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Новини Операція США проти Ірану
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США бомблять Іран у відповідь за збитий американський гелікоптер (оновлено)

США атакують Іран

Збройні сили США розпочали серію ударів по Ірану у відповідь на інцидент зі збиттям американського гелікоптера Apache.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомило Центральне командування США (CENTCOM).

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Операція США після інциденту з Apache

У CENTCOM зазначили, що операція стартувала о 17:00 за східноамериканським часом (північ за Києвом) відповідно до розпорядження президента Дональда Трампа.

За словами американських військових, удари є відповіддю на інцидент із гелікоптером.

"Місія є пропорційною відповіддю на невиправдану іранську агресію", — заявили в Центральному командуванні США.

За даними CBS News, американський гелікоптер був уражений іранським безпілотником "Шахед".

Також зазначалося, що екіпаж вдалося врятувати під час рятувальної операції за участі надводного безпілотника ВМС США.

Оновлена інформація 

"Американські війська атакували кілька іранських систем ППО і радіолокаційних систем у районі Ормузької протоки", - написав журналіст Axios Барак Равід, пославшись на американського чиновника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив про "повну перемогу" над Іраном найближчими тижнями

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Іран (3478) США (26710)
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Ай яй яй ! І США проти трампа . А така гарна угода могла бути . Мабудь , колись .
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10.06.2026 01:21 Відповісти
Можливо це путлер наказав збити гелікоптер і завтра буде підраховувати надприбутки з нафти.
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10.06.2026 01:22 Відповісти
Скоріше за все це "Моссад" працює.
Натаньяху потрібна війна.
Це Роман з Мозиря прогнувся.
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10.06.2026 01:31 Відповісти
Ізраїльську спецслужбу "Моссад" вперше очолив виходець з однієї з республік колишнього СРСР: її новим директором призначений репатріант із Білорусі, генерал-майор Роман Гофман. Церемонія передачі повноважень відбулася у вівторок, 2 червня 2026.

Уродженець білоруського Мозиря Роман Гофман репатріювався до Ізраїлю в 1990 році. Він навчався у військовому інтернаті, військову кар'єру розпочав у танкових військах. У 2019 році отримав звання бригадного генерала, під час нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року був поранений. Посаду військового секретаря Нетаньяху обіймав з 2024 року.
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10.06.2026 01:32 Відповісти
от рудий пройдисвіт, вчора заспокоював Ізраїль щоб не бомбили Іран у відповідь на ракетні удари, а сьогодні сам бомбить
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10.06.2026 01:37 Відповісти
Вже десь 3,5 місяці триває. Здається на початку хтось казав "та, щоб москалям компенсувати дефіцит бюджету, все це має з рік тривати, а воно за кілька тижнів закінчиться". Ну ну.
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10.06.2026 01:54 Відповісти
Так угода же скоро! Яке бамбіть?
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10.06.2026 02:10 Відповісти
Хтось вірить що шлюхедом можна збити апач?
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10.06.2026 02:18 Відповісти
Прикрутили повітря-повітря з термонаведенням тай і все. Наш гелікоптер так збили кілька місяців тому.
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10.06.2026 02:36 Відповісти
Клоунада какая-то...
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10.06.2026 02:38 Відповісти
 
 