США та Іран підпишуть угоду найближчими вихідними в одній з країн Європи, - Трамп

Переговорний процес щодо Ірану перебуває на завершальному етапі, а підписання угоди може відбутися найближчим часом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у трансляції Білого дому в мережі YouTube.

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Фінальна стадія переговорів щодо Ірану

Трамп заявив, що робота над угодою майже завершена. За його словами, текст документів уже практично погоджений.

Він наголосив, що переговори просуваються швидко, а сторони зацікавлені у досягненні результату найближчим часом.

Можливе підписання та міжнародні контакти

Очільник США також повідомив, що підписання угоди може відбутися вже у вихідні в одній із країн Європи. Водночас він зазначив, що особисто не зможе бути присутнім на церемонії.

За його словами, участь у підписанні візьме віцепрезидент США Джей Ді Венс. Також президент США відзначив роль Туреччини у переговорному процесі та назвав її важливим учасником діалогу.

Окремо він згадав контакти з Пакистаном і підкреслив активність міжнародних переговорів. За словами Трампа, США продовжать діалог із партнерами, а ключові домовленості оголосять після підписання угоди.

Напередодні США завдали масованих авіаударів по Ірану. Метою військової операції став примус Тегерана до укладення мирної угоди.

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