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Новости Операция США против Ирана
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США атакуют Иран в ответ на сбитый вертолет

США атакуют Иран

Вооруженные силы США начали серию ударов по Ирану в ответ на инцидент со сбиванием американского вертолета Apache.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

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Операция США после инцидента с Apache

В CENTCOM отметили, что операция стартовала в 17:00 по восточноамериканскому времени (полночь по Киеву) в соответствии с распоряжением президента Дональда Трампа.

По словам американских военных, удары являются ответом на инцидент с вертолетом.

"Миссия является соразмерным ответом на неоправданную иранскую агрессию", - заявили в Центральном командовании США.

По данным CBS News, американский вертолет был поражен иранским беспилотником "Шахед".

Также отмечалось, что экипаж удалось спасти в ходе спасательной операции с участием надводного беспилотника ВМС США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил о "полной победе" над Ираном в ближайшие недели

Автор: 

Иран (2972) США (29534)
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Топ комментарии
+12
Скоріше за все це "Моссад" працює.
Натаньяху потрібна війна.
Це Роман з Мозиря прогнувся.
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10.06.2026 01:31 Ответить
+6
Ай яй яй ! І США проти трампа . А така гарна угода могла бути . Мабудь , колись .
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10.06.2026 01:21 Ответить
+5
У "Моссада" є багато агентів в Ірані. "Моссад" міг бути причасним да збиття американського гелікоптера Апаче.

Натаньяху потрібна війна.

Спецслужба «Моссад» має розгалужену мережу інформаторів та оперативників в Ірані, що підтверджується минулими складними операціями, такими як викрадення ядерного архіву Тегерана або диверсії на військових об'єктах.

Tривала війна допомагає Нетаньяху утримувати владу та відтерміновувати судові процеси проти нього.
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10.06.2026 03:59 Ответить
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Ай яй яй ! І США проти трампа . А така гарна угода могла бути . Мабудь , колись .
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10.06.2026 01:21 Ответить
Так, колись буде. Коли президентом СШТ стане Трамп.
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10.06.2026 06:30 Ответить
Можливо це путлер наказав збити гелікоптер і завтра буде підраховувати надприбутки з нафти.
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10.06.2026 01:22 Ответить
Скоріше за все це "Моссад" працює.
Натаньяху потрібна війна.
Це Роман з Мозиря прогнувся.
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10.06.2026 01:31 Ответить
Ізраїльську спецслужбу "Моссад" вперше очолив виходець з однієї з республік колишнього СРСР: її новим директором призначений репатріант із Білорусі, генерал-майор Роман Гофман. Церемонія передачі повноважень відбулася у вівторок, 2 червня 2026.

Уродженець білоруського Мозиря Роман Гофман репатріювався до Ізраїлю в 1990 році. Він навчався у військовому інтернаті, військову кар'єру розпочав у танкових військах. У 2019 році отримав звання бригадного генерала, під час нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року був поранений. Посаду військового секретаря Нетаньяху обіймав з 2024 року.
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10.06.2026 01:32 Ответить
У "Моссада" є багато агентів в Ірані. "Моссад" міг бути причасним да збиття американського гелікоптера Апаче.

Натаньяху потрібна війна.

Спецслужба «Моссад» має розгалужену мережу інформаторів та оперативників в Ірані, що підтверджується минулими складними операціями, такими як викрадення ядерного архіву Тегерана або диверсії на військових об'єктах.

Tривала війна допомагає Нетаньяху утримувати владу та відтерміновувати судові процеси проти нього.
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10.06.2026 03:59 Ответить
Щось ти мені нагадуєш кацапів: "Україна навмисно запустила дрони по Латвії, Румунії, Молдові, Фінляндії та Польщі, щоб втягнути їх в війну."
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10.06.2026 07:22 Ответить
а ти кого нагадуєш, коли віриш що шахедом можна апача збити?
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10.06.2026 08:06 Ответить
Надприбутки при палаючих терміналах не сильно порахуєш.
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10.06.2026 03:17 Ответить
не путлєр а бібітлєр. я ще вчора дивувався, як це шахедом умудрились бойовий вертоліт збити. а то моссад постарався. щоб сша не злились.
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10.06.2026 08:05 Ответить
от рудий пройдисвіт, вчора заспокоював Ізраїль щоб не бомбили Іран у відповідь на ракетні удари, а сьогодні сам бомбить
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10.06.2026 01:37 Ответить
Значить, вже накупив дешевих нафтових ф'ючерсів, прийшов час "бичити".
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10.06.2026 06:32 Ответить
Вже десь 3,5 місяці триває. Здається на початку хтось казав "та, щоб москалям компенсувати дефіцит бюджету, все це має з рік тривати, а воно за кілька тижнів закінчиться". Ну ну.
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10.06.2026 01:54 Ответить
Так угода же скоро! Яке бамбіть?
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10.06.2026 02:10 Ответить
Своєчасна "бамбьошка" пришвидшує наближення угоди.
Трамп.
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10.06.2026 06:34 Ответить
Хтось вірить що шлюхедом можна збити апач?
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10.06.2026 02:18 Ответить
Прикрутили повітря-повітря з термонаведенням тай і все. Наш гелікоптер так збили кілька місяців тому.
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10.06.2026 02:36 Ответить
Там нічого не сказано про ракети 'повітря-повітря'
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10.06.2026 03:15 Ответить
Щось мені здається, що оте "збиття" - тільки привід... "Шахеди" не "заточені" під "повітряний бій". Це все одно, що посилать "Ланкастер" на відбиття атаки "Мессершмітів-109".
"Шахед" - це "бомбардувальник"... Ну, максимум - "штурмовик"... Але не "винищувач"... Скоріш всього, американці вирішили скопіювать наш досвід, і послали "Апач" на перехват "шахедів". При влучанні у БЧ "Шахеда" стався вибух. Екіпаж "Апача" не встиг ухилиться... Таке бувало, з нашими хлопцями, вже не раз...
Саме цей варіант найбільш прийнятний...
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10.06.2026 07:22 Ответить
Вірю , бо вертоліт може утримати ураження від близького вибуху шахеда , або від зіткнення з ним . На жаль , такий випадок стався у нас , Царство Небесне загиблому екіпажу........
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10.06.2026 04:16 Ответить
Системи навігації апачу виключають таке
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10.06.2026 04:30 Ответить
так, можно. Швидкість шахеда з ТРД перевищує швидкість "апача", тому при керуванні дроном оператором це цілком вірогідно.
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10.06.2026 05:45 Ответить
Клоунада какая-то...
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10.06.2026 02:38 Ответить
"Через тиждень буде угода. Це перемога США" -трамп.
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10.06.2026 03:14 Ответить
Перемоги Трампа не залежать від наявності чи відсутності якихось там угод. Перемоги окремо, а угоди окремо.
Трамп.
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10.06.2026 06:36 Ответить
Та так, вся міжнародна політика, дипломатія полетіла к *уям. Мудрі наріди понавибирали у президенти арлекінів - ті у свою чергу замінили професійних дипломатів різними вітьковими, стефанішиними і іншими корабельними соснами обидвох статей - і маємо те, що маємо. Зате точно не скучно. Ось на рахуник "хоть паржом" - то тут, не впевнений.
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10.06.2026 07:10 Ответить
У гелікоптер влучив шахед? Краще б написали, що банка з огірками.
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10.06.2026 07:26 Ответить
И все так вовремя. Почти как у нас. Только затухает. ****, иди сюда, давай дальше)
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10.06.2026 07:31 Ответить
Куйло теж після кожного обстрілу про "отвєткі" розповідає.
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10.06.2026 08:12 Ответить
Наконец-то мистера Трампа разбудили от спячки крики американских солдат из падающего вертолета,удар по друзякам путина был хоть достойным или так себе?
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10.06.2026 08:34 Ответить
 
 