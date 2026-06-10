США возобновят удары по Ирану, мы будем атаковать "очень жестко", - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска возобновят удары по Ирану из-за недостаточного прогресса в переговорах о прекращении войны.

Его заявление цитирует CNN, передает Цензор.НЕТ.

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Угроза Трампа

"Мы будем атаковать их, и будем атаковать очень жестко. Мы возобновим бомбардировки. У нас есть на это право. Они сбили наш вертолет", - заявил Трамп в Овальном кабинете, имея в виду сбитый Ираном американский вертолет Apache.

Он добавил: "Мы вчера нанесли им сильный удар. Мы снова нанесем им сильный удар сегодня, на случай, если вы это пропустите, если вы не включите телевизор, и посмотрим, что будет с соглашением".

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Соглашение с Тегераном сорвалось

Президент США отказался исключить удары по гражданской инфраструктуре, в частности - по электростанциям и мостам, выражая разочарование тем, что Иран еще не подписал соглашение.

"Мы были очень близки к соглашению, но нас продолжают обманывать. Они продолжают играть с нами, как с дураками, потому что знаете что? Им приходилось иметь дело с очень глупыми президентами. Я должен сказать, что мне стыдно это говорить, но здесь сидели очень глупые люди", - добавил Трамп.

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Что предшествовало?

Ранее американские СМИ сообщили, что вблизи Ормузского пролива разбился боевой вертолет американской армии Apache.

Американская армия использовала Apache для противодействия в Ормузском проливе, который Иран закрыл после начала войны с США и Израилем. Эти вертолеты патрулировали пролив для сдерживания атак малых судов и сбивания дронов.

Потеря этого вертолета стала первой для США во время войны с Ираном. В целом за время боевых действий с конца февраля американская авиация понесла ряд потерь.

Ночью 10 июня вооруженные силы США начали серию ударов по Ирану в ответ на инцидент со сбиванием американского вертолета Apache.

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