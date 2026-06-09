УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Операція США проти Ірану
2 979 40

Американський військовий вертоліт в районі Ормузької протоки був збитий іранським "Шахедом", - CNN

Шахед збив американський вертоліт

Американський військовий вертоліт AH-64 Apache, який розбився в районі Ормузької протоки, був збитий іранським дроном типу "Шахед".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі CNN.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Удар у повітрі: що відомо про інцидент

Американські військові підтвердили, що двох членів екіпажу вдалося врятувати. Їх евакуював надводний безпілотник, який доставив військових у безпечну точку. Після цього екіпаж підняли на борт іншого вертольота.

Рятувальна операція і перші деталі

У рятувальній операції використовувався надводний безпілотник типу Corsair ВМС США. Зазначається, що такі системи почали застосовувати наприкінці березня.

Раніше повідомлялося, що 8 червня поблизу Ормузької протоки зазнав аварії американський вертоліт AH-64 Apache. Це перший випадок втрати такої техніки з початку війни з Іраном.

"Рятувальна операція завершилася успішно", — підтвердив президент США Дональд Трамп.

Водночас офіційні причини катастрофи наразі не розкриваються. Трамп також анонсував невідворотну силову відповідь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив про "повну перемогу" над Іраном найближчими тижнями

Автор: 

Іран (3478) США (26710) дрони (8389) вертоліт (917)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Як діти?
показати весь коментар
09.06.2026 22:27 Відповісти
+3
шахедом вертольот
показати весь коментар
09.06.2026 22:34 Відповісти
+3
А що так ? Іран за три дня всьо ?
показати весь коментар
09.06.2026 23:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як діти?
показати весь коментар
09.06.2026 22:27 Відповісти
Прикро за Американців, що постраждали від нікчемних теревень Трампа і гексета!!…. Бачили очі, що обрали, тепер маєте і результати…
У ***** теж саме, теревені про вялічіє на телеках для орків, з майже 2.000.000 орків, що уже здохли в Україні, з 2014 року!!
показати весь коментар
09.06.2026 23:45 Відповісти
Як там Тромб хвалився, що в нього сама потужна армія і сама ******* техніка? Бабуїни чобітьми закидають америкосів
показати весь коментар
09.06.2026 22:31 Відповісти
А що не так? В кого краща техніка?
показати весь коментар
09.06.2026 22:42 Відповісти
А що так ? Іран за три дня всьо ?
показати весь коментар
09.06.2026 23:13 Відповісти
Ти знову даралєй виліз.Іран і не мав бути за три дні.
показати весь коментар
09.06.2026 23:46 Відповісти
По твоєму втритити 10 літаків і 20 безпілотників,в такій масштабній операції,це багато? Збили конкретно там 2 чи три літаки,рашту на землі.
показати весь коментар
09.06.2026 22:44 Відповісти
Вертольотом збили шахед?
показати весь коментар
09.06.2026 22:32 Відповісти
шахедом вертольот
показати весь коментар
09.06.2026 22:34 Відповісти
Тут тільки один варіант - іранський шахед ( хоча й не факт ) , радянська ракета , кацапські оператори .
показати весь коментар
09.06.2026 22:36 Відповісти
Це три варіанти.І навіщо їм якісь кацапські оператори? В них свої є.
показати весь коментар
09.06.2026 22:46 Відповісти
Може й так .
показати весь коментар
09.06.2026 22:49 Відповісти
Не може, а так. Взагалі-то іранці той шахед виготовили, а вже потім продали кацапам і навчили, як це робити
показати весь коментар
09.06.2026 23:05 Відповісти
В нас чомусь дехто думає,що іранці дикуни.А це не так.Там просто владу релігійні фанатики захопли.
показати весь коментар
09.06.2026 23:19 Відповісти
Я мав на увазі шахед з ракетою повітря-повітря .
показати весь коментар
09.06.2026 22:51 Відповісти
це мохаджер
показати весь коментар
09.06.2026 23:00 Відповісти
Ну сам шахед є носієм вибухівки. Може рросто влетів у вертолвт. Підкрався ззаду і просто влупився в нього.
показати весь коментар
09.06.2026 23:33 Відповісти
Шахед - це досить велике дура, а той Апач - це, власне, бойовий вертоліт. Мабуть, соромно, якщо його збили просто за допомогою Шахеда

Або, можливо, Шахед збивали, але осколки влучили, але в будь-якому разі це не додає плюсів ні вертольоту, ні екіпажу
показати весь коментар
09.06.2026 23:09 Відповісти
Нічого, ще два-три рази і навчаться реальностям ******** війни 🤔
показати весь коментар
09.06.2026 23:20 Відповісти
Чому ж украпїнці не навчилися? Ви коли так пишете,подумайте за наші втрати.
показати весь коментар
09.06.2026 23:23 Відповісти
Навчилися

Генштаб Збройних сил України повідомив про знищення російського ударного гелікоптера "Ка-52 "Алігатор" на Донеччині. Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді ("Мадяр") уточнив, що уразити вертоліт вдалося за допомогою оптоволоконного дрона.
показати весь коментар
09.06.2026 23:29 Відповісти
Україна втрачали літаки і вертольоти в різних ситуаціях.Причому тут враження?А таку операцію,як провели США проти Ірану,ніхто в світі провести не може.
показати весь коментар
09.06.2026 23:44 Відповісти
В нас також так втрачалися вертольоти і навіть літаки.
показати весь коментар
09.06.2026 23:20 Відповісти
Ну, коли вибухає 300 кіло вибухівки, то всяке буває.

Можеш загуглити скільки літаків та вертольотів саме так втратила Україна.
показати весь коментар
09.06.2026 23:23 Відповісти
Перемога Трампа.
показати весь коментар
09.06.2026 23:11 Відповісти
Інцидент , це так зараз називається втрата дороговартісної машини.
показати весь коментар
09.06.2026 23:15 Відповісти
Чию увагу хоче привернути пан, коли вказує на дороговартість втраченої машини? Тих, хто збиває "шахеди" "петріотами", бо "може це собі дозволити"?
показати весь коментар
09.06.2026 23:19 Відповісти
Не був збитий, а зіштовхувся з шахедом.

Або хай роскажуть, що це за шахед такий, що ганяється за швидкорухомою ціллю.
показати весь коментар
09.06.2026 23:21 Відповісти
жесть. може той вертоліт поламаний якийсь був, чи пілоти спали.
показати весь коментар
09.06.2026 23:27 Відповісти
Мені в цій новині важливо те,що пілоти жиВі.Вертоліт збитий,чи зіштовхнувся і впав,а пілоти цілі.Я раніше був бачив,як Апач в снігах впав,щось відмовило напевно і також там пілоти цілі були.Неуявляю,щоб з совєцьких так рятукали,чи ******** москальких.Може і були такі випадки,не пригадую.
показати весь коментар
09.06.2026 23:28 Відповісти
Мій родич десь в другій половині 80-х вижив з екіпажем після аварійної посадки МІ-24 в ПрибВО. Після лікування весь екіпаж комісували.Можливо щось не так згадав- в кінці минулого року швагер помер...
показати весь коментар
09.06.2026 23:44 Відповісти
эй модеры скот порохоботский .читайте ПЕЦЯ .
показати весь коментар
09.06.2026 23:29 Відповісти
Гуляй лісом, жуй гіменце, зелена пліснява!
показати весь коментар
09.06.2026 23:37 Відповісти
тобто, нафта дешевшати не буде, тільки дорожчати
показати весь коментар
09.06.2026 23:33 Відповісти
Точно, що це був не гелікоптер? Або гвинтокрил?
показати весь коментар
09.06.2026 23:42 Відповісти
Треба,щоб Іран ще авіаносець притопив,щоб того трампанутого нарешті заімпічментіли!!!
показати весь коментар
09.06.2026 23:55 Відповісти
 
 