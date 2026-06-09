Американський військовий вертоліт в районі Ормузької протоки був збитий іранським "Шахедом", - CNN

Американський військовий вертоліт AH-64 Apache, який розбився в районі Ормузької протоки, був збитий іранським дроном типу "Шахед".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі CNN.

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Удар у повітрі: що відомо про інцидент

Американські військові підтвердили, що двох членів екіпажу вдалося врятувати. Їх евакуював надводний безпілотник, який доставив військових у безпечну точку. Після цього екіпаж підняли на борт іншого вертольота.

Рятувальна операція і перші деталі

У рятувальній операції використовувався надводний безпілотник типу Corsair ВМС США. Зазначається, що такі системи почали застосовувати наприкінці березня.

Раніше повідомлялося, що 8 червня поблизу Ормузької протоки зазнав аварії американський вертоліт AH-64 Apache. Це перший випадок втрати такої техніки з початку війни з Іраном.

"Рятувальна операція завершилася успішно", — підтвердив президент США Дональд Трамп.

Водночас офіційні причини катастрофи наразі не розкриваються. Трамп також анонсував невідворотну силову відповідь.

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