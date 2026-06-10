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Новини Операція США проти Ірану
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США відновлять удари по Ірану, ми атакуватимемо "дуже жорстко", - Трамп

трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські війська відновлять удари по Ірану через недостатній прогрес у переговорах щодо припинення війни.

Його заяву цитує CNN, передає Цензор.НЕТ.

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Погроза Трампа

"Ми атакуватимемо їх, і атакуватимемо дуже жорстко. Ми відновимо бомбардування. Ми маємо на це право. Вони збили наш вертоліт", – заявив Трамп в Овальному кабінеті, маючи на увазі збиття Іраном американського вертольота Apache.

Він додав: "Ми вчора завдали їм сильного удару. Ми знову завдамо їм сильного удару сьогодні, на випадок, якщо ви це пропустите, якщо ви не ввімкнете телевізор, і подивимося, що буде з угодою".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Іран надто довго зволікав з переговорами про угоду, тепер їм доведеться заплатити, - Трамп

Угода з Тегераном зірвалася

Президент США відмовився виключити удари по цивільній інфраструктурі, зокрема електростанціях і мостах, висловлюючи розчарування тим, що Іран ще не підписав угоду.

"Ми були дуже близькі до угоди, але нас продовжують дурити. Вони продовжують грати з нами, як з дурнями, бо знаєте що? Вони мали справу з дуже дурними президентами Я мушу сказати, що мені соромно це казати, тут сиділи дуже дурні люди", - додав Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив про "повну перемогу" над Іраном найближчими тижнями

Що передувало?

  • Раніше американські ЗМІ повідомили, що поблизу Ормузької протоки розбився бойовий гелікоптер американської армії Apache.
  • Американська армія використовувала Apache для протидії в Ормузькій протоці, яку Іран закрив після початку війни зі США та Ізраїлем. Ці гелікоптери патрулювали протоку для стримування атак малих човнів та збивання дронів.

Втрата цього вертольота стала першою для США під час війни з Іраном. Загалом за час бойових дій від кінця лютого американська авіація зазнала низки втрат.

Уночі 10 червня збройні сили США розпочали серію ударів по Ірану у відповідь на інцидент зі збиттям американського гелікоптера Apache.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не гарантував, що воєн не буде. Навіщо б я тоді створював найсильнішу армію у світі? - Трамп

Автор: 

Іран (3483) США (26719) Трамп Дональд (8922)
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Топ коментарі
+7
"Окончатель воен" Серия 946. Продолжение следует.
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10.06.2026 21:45 Відповісти
+3
Іран завжди тримав США за дурнів - зі мною в них не вийде шутки шуткувати - Трамп
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10.06.2026 21:56 Відповісти
+3
Патріотив Ірану дупи почали вже взриватися 😂
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10.06.2026 22:43 Відповісти
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"Окончатель воен" Серия 946. Продолжение следует.
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10.06.2026 21:45 Відповісти
Їбанько
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10.06.2026 21:48 Відповісти
А координати та час удару рижий підофіл комусь крім путіна повідомить?
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10.06.2026 21:52 Відповісти
Такого ****** там ще не було!
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10.06.2026 21:54 Відповісти
Іран завжди тримав США за дурнів - зі мною в них не вийде шутки шуткувати - Трамп
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10.06.2026 21:56 Відповісти
Я мушу сказати, що мені соромно це казати, тут сиділи дуже дурні люди", - додав Трамп. Джерело: https://censor.net/ua/n4007768
Найбільшим дурнем був попередник Байдена
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10.06.2026 21:56 Відповісти
ні, наступник ще дурніший, бо альцгеймер в союзі з деменцією нікого не щадить!😡
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10.06.2026 22:06 Відповісти
Как в старом анекдоте про рыбака. Если у трампона утром лежит налево, то он бомбит Иран. Если лежит направо, то мирится с Ираном. А если стоИт, то на хрена ему тот Иран??? Хотя чему там уже стоять?
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10.06.2026 21:59 Відповісти
Рыжая псина- х-ловский посланец мира
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10.06.2026 22:11 Відповісти
як не дивно, але дурка рудого рятує світ від серйозної катастрофи, бо до нього був лише один неадекват - путлєр, який кричав - дєржітє меня сємєро, а то всєх порву, а тут прийшов клоун, який кричить - дєржітє мєня хоть всє, а я вас все рівно всіх повбиваю, але получу Нобєлєвку за мир. і придурошний путлєр напрягся, бо отримати в бубєн не хочеться, бо знає, що у рудого є чим лупанути. і поки ці два придурошні водили хороводи Хто на свєтє всех сільнєє?, українці видумали дрони і закошмарили орків від моря до моря!
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10.06.2026 22:14 Відповісти
Куйбишевський НПЗ зупинив роботу - треба ж допомогти другу володє.
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10.06.2026 22:17 Відповісти
Патріотив Ірану дупи почали вже взриватися 😂
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10.06.2026 22:43 Відповісти
Мабуть вже варто прибрати з новинних стрічок, що там бовкнув Трамп в черговий раз, бо це лише залишає вуглецевий слід огидний післясмак.
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10.06.2026 23:13 Відповісти
Якби менше ****** і більше бомбив, то може не треба було б і незрозумілі угоди укладати.

Собаці рубають хвіст один раз.
А не надріжуть і починають обговорювати, що робити далі.
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10.06.2026 23:15 Відповісти
 
 