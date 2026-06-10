США атакуют Иран в ответ на сбитый вертолет

Вооруженные силы США начали серию ударов по Ирану в ответ на инцидент со сбиванием американского вертолета Apache.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

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Операция США после инцидента с Apache

В CENTCOM отметили, что операция стартовала в 17:00 по восточноамериканскому времени (полночь по Киеву) в соответствии с распоряжением президента Дональда Трампа.

По словам американских военных, удары являются ответом на инцидент с вертолетом.

"Миссия является соразмерным ответом на неоправданную иранскую агрессию", - заявили в Центральном командовании США.

По данным CBS News, американский вертолет был поражен иранским беспилотником "Шахед".

Также отмечалось, что экипаж удалось спасти в ходе спасательной операции с участием надводного беспилотника ВМС США.

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