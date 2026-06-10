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Новини Трамп про Іран Закриття Іраном Ормузької протоки
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Трамп заявив про секретну операцію США в Ормузькій протоці

комерційні судна у морському коридорі Ормузької протоки

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові провели секретну операцію для безпечного проходу суден через Ормузьку протоку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його дописі в Truth Social.

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Секретна місія для проходу танкерів

За словами американського глави, операцію доручили військовим минулого місяця. Її метою було супроводження нафтових танкерів та інших комерційних суден через протоку.

Він зазначив, що завдяки цим діям на світові ринки доставлено понад 100 мільйонів барелів нафти. Також протокою безпечно пройшли більш як 200 суден.

"Минулого місяця я доручив нашим чудовим американським збройним силам виконати секретну місію з підтримки нафтових танкерів та інших комерційних суден через Ормузьку протоку. Сьогодні я радий оголосити, що понад 100 мільйонів барелів нафти пройшли через протоку на відкритий ринок", – заявив він.

Також читайте: Іран збив американський гелікоптер Apache над Ормузькою протокою, США змушені відповісти, - Трамп

Контроль протоки і заява про Іран

Президент США наголосив, що ці результати стали можливими завдяки контролю Сполучених Штатів над Ормузькою протокою.

Також він заявив, що Іран втратив вплив у цьому регіоні.

"Їхні військові зазнали поразки, а їхня економіка втрачена. Для Ірану все скінчено!", – підкреслив Трамп.

Раніше Трамп попередив, що американські війська відновлять удари по Ірану через недостатній прогрес у переговорах щодо припинення війни.

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Автор: 

Іран (3483) США (26719) Трамп Дональд (8922) Ормузька протока (202)
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Топ коментарі
+3
Досвід ядерної угоди для Ірану показує, що можна сьогодні підписати угоду, а потім приходить інший президент або, можливо, навіть той самий, але бере і каже, що ми передумали.
І, відповідно, все обнуляється і все це припиняється.
Військова верхівка, яка сьогодні фактично керує Іраном - КСІР, вони в цілому готові вести військові дії практично нескінченно довго.
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10.06.2026 22:10 Відповісти
+3
Я лопатою Су34 збив. Три. Нє, чотири рази по три. Майжетрамп, але не доріс і ніколи не доросту.
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10.06.2026 22:12 Відповісти
+3
Щось це мені нагадує
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10.06.2026 22:20 Відповісти
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Іран здувся - потрібно добити аятол - Трамп
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10.06.2026 22:02 Відповісти
Я лопатою Су34 збив. Три. Нє, чотири рази по три. Майжетрамп, але не доріс і ніколи не доросту.
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10.06.2026 22:12 Відповісти
Досвід ядерної угоди для Ірану показує, що можна сьогодні підписати угоду, а потім приходить інший президент або, можливо, навіть той самий, але бере і каже, що ми передумали.
І, відповідно, все обнуляється і все це припиняється.
Військова верхівка, яка сьогодні фактично керує Іраном - КСІР, вони в цілому готові вести військові дії практично нескінченно довго.
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10.06.2026 22:10 Відповісти
В них необмежана влада(Вони розстріляли всіх найактивніших після того,як рудий вимикач цивілізацій публічно заявив,що ві а камін((
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10.06.2026 22:21 Відповісти
Ну нарешті! Тепер можна видихнути, протока знову вільна.
Чи черговий словесний понос найкращого *********** всіх часів і народів?
Побачимо завтра.
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10.06.2026 22:11 Відповісти
Смішно про секретність з першого слова ))"Заявив"))))
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10.06.2026 22:20 Відповісти
Увімкнув бульбулятора мабуть
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10.06.2026 23:22 Відповісти
Щось це мені нагадує
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10.06.2026 22:20 Відповісти
Зовсім , в рудого , дах потік ...🤯
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10.06.2026 22:22 Відповісти
Зеленський з єрмаком, теж, секретну операцію України зрадили, подзвонили про неї самозванному, щоб врятувати вагнерівців від покарання!!
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10.06.2026 23:01 Відповісти
настільки таємна, шо про неї треба всім розказати?
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10.06.2026 22:24 Відповісти
Якісь 3 місяці суцільних секретів:

- іран не в курсі, що він давно програв і не може блокувати протоку ;

- кораблі в ормузькій протоці досі не в курсі, що вона давно відкрита ;

- світ не в курсі, що нафти багато .
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10.06.2026 22:25 Відповісти
- і головне - Світ й досі ніяк не може зрозуміти на скільки йому повезло з Тромбом !
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10.06.2026 22:52 Відповісти
Хто небудь!!! Заберіть вже в діда косметичку з тоналкою
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10.06.2026 22:34 Відповісти
Це не тоналка, це наслідки зловживання солярієм. Мабуть хтось йому сказав, що засмаглим він виглядає крутішим, але білі круги, навколо очей, видяють в ньому звичайного довбня. )
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10.06.2026 22:50 Відповісти
Прекраснусекретну Апєрацію проведуть
вітькофф та зятькофф
таку секретну
що її ніхто не побачить
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10.06.2026 22:35 Відповісти
Операція була настільки секретною, що ніхто не помітив 100 млн. барелів нафти, які пропливали протокою на видноті супутників, літаків і просто спостерігачів з біноклями.
"Чому в слона очі червоні? Бо він в помідорах і ховається! Ти колись бачив слона в помідорах? Ні. От бачиш, як добре сховався.
(Насправді всі нафтові ф'ючерси скинуті на високій ціні, треба починати "ведмідіти")
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10.06.2026 22:48 Відповісти
 
 