Трамп заявил, что верховный лидер Ирана одобрил соглашение с США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран согласился отказаться от разработки ядерного оружия в рамках будущего соглашения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале CNN.

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Соглашение без ядерного оружия

Трамп намекнул, что новый верховный лидер Иранаподдерживает договоренности. По его словам, Тегеран концептуально согласился допустить США к получению ядерных материалов и прекратить стремление к созданию ядерного оружия.

Он отметил, что после подписания соглашения США сразу прекратят блокаду. Американский президент также заявил о подготовке сильного меморандума о взаимопонимании, который пока носит концептуальный характер.

"У них не будет ядерного оружия, они согласились на это – его не будет. Они не будут покупать, не будут разрабатывать и никоим образом не будут создавать ядерное оружие", – сказал Трамп.

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Переговоры и отмена ударов

Трамп добавил, что считает позицию иранских переговорщиков сильной и свидетельствующей об их заинтересованности в соглашении.

Ранее он сообщил, что отменил запланированные удары и бомбардировки Ирана после того, как переговоры были вынесены на самый высокий уровень руководства и получили одобрение.

По его словам, стороны уже достигли договоренностей по ключевым параметрам будущего соглашения.

"Я, как президент Соединенных Штатов Америки, отменил запланированные удары и бомбардировки Ирана сегодня вечером", - написал он.

Также Трамп сообщил, что США и Иран подпишут соглашение в ближайшие выходные в одной из стран Европы, правда, без его участия.