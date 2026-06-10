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Новости Операция США против Ирана
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США возобновят удары по Ирану, мы будем атаковать "очень жестко", - Трамп

трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска возобновят удары по Ирану из-за недостаточного прогресса в переговорах о прекращении войны.

Его заявление цитирует CNN, передает Цензор.НЕТ.

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Угроза Трампа

"Мы будем атаковать их, и будем атаковать очень жестко. Мы возобновим бомбардировки. У нас есть на это право. Они сбили наш вертолет", - заявил Трамп в Овальном кабинете, имея в виду сбитый Ираном американский вертолет Apache.

Он добавил: "Мы вчера нанесли им сильный удар. Мы снова нанесем им сильный удар сегодня, на случай, если вы это пропустите, если вы не включите телевизор, и посмотрим, что будет с соглашением".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Иран слишком долго тянул с переговорами по соглашению, теперь им придется заплатить, - Трамп

Соглашение с Тегераном сорвалось

Президент США отказался исключить удары по гражданской инфраструктуре, в частности  - по электростанциям и мостам, выражая разочарование тем, что Иран еще не подписал соглашение.

"Мы были очень близки к соглашению, но нас продолжают обманывать. Они продолжают играть с нами, как с дураками, потому что знаете что? Им приходилось иметь дело с очень глупыми президентами. Я должен сказать, что мне стыдно это говорить, но здесь сидели очень глупые люди", - добавил Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил о "полной победе" над Ираном в ближайшие недели

Что предшествовало?

  • Ранее американские СМИ сообщили, что вблизи Ормузского пролива разбился боевой вертолет американской армии Apache.
  • Американская армия использовала Apache для противодействия в Ормузском проливе, который Иран закрыл после начала войны с США и Израилем. Эти вертолеты патрулировали пролив для сдерживания атак малых судов и сбивания дронов.

Потеря этого вертолета стала первой для США во время войны с Ираном. В целом за время боевых действий с конца февраля американская авиация понесла ряд потерь.

Ночью 10 июня вооруженные силы США начали серию ударов по Ирану в ответ на инцидент со сбиванием американского вертолета Apache.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не гарантировал, что войн не будет. Зачем бы я тогда создавал самую сильную армию в мире? - Трамп

Автор: 

Иран (2972) США (29534) Трамп Дональд (8186)
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Топ комментарии
+7
"Окончатель воен" Серия 946. Продолжение следует.
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10.06.2026 21:45 Ответить
+3
Іран завжди тримав США за дурнів - зі мною в них не вийде шутки шуткувати - Трамп
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10.06.2026 21:56 Ответить
+3
Патріотив Ірану дупи почали вже взриватися 😂
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10.06.2026 22:43 Ответить
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"Окончатель воен" Серия 946. Продолжение следует.
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10.06.2026 21:45 Ответить
Їбанько
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10.06.2026 21:48 Ответить
А координати та час удару рижий підофіл комусь крім путіна повідомить?
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10.06.2026 21:52 Ответить
Такого ****** там ще не було!
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10.06.2026 21:54 Ответить
Іран завжди тримав США за дурнів - зі мною в них не вийде шутки шуткувати - Трамп
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10.06.2026 21:56 Ответить
Я мушу сказати, що мені соромно це казати, тут сиділи дуже дурні люди", - додав Трамп. Джерело: https://censor.net/ua/n4007768
Найбільшим дурнем був попередник Байдена
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10.06.2026 21:56 Ответить
ні, наступник ще дурніший, бо альцгеймер в союзі з деменцією нікого не щадить!😡
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10.06.2026 22:06 Ответить
Как в старом анекдоте про рыбака. Если у трампона утром лежит налево, то он бомбит Иран. Если лежит направо, то мирится с Ираном. А если стоИт, то на хрена ему тот Иран??? Хотя чему там уже стоять?
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10.06.2026 21:59 Ответить
Рыжая псина- х-ловский посланец мира
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10.06.2026 22:11 Ответить
як не дивно, але дурка рудого рятує світ від серйозної катастрофи, бо до нього був лише один неадекват - путлєр, який кричав - дєржітє меня сємєро, а то всєх порву, а тут прийшов клоун, який кричить - дєржітє мєня хоть всє, а я вас все рівно всіх повбиваю, але получу Нобєлєвку за мир. і придурошний путлєр напрягся, бо отримати в бубєн не хочеться, бо знає, що у рудого є чим лупанути. і поки ці два придурошні водили хороводи Хто на свєтє всех сільнєє?, українці видумали дрони і закошмарили орків від моря до моря!
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10.06.2026 22:14 Ответить
Куйбишевський НПЗ зупинив роботу - треба ж допомогти другу володє.
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10.06.2026 22:17 Ответить
Патріотив Ірану дупи почали вже взриватися 😂
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10.06.2026 22:43 Ответить
Мабуть вже варто прибрати з новинних стрічок, що там бовкнув Трамп в черговий раз, бо це лише залишає вуглецевий слід огидний післясмак.
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10.06.2026 23:13 Ответить
Якби менше ****** і більше бомбив, то може не треба було б і незрозумілі угоди укладати.

Собаці рубають хвіст один раз.
А не надріжуть і починають обговорювати, що робити далі.
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10.06.2026 23:15 Ответить
 
 