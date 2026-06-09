Трамп заявив про "повну перемогу" над Іраном найближчими тижнями

Президент США Дональд Трамп висловив упевненість, що Сполучені Штати невдовзі зможуть оголосити про "повну перемогу" над Іраном. За його словами, це може статися вже протягом найближчих двох тижнів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.

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Трамп стверджує, що Іран демонструє готовність піти на суттєві поступки, зокрема відмовитися від створення ядерної зброї.

"Зараз ми ведемо переговори, і вони хочуть укласти дуже вигідну угоду. Вони готові віддати нам усе, вони готові відмовитися від ядерної зброї", - заявив американський президент.

Він також висловив переконання у швидкому завершенні протистояння на користь Вашингтона.

"Я думаю, що ми виграємо цю битву... Це буде повна перемога, це станеться дуже скоро, і ціни на нафту різко впадуть", – сказав Трамп.

Водночас CNN нагадує, що президент США вже неодноразово використовував формулювання про "два тижні", прогнозуючи швидкий прорив у міжнародних питаннях.

Чому угода досі не укладена

Під час програми "Meet the Press" Трампа запитали, чому Іран досі не погодився на домовленості, якщо, за його словами, так прагне укласти угоду.

"Тому що вони сильні. Вони горді. Є речі, які вони ніколи не думали, що будуть робити, але їм доведеться це зробити. У них немає вибору. І це займе трохи часу", – відповів глава Білого дому.

За даними ЗМІ, перемир'я між сторонами, оголошене 7 квітня, спочатку мало діяти протягом двох тижнів, аби створити умови для досягнення домовленостей щодо припинення війни.

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