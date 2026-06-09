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Новини Операція США проти Ірану
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Трамп заявив про "повну перемогу" над Іраном найближчими тижнями

Трамп спрогнозував швидке завершення протистояння з Іраном

Президент США Дональд Трамп висловив упевненість, що Сполучені Штати невдовзі зможуть оголосити про "повну перемогу" над Іраном. За його словами, це може статися вже протягом найближчих двох тижнів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.

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Трамп стверджує, що Іран демонструє готовність піти на суттєві поступки, зокрема відмовитися від створення ядерної зброї.

"Зараз ми ведемо переговори, і вони хочуть укласти дуже вигідну угоду. Вони готові віддати нам усе, вони готові відмовитися від ядерної зброї", - заявив американський президент.

Він також висловив переконання у швидкому завершенні протистояння на користь Вашингтона.

"Я думаю, що ми виграємо цю битву... Це буде повна перемога, це станеться дуже скоро, і ціни на нафту різко впадуть", – сказав Трамп.

Водночас CNN нагадує, що президент США вже неодноразово використовував формулювання про "два тижні", прогнозуючи швидкий прорив у міжнародних питаннях.

Чому угода досі не укладена

Під час програми "Meet the Press" Трампа запитали, чому Іран досі не погодився на домовленості, якщо, за його словами, так прагне укласти угоду.

"Тому що вони сильні. Вони горді. Є речі, які вони ніколи не думали, що будуть робити, але їм доведеться це зробити. У них немає вибору. І це займе трохи часу", – відповів глава Білого дому.

За даними ЗМІ, перемир'я між сторонами, оголошене 7 квітня, спочатку мало діяти протягом двох тижнів, аби створити умови для досягнення домовленостей щодо припинення війни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Я не гарантував, що воєн не буде. Навіщо б я тоді створював найсильнішу армію у світі? - Трамп

Автор: 

Іран (3478) США (26710) Трамп Дональд (8918)
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Топ коментарі
+9
Чергові "24 години"?
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09.06.2026 07:15 Відповісти
+8
Він мабуть думає що ві попередні "перемоги" над іраном вже забуті🤣🤔
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09.06.2026 07:20 Відповісти
+8
Дід знову переміг
Хтось рахує його перемоги?
Біографи, історики... Для некрологу, наприклад
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09.06.2026 07:34 Відповісти
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Чергові "24 години"?
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09.06.2026 07:15 Відповісти
Дід знову переміг
Хтось рахує його перемоги?
Біографи, історики... Для некрологу, наприклад
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09.06.2026 07:34 Відповісти
Поки що трампівські "перемоги" занотовує психіатр.
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09.06.2026 07:48 Відповісти
Його перемоги рахує біржа, і поки фінансовий баланс на його користь 💲
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09.06.2026 08:52 Відповісти
"Чергова перемога"... Це вже яка за рахунком?
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09.06.2026 07:15 Відповісти
То були невеликі перемоги, часткові, локальні, а ця вже буде повна, тотальна )))
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09.06.2026 07:30 Відповісти
На кілька днів/тижнів.
А потім знову - рішучі переговори, прекрасні угоди...
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09.06.2026 08:43 Відповісти
Що, знову?🤦
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09.06.2026 07:17 Відповісти
Він мабуть думає що ві попередні "перемоги" над іраном вже забуті🤣🤔
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09.06.2026 07:20 Відповісти
Новий день/тиждень - нова перемога...
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09.06.2026 07:20 Відповісти
Він забув і тому впевнений всі навколо теж
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09.06.2026 07:41 Відповісти
яка за рахунком ?
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09.06.2026 07:20 Відповісти
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09.06.2026 07:20 Відповісти
ТрампОН заявив про "повну перемогу"
над Іраном найближчими тижнями
за 24 години!!!
йїпанько
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09.06.2026 07:24 Відповісти
Дебіл махровий.
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09.06.2026 07:27 Відповісти
Побіздун.
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09.06.2026 07:29 Відповісти
Старе, дурне. Лепече щось, весь світ з нього вже сміється.
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09.06.2026 07:31 Відповісти
Навряд, в от на краснова дуже схожий
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09.06.2026 07:36 Відповісти
Я хазяїн свого слова - сказав два тижні - значить три тижні - Трамп
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09.06.2026 07:34 Відповісти
стільки перемог у клістирного маразматика, що час давати звання Світового Генералісімуса
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09.06.2026 07:41 Відповісти
Старий неадекват.... Як такого ідіота могли зробити президентом??
Втім, українці теж вміють дивувати світ....
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09.06.2026 07:44 Відповісти
Нобелівську премію світу у студію
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09.06.2026 07:55 Відповісти
Заснул. А коли проснулся -его понесло.
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09.06.2026 08:07 Відповісти
Ці 2 тижні тебе поховають.
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09.06.2026 08:15 Відповісти
Вірю Трампу!
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09.06.2026 08:20 Відповісти
"Повна перемога" агента краснова над Іраном полягає у підвищенні ціни нафти на світовому ринку на $35...40. Ну, як шеф наказував.
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09.06.2026 08:41 Відповісти
Я тільки дивуюся чому Тромба після кожної його ''перемоги'' до сих пір не нагороджують медалями як адама каДирова. Це ж возмутітєльно що каДиров має більше нагород чим Тромб.
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09.06.2026 09:07 Відповісти
Трамп заробляє на своїх нафтових заводах. Хто не зрозумів.
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09.06.2026 09:16 Відповісти
"перемога" вже була, через дві неділі буде "повна перемога", коли ж чекати на "безповоротню перемогу"?
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09.06.2026 09:25 Відповісти
Старий повністю наповнив свій памперс - це найвеличніша перемога😂
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09.06.2026 09:28 Відповісти
знову 2 тижні
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09.06.2026 09:32 Відповісти
 
 