Трамп заявив, що верховний лідер Ірану схвалив угоду зі США

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран погодився відмовитися від розробки ядерної зброї в межах майбутньої угоди.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі CNN.

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Угода без ядерної зброї

Трамп натякнув, що новий верховний лідер Ірану підтримує домовленості. За його словами, Тегеран концептуально погодився допустити США до отримання ядерних матеріалів і припинити прагнення до створення ядерної зброї.

Він зазначив, що після підписання угоди США одразу припинять блокаду. Американський президент також заявив про підготовку сильного меморандуму про взаєморозуміння, який наразі має концептуальний характер.

"У них не буде ядерної зброї, вони погодилися на це – її не буде. Вони не купуватимуть, не розроблятимуть і жодним чином не створюватимуть ядерну зброю", – сказав Трамп.

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Переговори та скасування ударів

Трамп додав, що вважає позицію іранських переговорників сильною і такою, що свідчить про їхню зацікавленість в угоді.

Раніше він повідомив, що скасував заплановані удари та бомбардування Ірану після того, як переговори були винесені на найвищий рівень керівництва та отримали схвалення.

За його словами, сторони вже досягли домовленостей щодо ключових параметрів майбутньої угоди.

"Я, як Президент Сполучених Штатів Америки, скасував заплановані удари та бомбардування Ірану цього вечора", – написав він.

Також Трамп повідомив, що США та Іран підпишуть угоду найближчими вихідними в одній з країн Європи, щоправда без його участі.