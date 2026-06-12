Трамп заявил, что верховный лидер Ирана одобрил соглашение с США
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран согласился отказаться от разработки ядерного оружия в рамках будущего соглашения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале CNN.
Соглашение без ядерного оружия
Трамп намекнул, что новый верховный лидер Иранаподдерживает договоренности. По его словам, Тегеран концептуально согласился допустить США к получению ядерных материалов и прекратить стремление к созданию ядерного оружия.
Он отметил, что после подписания соглашения США сразу прекратят блокаду. Американский президент также заявил о подготовке сильного меморандума о взаимопонимании, который пока носит концептуальный характер.
"У них не будет ядерного оружия, они согласились на это – его не будет. Они не будут покупать, не будут разрабатывать и никоим образом не будут создавать ядерное оружие", – сказал Трамп.
Переговоры и отмена ударов
Трамп добавил, что считает позицию иранских переговорщиков сильной и свидетельствующей об их заинтересованности в соглашении.
Ранее он сообщил, что отменил запланированные удары и бомбардировки Ирана после того, как переговоры были вынесены на самый высокий уровень руководства и получили одобрение.
По его словам, стороны уже достигли договоренностей по ключевым параметрам будущего соглашения.
"Я, как президент Соединенных Штатов Америки, отменил запланированные удары и бомбардировки Ирана сегодня вечером", - написал он.
Также Трамп сообщил, что США и Иран подпишут соглашение в ближайшие выходные в одной из стран Европы, правда, без его участия.
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"Тегеран спростував інформацію про фінальну угоду зі США" Джерело: https://censor.net/ua/n4007966
Тримайте мене семеро! Був би я іранським міністром закордонних справ, то відповів би "а ми у відповідь скасували бомбардування Вашингтону".