США бомблять Іран у відповідь за збитий американський гелікоптер (оновлено)

Збройні сили США розпочали серію ударів по Ірану у відповідь на інцидент зі збиттям американського гелікоптера Apache.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомило Центральне командування США (CENTCOM).

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Операція США після інциденту з Apache

У CENTCOM зазначили, що операція стартувала о 17:00 за східноамериканським часом (північ за Києвом) відповідно до розпорядження президента Дональда Трампа.

За словами американських військових, удари є відповіддю на інцидент із гелікоптером.

"Місія є пропорційною відповіддю на невиправдану іранську агресію", — заявили в Центральному командуванні США.

За даними CBS News, американський гелікоптер був уражений іранським безпілотником "Шахед".

Також зазначалося, що екіпаж вдалося врятувати під час рятувальної операції за участі надводного безпілотника ВМС США.

Оновлена інформація

"Американські війська атакували кілька іранських систем ППО і радіолокаційних систем у районі Ормузької протоки", - написав журналіст Axios Барак Равід, пославшись на американського чиновника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив про "повну перемогу" над Іраном найближчими тижнями