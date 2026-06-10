США атакуют Иран в ответ на сбитый вертолет
Вооруженные силы США начали серию ударов по Ирану в ответ на инцидент со сбиванием американского вертолета Apache.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM).
Операция США после инцидента с Apache
В CENTCOM отметили, что операция стартовала в 17:00 по восточноамериканскому времени (полночь по Киеву) в соответствии с распоряжением президента Дональда Трампа.
По словам американских военных, удары являются ответом на инцидент с вертолетом.
"Миссия является соразмерным ответом на неоправданную иранскую агрессию", - заявили в Центральном командовании США.
По данным CBS News, американский вертолет был поражен иранским беспилотником "Шахед".
Также отмечалось, что экипаж удалось спасти в ходе спасательной операции с участием надводного беспилотника ВМС США.
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Натаньяху потрібна війна.
Це Роман з Мозиря прогнувся.
Уродженець білоруського Мозиря Роман Гофман репатріювався до Ізраїлю в 1990 році. Він навчався у військовому інтернаті, військову кар'єру розпочав у танкових військах. У 2019 році отримав звання бригадного генерала, під час нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року був поранений. Посаду військового секретаря Нетаньяху обіймав з 2024 року.
Натаньяху потрібна війна.
Спецслужба «Моссад» має розгалужену мережу інформаторів та оперативників в Ірані, що підтверджується минулими складними операціями, такими як викрадення ядерного архіву Тегерана або диверсії на військових об'єктах.
Tривала війна допомагає Нетаньяху утримувати владу та відтерміновувати судові процеси проти нього.
Трамп.
"Шахед" - це "бомбардувальник"... Ну, максимум - "штурмовик"... Але не "винищувач"... Скоріш всього, американці вирішили скопіювать наш досвід, і послали "Апач" на перехват "шахедів". При влучанні у БЧ "Шахеда" стався вибух. Екіпаж "Апача" не встиг ухилиться... Таке бувало, з нашими хлопцями, вже не раз...
Саме цей варіант найбільш прийнятний...
Трамп.