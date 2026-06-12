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Новини Ядерна програма Ірану Операція США проти Ірану
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Трамп заявив, що верховний лідер Ірану схвалив угоду зі США

Трамп висловився про Іран і ядерну програму Тегерана

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран погодився відмовитися від розробки ядерної зброї в межах майбутньої угоди.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі CNN.

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Угода без ядерної зброї

Трамп натякнув, що новий верховний лідер Ірану підтримує домовленості. За його словами, Тегеран концептуально погодився допустити США до отримання ядерних матеріалів і припинити прагнення до створення ядерної зброї.

Він зазначив, що після підписання угоди США одразу припинять блокаду. Американський президент також заявив про підготовку сильного меморандуму про взаєморозуміння, який наразі має концептуальний характер.

"У них не буде ядерної зброї, вони погодилися на це – її не буде. Вони не купуватимуть, не розроблятимуть і жодним чином не створюватимуть ядерну зброю", – сказав Трамп.

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Переговори та скасування ударів

Трамп додав, що вважає позицію іранських переговорників сильною і такою, що свідчить про їхню зацікавленість в угоді.

Раніше він повідомив, що скасував заплановані удари та бомбардування Ірану після того, як переговори були винесені на найвищий рівень керівництва та отримали схвалення.

За його словами, сторони вже досягли домовленостей щодо ключових параметрів майбутньої угоди.

"Я, як Президент Сполучених Штатів Америки, скасував заплановані удари та бомбардування Ірану цього вечора", – написав він.

Також Трамп повідомив, що США та Іран підпишуть угоду найближчими вихідними в одній з країн Європи, щоправда без його участі. 

Автор: 

Іран (3490) угода (760) ядерна зброя (1295) Трамп Дональд (8926)
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скільки раз він вже таке оголошував? Я збився рахувати...
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12.06.2026 00:31 Відповісти
Головне оголошувати коли у Ірані всі сплять.... бо як прокинуться може вийти "конфуз".... хоча Трампу не гідність плювати.
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12.06.2026 00:33 Відповісти
Мабуть, в Тегерані "Нічна варта" все ж таки чатує:
"Тегеран спростував інформацію про фінальну угоду зі США" Джерело: https://censor.net/ua/n4007966
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12.06.2026 01:03 Відповісти
Та хай бреше як нічого більше не може - хоч ціну на нафту трохи зіб'є.
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12.06.2026 00:35 Відповісти
Бггг! Він Трампону сам це сказав з того світу?
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12.06.2026 00:44 Відповісти
Знов за рибу гроші. Шахрай всіх часів і народів біржу кошмарить, сімʼя кишені набиває. Іран сидить під землею, вилазячи побомбити Ізраїль чи ще кого. Америка закінчує запаси ***********. Шоу маст гоу он!
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12.06.2026 00:44 Відповісти
"Я, як Президент Сполучених Штатів Америки, скасував заплановані удари та бомбардування Ірану цього вечора"

Тримайте мене семеро! Був би я іранським міністром закордонних справ, то відповів би "а ми у відповідь скасували бомбардування Вашингтону".
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12.06.2026 00:45 Відповісти
 
 