.06.2026 16:41 Ответить
Ніхто нічого не підпише. Йдуть *качалки* на біржі. Хтось заробляє мільярди.
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13.06.2026 16:08 Ответить
Ще один гравець ротом на біржі. А на роялі чомусь ніхто не хоче.
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13.06.2026 16:09 Ответить
Так тегеран ввечері все спростує!
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13.06.2026 16:10 Ответить
...максимум- два тижня!
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13.06.2026 16:12 Ответить
Всесвітній цирк. Який нах#й "електррнний формат"? Куди котиться ця цивілізація?
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13.06.2026 16:20 Ответить
припинить так жартувати, я вже упісявся від сміху
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13.06.2026 16:25 Ответить
Ну тут 50 на 50 ... або підпишуть або ні ... ну і далі теж 50 на 50 ... або дотримаються підписаного або ні
Думаю "шоу маст гоо он" і ніц з цього гешефту не буде 🤔
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13.06.2026 16:26 Ответить
Нафта впаде.
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13.06.2026 16:35 Ответить
Иран обрушил тоннели ведущие к обогащенному урану и заминировал входы. CNN.
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13.06.2026 16:57 Ответить
набуя?)
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13.06.2026 17:02 Ответить
Постучали псину рыжую хером по лбу.)
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13.06.2026 17:17 Ответить
Щось там Іран знову напаскудив за годину до підписання, так що по мирній угоді все
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13.06.2026 17:08 Ответить
Бачу,Іран єдина в світі країна,що навчилась говорити з Трампом на його ж мові і чудово відчуває себе в ситуаціі.Це як два розумних чувака придуруючись дебілами ведуть перемовини...Треба сказати,що Іран тут виглядає симпатичніше.Хоча йому заваджає релігія,але допомогає східне лицемірство,Трампу ж взагалі нічого не заваджає прикидатись ідіотом,він навіть,здається перейшов ту лінію,після якої його важко буде називати розумним,далекоглядним та досвідченим політиком.
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13.06.2026 17:12 Ответить
Трамп вже зупинив війну в Україні за 24 години, так же й договір підпише. До цього 28 разів переміг Іран.
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13.06.2026 17:16 Ответить
У Трампа вже вся дупа в перемогах.
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13.06.2026 17:23 Ответить
Так у сухому залишку - Трамп і США у дупі...Натаньягу - хош попіарився перед відставкою....путлер радіє і чекає "вдячності" від Ірану у вигляді ракет та дронів...
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13.06.2026 17:34 Ответить
Знову перемови...Знову Трамп заробляє на інсайдах та заявах під вихідні ....Знову Світ у заручниках Ірану та раши....
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13.06.2026 17:40 Ответить
А як же із збагаченням ураном ? Про нього ніхто нічого не каже.
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13.06.2026 18:07 Ответить
 
 