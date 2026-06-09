Американський військовий вертоліт в районі Ормузької протоки був збитий іранським "Шахедом", - CNN
Американський військовий вертоліт AH-64 Apache, який розбився в районі Ормузької протоки, був збитий іранським дроном типу "Шахед".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі CNN.
Удар у повітрі: що відомо про інцидент
Американські військові підтвердили, що двох членів екіпажу вдалося врятувати. Їх евакуював надводний безпілотник, який доставив військових у безпечну точку. Після цього екіпаж підняли на борт іншого вертольота.
Рятувальна операція і перші деталі
У рятувальній операції використовувався надводний безпілотник типу Corsair ВМС США. Зазначається, що такі системи почали застосовувати наприкінці березня.
Раніше повідомлялося, що 8 червня поблизу Ормузької протоки зазнав аварії американський вертоліт AH-64 Apache. Це перший випадок втрати такої техніки з початку війни з Іраном.
"Рятувальна операція завершилася успішно", — підтвердив президент США Дональд Трамп.
Водночас офіційні причини катастрофи наразі не розкриваються. Трамп також анонсував невідворотну силову відповідь.
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У ***** теж саме, теревені про вялічіє на телеках для орків, з майже 2.000.000 орків, що уже здохли в Україні, з 2014 року!!
Або, можливо, Шахед збивали, але осколки влучили, але в будь-якому разі це не додає плюсів ні вертольоту, ні екіпажу
Генштаб Збройних сил України повідомив про знищення російського ударного гелікоптера "Ка-52 "Алігатор" на Донеччині. Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді ("Мадяр") уточнив, що уразити вертоліт вдалося за допомогою оптоволоконного дрона.
Можеш загуглити скільки літаків та вертольотів саме так втратила Україна.
Або хай роскажуть, що це за шахед такий, що ганяється за швидкорухомою ціллю.