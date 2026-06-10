Трамп заявив про секретну операцію США в Ормузькій протоці
Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові провели секретну операцію для безпечного проходу суден через Ормузьку протоку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його дописі в Truth Social.
Секретна місія для проходу танкерів
За словами американського глави, операцію доручили військовим минулого місяця. Її метою було супроводження нафтових танкерів та інших комерційних суден через протоку.
Він зазначив, що завдяки цим діям на світові ринки доставлено понад 100 мільйонів барелів нафти. Також протокою безпечно пройшли більш як 200 суден.
"Минулого місяця я доручив нашим чудовим американським збройним силам виконати секретну місію з підтримки нафтових танкерів та інших комерційних суден через Ормузьку протоку. Сьогодні я радий оголосити, що понад 100 мільйонів барелів нафти пройшли через протоку на відкритий ринок", – заявив він.
Контроль протоки і заява про Іран
Президент США наголосив, що ці результати стали можливими завдяки контролю Сполучених Штатів над Ормузькою протокою.
Також він заявив, що Іран втратив вплив у цьому регіоні.
"Їхні військові зазнали поразки, а їхня економіка втрачена. Для Ірану все скінчено!", – підкреслив Трамп.
Раніше Трамп попередив, що американські війська відновлять удари по Ірану через недостатній прогрес у переговорах щодо припинення війни.
- Уночі 10 червня збройні сили США розпочали серію ударів по Ірану у відповідь на інцидент зі збиттям американського гелікоптера Apache.
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І, відповідно, все обнуляється і все це припиняється.
Військова верхівка, яка сьогодні фактично керує Іраном - КСІР, вони в цілому готові вести військові дії практично нескінченно довго.
Чи черговий словесний понос найкращого *********** всіх часів і народів?
Побачимо завтра.
- іран не в курсі, що він давно програв і не може блокувати протоку ;
- кораблі в ормузькій протоці досі не в курсі, що вона давно відкрита ;
- світ не в курсі, що нафти багато .
вітькофф та зятькофф
таку секретну
що її ніхто не побачить
"Чому в слона очі червоні? Бо він в помідорах і ховається! Ти колись бачив слона в помідорах? Ні. От бачиш, як добре сховався.
(Насправді всі нафтові ф'ючерси скинуті на високій ціні, треба починати "ведмідіти")