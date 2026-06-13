США и Иран могут подписать мирное соглашение в течение 24 часов, - премьер-министр Пакистана Шариф

По словам премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, заключение соглашения между Соединенными Штатами и Ираном ожидается в течение ближайших 24 часов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

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Заявление Шарифа

По словам Шарифа, Пакистан готовится к подписанию мирного соглашения в "электронном формате". На следующей неделе состоятся переговоры на техническом уровне.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что соглашение о прекращении войны уже близко. Основными целями США являются возобновление судоходства в Ормузском проливе и ограничение ядерной программы Ирана.

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Позиция Ирана

Между тем Тегеран настаивает на сохранении определенного контроля над важным водным путем и получении немедленного доступа к своим замороженным активам, подчеркивая, что переговоры об обогащении урана должны проходить после подписания временного соглашения.

Высокопоставленный представитель администрации Трампа заявил в пятницу, 12 июня, что вероятность подписания мирного соглашения в ближайшее время составляет 80-85 %. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи подтвердил эти ожидания в выступлении, которое транслировало иранское телевидение в пятницу, добавив, что подписание может состояться в ближайшие дни.

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Позиция США

США рассчитывают, что соглашение гарантирует отсутствие ядерного оружия у Ирана, но позволит стране сохранить программу развития гражданской ядерной энергетики. Соглашение также обеспечит вывоз обогащенного урана из Ирана и прекращение блокады Ормузского пролива, заявил американский чиновник. В случае выполнения всех условий США смягчат санкции против Ирана и позволят стране реинтегрироваться в мировую экономику.

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что Тегеран все еще оценивает проект соглашения. По словам европейского чиновника, условия соглашения должен одобрить верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи.

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