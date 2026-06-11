США та Іран підпишуть угоду найближчими вихідними в одній з країн Європи, - Трамп
Переговорний процес щодо Ірану перебуває на завершальному етапі, а підписання угоди може відбутися найближчим часом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у трансляції Білого дому в мережі YouTube.
Фінальна стадія переговорів щодо Ірану
Трамп заявив, що робота над угодою майже завершена. За його словами, текст документів уже практично погоджений.
Він наголосив, що переговори просуваються швидко, а сторони зацікавлені у досягненні результату найближчим часом.
Можливе підписання та міжнародні контакти
Очільник США також повідомив, що підписання угоди може відбутися вже у вихідні в одній із країн Європи. Водночас він зазначив, що особисто не зможе бути присутнім на церемонії.
За його словами, участь у підписанні візьме віцепрезидент США Джей Ді Венс. Також президент США відзначив роль Туреччини у переговорному процесі та назвав її важливим учасником діалогу.
Окремо він згадав контакти з Пакистаном і підкреслив активність міжнародних переговорів. За словами Трампа, США продовжать діалог із партнерами, а ключові домовленості оголосять після підписання угоди.
Напередодні США завдали масованих авіаударів по Ірану. Метою військової операції став примус Тегерана до укладення мирної угоди.
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