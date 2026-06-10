США відновлять удари по Ірану, ми атакуватимемо "дуже жорстко", - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські війська відновлять удари по Ірану через недостатній прогрес у переговорах щодо припинення війни.

Його заяву цитує CNN, передає Цензор.НЕТ.

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Погроза Трампа

"Ми атакуватимемо їх, і атакуватимемо дуже жорстко. Ми відновимо бомбардування. Ми маємо на це право. Вони збили наш вертоліт", – заявив Трамп в Овальному кабінеті, маючи на увазі збиття Іраном американського вертольота Apache.

Він додав: "Ми вчора завдали їм сильного удару. Ми знову завдамо їм сильного удару сьогодні, на випадок, якщо ви це пропустите, якщо ви не ввімкнете телевізор, і подивимося, що буде з угодою".

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Угода з Тегераном зірвалася

Президент США відмовився виключити удари по цивільній інфраструктурі, зокрема електростанціях і мостах, висловлюючи розчарування тим, що Іран ще не підписав угоду.

"Ми були дуже близькі до угоди, але нас продовжують дурити. Вони продовжують грати з нами, як з дурнями, бо знаєте що? Вони мали справу з дуже дурними президентами Я мушу сказати, що мені соромно це казати, тут сиділи дуже дурні люди", - додав Трамп.

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Що передувало?

Раніше американські ЗМІ повідомили, що поблизу Ормузької протоки розбився бойовий гелікоптер американської армії Apache.

Американська армія використовувала Apache для протидії в Ормузькій протоці, яку Іран закрив після початку війни зі США та Ізраїлем. Ці гелікоптери патрулювали протоку для стримування атак малих човнів та збивання дронів.

Втрата цього вертольота стала першою для США під час війни з Іраном. Загалом за час бойових дій від кінця лютого американська авіація зазнала низки втрат.

Уночі 10 червня збройні сили США розпочали серію ударів по Ірану у відповідь на інцидент зі збиттям американського гелікоптера Apache.

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