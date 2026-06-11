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Новини Операція США проти Ірану
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США та Іран підпишуть угоду найближчими вихідними в одній з країн Європи, - Трамп

Трамп заявив що США та Іран підпишуть угоду

Переговорний процес щодо Ірану перебуває на завершальному етапі, а підписання угоди може відбутися найближчим часом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у трансляції Білого дому в мережі YouTube.

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Фінальна стадія переговорів щодо Ірану

Трамп заявив, що робота над угодою майже завершена. За його словами, текст документів уже практично погоджений.

Він наголосив, що переговори просуваються швидко, а сторони зацікавлені у досягненні результату найближчим часом.

Можливе підписання та міжнародні контакти

Очільник США також повідомив, що підписання угоди може відбутися вже у вихідні в одній із країн Європи. Водночас він зазначив, що особисто не зможе бути присутнім на церемонії.

За його словами, участь у підписанні візьме віцепрезидент США Джей Ді Венс. Також президент США відзначив роль Туреччини у переговорному процесі та назвав її важливим учасником діалогу.

Окремо він згадав контакти з Пакистаном і підкреслив активність міжнародних переговорів. За словами Трампа, США продовжать діалог із партнерами, а ключові домовленості оголосять після підписання угоди.

Напередодні США завдали масованих авіаударів по Ірану. Метою військової операції став примус Тегерана до укладення мирної угоди.

Також читайте: Трамп заявив про секретну операцію США в Ормузькій протоці

Автор: 

Іран (3490) угода (760) США (26726) Трамп Дональд (8926)
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Топ коментарі
+5
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11.06.2026 23:29 Відповісти
+4
ціни на нафту .. туди ..сюди ..трампон багатіє ))
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11.06.2026 23:19 Відповісти
+4
США та Іран підпишуть угоду найближчими вихідними в Будапешті?
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11.06.2026 23:22 Відповісти
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ціни на нафту .. туди ..сюди ..трампон багатіє ))
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11.06.2026 23:19 Відповісти
США та Іран підпишуть угоду найближчими вихідними в Будапешті?
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11.06.2026 23:22 Відповісти
То Донні ще не знає, що іранцям ті угоди до дупи. Не будуть вони дотримуватися ніяких домовленостей.
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11.06.2026 23:22 Відповісти
Ізраїль теж не буде дотримуватися ніяких домовленостей.
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11.06.2026 23:29 Відповісти
З ким?
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12.06.2026 00:01 Відповісти
З Йорданією дотримуються, з Єгиптом теж, з ОАЕ норм, з саудитами також.

А з терористами не домовляються - їх винищують.
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12.06.2026 00:03 Відповісти
іранцям ті угоди до дупи - та да. Але донні любить угоди. Він хоче підписати хоч якусь угоду. Не будему йому у цьому мішати...
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11.06.2026 23:39 Відповісти
Не буду здивований якщо щось підпишуть в цю неділю, бо в цей день 14.06.2026 Трамп буде святкувати свій ювілей йому виповнюється 80 років. А він любить всілякі подарунки. То мабуть угода і буде подарунком на ювілей.
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11.06.2026 23:28 Відповісти
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11.06.2026 23:29 Відповісти
Осталось подождать . Две , три недели.
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11.06.2026 23:39 Відповісти
Трампа конкретно на угоді заклинуло.
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11.06.2026 23:57 Відповісти
Шо, опять ? Це ж було вже... (с)
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12.06.2026 00:00 Відповісти
Якщо підпишуть то нафта вниз чи вверх?
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12.06.2026 00:17 Відповісти
На кожні вихідні дні Трамп "качає" бабло через фейкові заяви....В понеділок піде на нове коло....От же тварина
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12.06.2026 00:17 Відповісти
трампа у дитинстві , няня впустила головою об підлогу і не один раз... ...
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12.06.2026 00:40 Відповісти
 
 