РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12122 посетителя онлайн
Новости Ядерная программа Ирана Операция США против Ирана
1 747 12

Трамп заявил, что верховный лидер Ирана одобрил соглашение с США

Трамп высказался об Иране и ядерной программе Тегерана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран согласился отказаться от разработки ядерного оружия в рамках будущего соглашения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале CNN.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Соглашение без ядерного оружия

Трамп намекнул, что новый верховный лидер Иранаподдерживает договоренности. По его словам, Тегеран концептуально согласился допустить США к получению ядерных материалов и прекратить стремление к созданию ядерного оружия.

Он отметил, что после подписания соглашения США сразу прекратят блокаду. Американский президент также заявил о подготовке сильного меморандума о взаимопонимании, который пока носит концептуальный характер.

"У них не будет ядерного оружия, они согласились на это – его не будет. Они не будут покупать, не будут разрабатывать и никоим образом не будут создавать ядерное оружие", – сказал Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цены на нефть продолжили рост на фоне возобновления боевых действий на Ближнем Востоке

Переговоры и отмена ударов

Трамп добавил, что считает позицию иранских переговорщиков сильной и свидетельствующей об их заинтересованности в соглашении.

Ранее он сообщил, что отменил запланированные удары и бомбардировки Ирана после того, как переговоры были вынесены на самый высокий уровень руководства и получили одобрение.

По его словам, стороны уже достигли договоренностей по ключевым параметрам будущего соглашения.

"Я, как президент Соединенных Штатов Америки, отменил запланированные удары и бомбардировки Ирана сегодня вечером", - написал он.

Также Трамп сообщил, что США и Иран подпишут соглашение в ближайшие выходные в одной из стран Европы, правда, без его участия. 

Автор: 

Иран (2980) соглашение (1344) ядерное оружие (1468) Трамп Дональд (8192)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
скільки раз він вже таке оголошував? Я збився рахувати...
показать весь комментарий
12.06.2026 00:31 Ответить
+7
Та хай бреше як нічого більше не може - хоч ціну на нафту трохи зіб'є.
показать весь комментарий
12.06.2026 00:35 Ответить
+5
Знов за рибу гроші. Шахрай всіх часів і народів біржу кошмарить, сімʼя кишені набиває. Іран сидить під землею, вилазячи побомбити Ізраїль чи ще кого. Америка закінчує запаси ***********. Шоу маст гоу он!
показать весь комментарий
12.06.2026 00:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
скільки раз він вже таке оголошував? Я збився рахувати...
показать весь комментарий
12.06.2026 00:31 Ответить
Головне оголошувати коли у Ірані всі сплять.... бо як прокинуться може вийти "конфуз".... хоча Трампу не гідність плювати.
показать весь комментарий
12.06.2026 00:33 Ответить
Мабуть, в Тегерані "Нічна варта" все ж таки чатує:
"Тегеран спростував інформацію про фінальну угоду зі США" Джерело: https://censor.net/ua/n4007966
показать весь комментарий
12.06.2026 01:03 Ответить
Та хай бреше як нічого більше не може - хоч ціну на нафту трохи зіб'є.
показать весь комментарий
12.06.2026 00:35 Ответить
Бггг! Він Трампону сам це сказав з того світу?
показать весь комментарий
12.06.2026 00:44 Ответить
Знов за рибу гроші. Шахрай всіх часів і народів біржу кошмарить, сімʼя кишені набиває. Іран сидить під землею, вилазячи побомбити Ізраїль чи ще кого. Америка закінчує запаси ***********. Шоу маст гоу он!
показать весь комментарий
12.06.2026 00:44 Ответить
так впк выкатит счет на пополнее запасов пентагона, а лох избиратель все до цента заплатит, а по быдло-ньюз потом все раскажут про потужность и незламность.
показать весь комментарий
12.06.2026 02:38 Ответить
"Я, як Президент Сполучених Штатів Америки, скасував заплановані удари та бомбардування Ірану цього вечора"

Тримайте мене семеро! Був би я іранським міністром закордонних справ, то відповів би "а ми у відповідь скасували бомбардування Вашингтону".
показать весь комментарий
12.06.2026 00:45 Ответить
Бачили трохи пізніше новина, шо іран вже спростував цю руду заяву. Цирк на дроті, ***…
показать весь комментарий
12.06.2026 01:20 Ответить
Здається ми пропустили новину про призначення Трампом Вітька верховним лідером Ірану.
показать весь комментарий
12.06.2026 01:43 Ответить
Я тут трохи хочу спитати, а кого саме це руде бидло має на увазі, коли каже «лідер Ірану». Просто цікаво
показать весь комментарий
12.06.2026 02:06 Ответить
Трамп збирається платити Ірану репарації за нічим не спровокований напад, знищення частини економіки країни, загибель людей і вбивство релігійних, військових та політичних лідерів держави? Дії США є міждержавним тероризмом і ніяк інакше, згідно міжнародного права, напад США на Іран назвати не можна. США цим діями спаплюжили авторитет Америки. Якщо Трамп і його прибічники та радники уникнуть покарання авторитет буде остаточно знищено, бо далі США будуть сприймати як ********* - скаженна структура яка хизується військовою силою і покладається на "право сили". Світ почне протидіяти тираніям і розробляти асиметричні способи їх ослаблення з метою знищення.
показать весь комментарий
12.06.2026 02:33 Ответить
 
 