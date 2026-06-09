Трамп заявил о "полной победе" над Ираном в ближайшие недели

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты в скором времени смогут объявить о "полной победе" над Ираном. По его словам, это может произойти уже в течение ближайших двух недель.

Как сообщаетЦензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.

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Трамп утверждает, что Иран демонстрирует готовность пойти на существенные уступки, в частности отказаться от создания ядерного оружия.

"Сейчас мы ведем переговоры, и они хотят заключить очень выгодную сделку. Они готовы отдать нам все, они готовы отказаться от ядерного оружия", - заявил американский президент.

Он также выразил уверенность в скором завершении противостояния в пользу Вашингтона.

"Я думаю, что мы выиграем эту битву... Это будет полная победа, это произойдет очень скоро, и цены на нефть резко упадут", - сказал Трамп.

В то же время CNN напоминает, что президент США уже неоднократно использовал формулировку о "двух неделях", прогнозируя быстрый прорыв в международных вопросах.

Почему соглашение до сих пор не заключено

Во время программы "Meet the Press" Трампа спросили, почему Иран до сих пор не согласился на договоренности, если, по его словам, так стремится заключить соглашение.

"Потому что они сильны. Они горды. Есть вещи, которые они никогда не думали, что будут делать, но им придется это сделать. У них нет выбора. И это займет немного времени", – ответил глава Белого дома.

По данным СМИ, перемирие между сторонами, объявленное 7 апреля, изначально должно было действовать в течение двух недель, чтобы создать условия для достижения договоренностей о прекращении войны.

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