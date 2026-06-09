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Новости Операция США против Ирана
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Трамп заявил о "полной победе" над Ираном в ближайшие недели

Трамп предсказал скорое завершение противостояния с Ираном

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты в скором времени смогут объявить о "полной победе" над Ираном. По его словам, это может произойти уже в течение ближайших двух недель.

Как сообщаетЦензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.

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Трамп утверждает, что Иран демонстрирует готовность пойти на существенные уступки, в частности отказаться от создания ядерного оружия.

"Сейчас мы ведем переговоры, и они хотят заключить очень выгодную сделку. Они готовы отдать нам все, они готовы отказаться от ядерного оружия", - заявил американский президент.

Он также выразил уверенность в скором завершении противостояния в пользу Вашингтона.

"Я думаю, что мы выиграем эту битву... Это будет полная победа, это произойдет очень скоро, и цены на нефть резко упадут", - сказал Трамп.

В то же время CNN напоминает, что президент США уже неоднократно использовал формулировку о "двух неделях", прогнозируя быстрый прорыв в международных вопросах.

Почему соглашение до сих пор не заключено

Во время программы "Meet the Press" Трампа спросили, почему Иран до сих пор не согласился на договоренности, если, по его словам, так стремится заключить соглашение.

"Потому что они сильны. Они горды. Есть вещи, которые они никогда не думали, что будут делать, но им придется это сделать. У них нет выбора. И это займет немного времени", – ответил глава Белого дома.

По данным СМИ, перемирие между сторонами, объявленное 7 апреля, изначально должно было действовать в течение двух недель, чтобы создать условия для достижения договоренностей о прекращении войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я не гарантировал, что войн не будет. Зачем бы я тогда создавал самую сильную армию в мире? – Трамп

Автор: 

Иран (2969) США (29530) Трамп Дональд (8182)
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Топ комментарии
+11
Чергові "24 години"?
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09.06.2026 07:15 Ответить
+11
Дід знову переміг
Хтось рахує його перемоги?
Біографи, історики... Для некрологу, наприклад
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09.06.2026 07:34 Ответить
+8
Він мабуть думає що ві попередні "перемоги" над іраном вже забуті🤣🤔
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09.06.2026 07:20 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Чергові "24 години"?
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09.06.2026 07:15 Ответить
Дід знову переміг
Хтось рахує його перемоги?
Біографи, історики... Для некрологу, наприклад
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09.06.2026 07:34 Ответить
Поки що трампівські "перемоги" занотовує психіатр.
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09.06.2026 07:48 Ответить
Його перемоги рахує біржа, і поки фінансовий баланс на його користь 💲
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09.06.2026 08:52 Ответить
"Я думаю, що ми виграємо цю битву... Це буде повна перемога, це станеться дуже скоро...
думки рудого імбецила мають право озвучувати тільки психіатри, і то, тільки для внутрішнього спілкування в психлікарні!
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09.06.2026 10:05 Ответить
"Чергова перемога"... Це вже яка за рахунком?
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09.06.2026 07:15 Ответить
То були невеликі перемоги, часткові, локальні, а ця вже буде повна, тотальна )))
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09.06.2026 07:30 Ответить
На кілька днів/тижнів.
А потім знову - рішучі переговори, прекрасні угоди...
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09.06.2026 08:43 Ответить
Що, знову?🤦
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09.06.2026 07:17 Ответить
Він мабуть думає що ві попередні "перемоги" над іраном вже забуті🤣🤔
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09.06.2026 07:20 Ответить
Новий день/тиждень - нова перемога...
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09.06.2026 07:20 Ответить
Він забув і тому впевнений всі навколо теж
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09.06.2026 07:41 Ответить
яка за рахунком ?
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09.06.2026 07:20 Ответить
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09.06.2026 07:20 Ответить
ТрампОН заявив про "повну перемогу"
над Іраном найближчими тижнями
за 24 години!!!
йїпанько
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09.06.2026 07:24 Ответить
Дебіл махровий.
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09.06.2026 07:27 Ответить
Побіздун.
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09.06.2026 07:29 Ответить
Старе, дурне. Лепече щось, весь світ з нього вже сміється.
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09.06.2026 07:31 Ответить
Навряд, в от на краснова дуже схожий
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09.06.2026 07:36 Ответить
Я хазяїн свого слова - сказав два тижні - значить три тижні - Трамп
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09.06.2026 07:34 Ответить
стільки перемог у клістирного маразматика, що час давати звання Світового Генералісімуса
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09.06.2026 07:41 Ответить
Старий неадекват.... Як такого ідіота могли зробити президентом??
Втім, українці теж вміють дивувати світ....
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09.06.2026 07:44 Ответить
Нобелівську премію світу у студію
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09.06.2026 07:55 Ответить
Заснул. А коли проснулся -его понесло.
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09.06.2026 08:07 Ответить
Ці 2 тижні тебе поховають.
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09.06.2026 08:15 Ответить
Вірю Трампу!
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09.06.2026 08:20 Ответить
"Повна перемога" агента краснова над Іраном полягає у підвищенні ціни нафти на світовому ринку на $35...40. Ну, як шеф наказував.
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09.06.2026 08:41 Ответить
Я тільки дивуюся чому Тромба після кожної його ''перемоги'' до сих пір не нагороджують медалями як адама каДирова. Це ж возмутітєльно що каДиров має більше нагород чим Тромб.
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09.06.2026 09:07 Ответить
Трамп заробляє на своїх нафтових заводах. Хто не зрозумів.
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09.06.2026 09:16 Ответить
"перемога" вже була, через дві неділі буде "повна перемога", коли ж чекати на "безповоротню перемогу"?
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09.06.2026 09:25 Ответить
Старий повністю наповнив свій памперс - це найвеличніша перемога😂
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09.06.2026 09:28 Ответить
знову 2 тижні
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09.06.2026 09:32 Ответить
А поміж ціх перемог кожен день wlfi трампа і наближені інсайдери роблять ікси на коливаннях.
Та судячи зі всього вже не тільки Трамп і ко грають в цю ігру на комодітіс та крипті.
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09.06.2026 09:49 Ответить
Шо, оп'ять?
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09.06.2026 09:56 Ответить
це вже ж було!
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09.06.2026 09:57 Ответить
Запомним его слова - война должна закончиться 23 июня.
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09.06.2026 10:06 Ответить
 
 